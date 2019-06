El nuevo renacer del ordenador más vendido del mundo THEC64 (Commodore 64). Lo retro está de moda.

THEC64. Versión a tamaño completo del ordenador doméstico más vendido de la década de los años 80 disponible el 5 de diciembre de 2019.

El Commodore 64 fue una computadora doméstica de 8 bits desarrollada por Commodore International en agosto de 1982 a un precio inicial de 595 dólares. Sucede a la Commodore VIC-20 y a la Commodore MAX Machine, presentando 64 kilobytes de RAM, con gráficos y sonido muy por encima de otros equipos contemporáneos. Ahora llega su remake para los más nostálgicos.

Un clásico atemporal se prepara para un nuevo impulso con el lanzamiento de la versión a tamaño completo de THEC64®. Desarrollada por Retro Games Ltd. y distribuida por Koch Media, THEC64 es una nueva concepción completa bajo licencia del ordenador doméstico que fue un éxito de ventas en la década de los 80.

Tras su lanzamiento en 1982, el ordenador C64 pasó a dominar el ámbito de los ordenadores domésticos durante los años 80. Se vendieron millones de unidades en todo el mundo y ocupa un lugar destacado en los corazones de sus antiguos dueños. ¡37 años después ha vuelto de nuevo!

Puedes ver el tráiler del anuncio:

La versión a tamaño completo THEC64 tiene un teclado completamente funcional, con un actualizado joystick clásico con microinterruptores que se conecta a uno de los cuatro puertos USB, y se enchufa a las televisiones modernas a través de una CONEXIÓN HDMI. Cuenta con tres modos conmutables, se inicia directamente en la versión original C64 BASIC, VIC20 BASIC o en el carrusel de juegos donde se puede jugar a uno de los 64 juegos preinstalados a 50Hz 0 60 Hz, con filtro tipo CRT / Modos de pantalla opcionales.

Además de los modos clásicos C64 y VIC20 BASIC, entre los juegos preinstalados se incluyen clásicos como California Games, Paradroid y Boulder Dash; con nuevas inclusiones como Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha, y Gridrunner; rematado con el reciente lanzamiento del shoot’em up Galencia y la aventura de corte clásico en formato texto Planet of Death que te permitirán revivir los días de gloria de los verdaderos juegos de teclado. Podrás incluso cargar y guardar tus propios juegos para C64 y VIC20 a través de una unidad flash USB, así como acceder a los títulos de discos múltiples.

“Estamos encantados de trabajar con Koch Media una vez más para recuperar aún más algunos de los juegos retro más queridos de todos los tiempos en dos de los ordenadores domésticos más emblemáticos de todos los tiempos y que ahora cuentan con un teclado completamente funcional” ha afirmado Paul Andrews, director General de Retro Games. “La versión a tamaño completo de THEC64 es una nueva concepción del clásico ordenador C64 y la segunda en una planificada serie de productos que están en camino”.

THEC64 llegará a las tiendas el 5 de diciembre de 2019 con un precio de venta recomendado de 119,99€.