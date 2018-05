Los regalos tecnológicos ganan puntos en las Comuniones, según Juan Merodio

Dicho experto explica cómo los artículos relacionados con la tecnología empiezan a ser el regalo perfecto en este tipo de celebraciones religiosas frente a otros presentes más clásicos

Los regalos tecnológicos cada vez se hacen más hueco en esta celebración religiosa. Una tendencia que según considera Juan Merodio youtube.com/juanmerodio (conferenciante y consultor internacional en España, Latinoamérica y Canadá en Marketing Digital, Management, Transformación Digital, Comunicación Política y creador del exitoso método 10 Business Factor), aunque aún es del 15% cada vez irá a más. ¿La razón? “La tecnología rodea nuestras vidas y sobre todo la de los más jóvenes. Fomentar el uso de la misma desde un punto de vista educativo creo que es una grn regalo para incentivar la curiosidad y aprendizaje desde un ángulo distinto”, explica.

Aunque la media de estos regalos ronda los 200 euros, y dado que no todo el mundo puede permitirse gastar esta cantidad, la solución que apunta el creador de 10 Business Factors, pasa por aunar entre todos los asistentes un bote para el regalo o mirar en un rango de precios ajustado a cada bolsillo. “Es cierto que la tecnología no es barata, por eso se trata de que los padres también sean responsables y enseñen el valor del dinero a sus hijos. No hay nada tan fácil como escoger un artículo y que cada asistente ponga una parte para sufragarlo. Si este no es el caso también se puede mirar en el gran rango de precios en el que se pueden encontrar regalos tecnológicos interesantes por 50€”, añade Merodio.

Para Merodio la tecnología es sinónimo de educación y regalarla en fechas así es más que recomendable. “Veo todavía como muchos padres evitan el acceso a cierta tecnología a sus hijos por miedo al uso que le puedan dar, pero la realidad es que ese miedo viene de la proyección del desconocimiento de los padres. Por eso progenitores y colegios deberían esforzarse es aprender de tecnología para poder educar a sus hijos en valores, educación y ética tecnológica. La prohibición siempre genera deseo, por lo que no es el mejor camino”, especifica.

Es más dicho conferenciante y consultor internacional ve cómo optar por estos regalos es aportar conocimiento a los chicos y chicas. “Son plataformas de conocimiento y educación, ofrecen la posibilidad de fomentar la creatividad de los niños, aprendizajes que no tendrán en otros canales. Por eso crear en ellos una conciencia del buen uso de la tecnología y fomentar la colaboración con otros niños ya que la mayoría permiten interacciones con más niños, es muy necesario”, describe.

Por último Juan Merodio anima a escoger entre dos tipos de regalos dependiendo de los gustos y necesidades de cada niño o niña:

Los más recurrentes. “La variedad a la hora de seleccionar el regalo pasa por los tablets con lápiz óptico, las tabletas gráficas y cuadernos digitales, las cámaras de fotografía, los teclados electrónicos, los altavoces electrónicos, las microcadenas, los ordenadores portátiles o de sobremesa, todos ellos productos que les ayudarán además a afrontar los deberes con mayor agilidad”, dice Merodio.

Para hacer ellos mismos. “Otra opción muy atractiva es la de los kits de drones, robots, instrumentos musicales o ladrillos con los que ellos pueden hacerse lo escogido y que en muchos casos se acompañan con las diferentes apps tanto en iOS/Android con las que se puede jugar y experimentar. Además no hay que olvidar los libros para aprender a programar y que un texto con un nivel muy básico y organizado de manera que los más pequeños de la casa puedan hacer sus primeros pinitos con la programación”, finaliza Juan Merodio.