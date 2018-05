Conferencia F8 de Facebook. La compañía Facebook ha celebrado este martes 1 de mayo la primera jornada de su evento de desarrolladores F8, en la que ha anunciado nuevas herramientas de privacidad, como la que permitirá eliminar el historial de webs, y novedades enfocadas a crear nuevas relaciones, como su herramienta para buscar pareja. Y videocoferencias en sus apps de mensajeria instantanea.

El evento F8 ha empezado con la recopilación de la prensa de todo el mundo de sus noticias sobre el escándalo de Cambridge Analytica y el uso indebido de los datos de los usuarios de la red social. El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, ha asegurado durante su intervención que en la compañía son “optimistas” sobre el futuro.

Mark Zuckerberg no ha dejado de lado los problemas de su compañía ha enfrentado en los últimos dos años: la difusión de notificas falsas y spam, especialmente por la repercusión que pueden tener en las elecciones, y la privacidad de los datos de los usuarios, con el caso reciente de Cambridge Analytica.

Pero los escandalos no han bajado sus beneficios.

Las llamadas de vídeo se han convertido en unas de las grandes protagonistas de la conferencia F8 de Facebook. En su evento anual, la red social ha anunciado que Instagram tendrá su propio sistema de videoconferencia. Esta no sólo se limitará a permitirnos realizar llamadas de vídeo entre dos usuarios, sino que también podremos hacer videoconferencias grupales. Esta es sólo una de las tres novedades que ha recibido Instagram, pero no ha sido la única aplicación en recibir el cariño de Facebook. Y es que WhatsApp también tendrá la opción de videoconferencias grupales, porque tampoco podía ser que Instagram vaya a tenerlas y WhatsApp no. Facebook quiere potenciar las funciones de Instagram como aplicación de mensajería, y por eso, una de sus grandes novedades es la nueva función de chat de vídeo. De esta manera, los usuarios podremos utilizar vídeo en tiempo real para hablar entre nosotros. El chat de vídeo estará enmarcado dentro de la opción de Instagram Direct, y permitirá hacer llamadas grupales o entre dos personas.

El CEO de Facebook ha asegurado que seguirán “construyendo”, porque lo importante es “dar voz a las personas”, así como “construir relaciones”. En este sentido, Zuckerberg ha presentado las novedades que introducirán en los distintos servicios la compañía, enfocadas a potenciar las relaciones.

Facebook está trabajando en una función que permita limpiar el historial de las webs que el usuario visita y que están enlazadas con su perfil en Facebook. El funcionamiento básico de esta función es similar a la herramienta que permite eliminar las cookies del navegador, como ha señalado Zuckerberg.

El usuario, según ha explicado Facebook, podrá con esta nueva función Clear history eliminar la información que lo identifique para que webs y apps no la asocien a su cuenta. “Tomará algunos meses construir Clear History. Trabajaremos con defensores de la privacidad, académicos, legisladores y reguladores para obtener opiniones sobre nuestro enfoque, incluida la forma en que planeamos eliminar la información de identificación y los casos en que necesitamos información por motivos de seguridad. Ya hemos comenzado una serie de mesas redondas en ciudades de todo el mundo y escuchamos demandas específicas para controles como estos en una sesión que tuvimos en nuestra sede hace dos semanas. Estamos ansiosos por hacer más”, ha añadido la compañía.

La importancia que tienen los grupos en la red social ha llevado a la compañía a añadir nuevas herramientas, como Watch Party, que permitirá seguir eventos en tiempo real y comentar lo que se está retransmitiendo, y una nueva pestaña de Grupo, que llegará a finales de mes, y que permitirá descubrir nuevos grupos.

Después a tocar el mercado de la compraventa. Ahira llega el momento de tocar la pata del amor. La compañía Facebook, en su misión de crear relaciones y unir a las personas, ha anunciado una nueva función para buscar pareja, desde el perfil de la red social. La compañía espera poder mostrar más de esta herramienta más adelante.

Con el fin de unir y ayudar a las personas, Facebook ha introducido una nueva herramienta para situaciones de emergencia, Crisis Response, que complementa a otras ya presentes en la red social, como la comprobación de seguridad, así como la posibilidad de solicitar donaciones de sangre.

Mark Zuckerbeg también ha compartido las novedades que la compañía introducirá en otros servicios.

En Instagram, la compañía ha renovado el diseño de Explorar, con miras a enfocarlo más a lo que le gusta al usuario, y ha introducido un filtro antiacoso para los comentarios.

Ahora Instagram también cuenta con los efectos y filtros de AR Camera Effects, que introduce elementos de realidad aumenta en tiempo real, una característica que también llega a Messenger, una aplicación que también cuenta con un nuevo diseño.

En cuanto a realidad virtual, la compañía trabaja por ofrecer la experiencia “de estar físicamente allí”, como ha expresado el CEO de Facebook. Una de las novedades que ha introducido es la visión computacional, que permite recrear habitaciones completas a partir de fotografías. Asimismo, ha anunciado el inicio de la distribución de Oculus Go, su casco de realidad virtual independiente, a un precio de 199 dólares.

En resumen Facebook dirá a sus usuarios qué webs y aplicaciones usan sus datos y les permitirá borrar esa información

La empresa anuncia también que está construyendo un servicio de citas, Facebook Dating, y una herramienta de trabajo en grupo, Workplace.