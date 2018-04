Entrevista a Sebastián Martínez, Business Development Manager de SUSE

SUSE, empresa pionera en software de código abierto, va a celebro el 22 de marzo en Madrid una nueva edición de sus SUSE Expert Days,

En Frikipandi.com tenemos una entrevista con Sebastián Martínez, Business Development Manager de SUSE. Donde responde a algunas preguntas sobre las soluciones IT.

¿Por qué son muy interesantes las soluciones IT de código abierto para las empresas?

Primero necesitamos aclarar que es software de código abierto. Las soluciones de código abierto son llamadas así porque permiten acceder al código de la aplicación, pero además importa si es software libre, con licencias que permitan tanto el uso, la redistribución y la modificación del mismo sin restricciones.

Pero no sólo es importante publicar el código o el tipo de licencia, si no que es importante fomentar la creación de comunidades y fundaciones alrededor de estos proyectos, con otras grandes empresas y organizaciones del sector que trabajen de forma simbiótica creando estándares para la industria que garanticen la viabilidad futura de estos proyectos, de forma que éstos no estén vinculados a una única organización. Dejarme hacer una pregunta retórica y poner un ejemplo, ¿cómo es de libre un proyecto cuyo único impulsor sea una única empresa que lo controla, y que su futuro dependa únicamente de ésta?, si esta empresa cierra, decide restringir su contribución o simplemente ya no le interesa continuar con cierta forma de hacer las cosas, no existiría mucha diferencia para la organización que lo ha adoptado con respecto a si es código abierto o no. El ejemplo lo tenemos en Linux, si ha logrado sobrevivir tantos años es porque existe una fundación, donde estamos múltiples organizaciones, que dirige y controla hacia dónde va el proyecto independientemente de los intereses individuales; durante estos años se han quedado distribuciones de Linux por el camino, y hay organizaciones que ya no existen, pero el proyecto está más vivo que nunca gracias a esta libertad que ofrece este enfoque de colaboración.

Esta aclaración nos permite ver que las organizaciones y empresas que apuestan por este tipo de software pueden garantizar el valor futuro de las inversiones que realizan en tecnología, obteniendo libertad con respecto al proveedor y la seguridad de tener software interoperable que se integre en los entornos TI actuales y futuros. Lo que les permite a estas empresas crecer exponencialmente la velocidad de innovación y reducir la dependencia del proveedor. Y por ello SUSE no sólo es una empresa que desarrolla open source si no que lo hace con un enfoque abierto.

¿En qué aporta un valor añadido SUSE?

SUSE es una empresa con más de 25 años de experiencia en software Open Source para entornos críticos, pionera en proyectos como Linux, OpenStack, Ceph, … y líder en entornos críticos como Linux para entornos de SAP o Mainframe.

Existen millones de proyectos de código abierto, y dentro de estos, existen muchos proyectos que no actualmente no ofrecen una calidad empresarial.

Además, estos proyectos suelen tener una velocidad de desarrollo vertiginosa, con constantes versiones nuevas y aunque el proyecto sea estable muchas de sus nuevas funcionalidades pueden no serlo.

SUSE elige entre estos proyectos, cuales están preparados y que funcionalidades tienen la calidad necesaria para poder implantarse en una empresa, con procesos de QA exhaustivos.

Además, una solución normalmente está compuesta por varios componentes de distintos proyectos open source, como pueden ser las piezas de un coche, por ejemplo el instalador, las herramientas de monitorización, el motor, o el lenguaje de scripting y SUSE crea soluciones integradas garantizando no solo el despliegue inicial si no la capacidad de mantenerse y actualizarse en el tiempo.

Esto se debe tener en cuenta por las empresas, ya que normalmente desplegar una solución y hacerla arrancar integrándola con la TI existente es muy complicado, pero se olvida que mantenerla y actualizarla a lo largo del tiempo mientras se da servicio, con nuevas versiones y parches que resuelvan bugs y agujeros de seguridad, sin tener un impacto en el servicio, es mucho más complicado, y ahí SUSE también garantiza largos ciclos de vida y actualizaciones sin parada.

En resumen, SUSE provee de las características empresariales que las organizaciones necesitan a los proyectos de código abierto/libre, realizando la comprobación de calidad, simplificando el despliegue, garantizando las actualizaciones entre versiones, con unos ciclos de vida largos que permitan a las empresas implantar soluciones con tranquilidad, y obviamente dando soporte empresarial ante cualquier incidencia.

¿Qué novedades tiene en SUSE CaaS Platform?

La plataforma de Containers como Servicio (CaaS por sus siglas en Ingles) de SUSE, consigue aunar Kubernetes, el estándar de facto en los entornos basados en contenedores, con una distribución de SUSE Linux optimizada para el despliegue de contenedores, proveyendo lo que muchas empresas, que están interesadas por esta tecnología, necesitan.

Es decir, un conjunto de herramientas para poder instalar y de mantener en el tiempo, de una manera sencilla, una infraestructura completa de Kubernetes.

Esto permite a las empresas empezar a trabajar con la tecnología de contenedores y DevOps sin tener que preocuparse por la infraestructura y sin tener que adquirir ni mantener soluciones de PaaS mucho más complejas como Cloud Foundry u OpenShift.

En este tipo de entornos SUSE aporta otras funcionalidades clave, tales como capacidades en SUSE Manager para gestionar contenedores, incluyendo el análisis de su seguridad; Portus, un registro de contenedores privado Open Source con características empresariales; repositorios públicos para terceros o el servicio Open Build Service, que permite la creación de automatizada de contenedores.

¿Por qué se recomienda el uso de Kubernetes?

Kubernetes (K8S) es un sistema de código abierto para la automatización de despliegues, el escalado y la gestión de aplicaciones containerizadas. Kubernetes se ha convertido en un estándar para la industria, con un futuro prometedor.

Ademas Kubernetes como orquestador permite a los desarrolladores concentrarse en el desarrollo de los contenedores y en definir las reglas de compoertamiento de los mismos. Kubernetes se encargará del cómo hacerlo automatizado las tareas más comunes:

Escalado y autoescalado según la carga.

Balanceo de carga automático.

Despliegues y rollbacks automáticos, desplegando los cambios de forma progresiva las actualizaciones

Planificación de depliegues automatizada

Autorreparación en caso de fallo de un nodo o contenedor

Descubrimiento de servicios

Gestión automática de la configuración

Gestión automatizada del almacenamiento

¿Cómo ayuda la infraestructura el Cloud y el almacenamiento definido por Software a ahorrar costes a las empresas?

Las tecnologías de Cloud y almacenamiento definido por software (SDS), dentro de la Infraestructura definida por software (IaaS), permite ahorrar costes porque permite dimensionar y adaptar la infraestructura según la demanda. Además al ejecutarse sobre hardware estándar como x86 o ARM con discos estándar permite aprovechar la economía de escala y reducido precio de estos componentes, independientemente del proveedor de hardware y permitiendo garantizar el crecimiento futuro de la solución.

Estas tecnologías permiten a su vez aprovechar el hardware existente y disponer de entornos heterogéneos no necesariamente vinculados a un único fabricante de Hardware.

Tecnologías de almacenamiento definido por software, como SUSE Enterprise Storage basado en CEPH, permiten ahorrar costes al ofrecer a las organizaciones un paradigma distinto al del almacenamiento tradicional. Al poder escalar ilimitadamente y adaptarnos a las necesidades sin reemplazar todo el sistema, solo añadiendo discos o nodos, permite garantizar que podemos mantener la solución en el futuro, evitando migraciones de hardware de almacenamiento. Además las capacidades de autoreparación y autogestión permiten ahorrar en la operación del sistema, sin contar que CEPH contiene las capacidades de alta disponibilidad necesarias que normalmente solo se encuentran en cabinas de alto coste. Todo ello unido a que CEPH permite integrar los distintos protocolos de acceso que se necesitan en una empresa, como dispositivos de bloque, objetos y ficheros, en un único sistema permiten garantizar que la inversión se rentabiliza.

¿Qué ventajas propone Openstack y por qué apuestan las grandes empresas por él?

La gran ventaja de OpenStack, es ser un estándar abierto, que no solo define un entorno de Cloud para máquinas virtuales, si no que permite definir toda la infraestructura de la empresa a través de un modelo abierto que describe toda la infraestructura: cómputo, almacenamiento, redes, …

La creación de una nube privada en la empresa permite dar un paso más allá de la virtualización y permite escalar la TI para dar servicio a las necesidades presentes y futuras de una manera más ágil.

Además, las soluciones Cloud privada como OpenStack, permiten a los departamentos de TI comportarse como departamentos de servicios, controlando el uso de los sistemas y permitiendo gracias al fácil aprovisionamiento de máquinas (sin olvidar la retirada de las mismas) y la monitorización del uso de los mismos permiten adaptarse a modelos pago por uso, racionalizando el uso de los sistemas y optimizando los costes.

¿Cuáles va a ser los siguientes pasos en el futuro SUSE?

SUSE está concentrada en el lanzamiento que realizan este año, la nueva versión de SUSE Enterprise Linux 15, de SUSE OpenStack Cloud 8, SUSE Enterprise Storage 6 o la nueva solución de Plataforma como Servicio (PaaS) basada en Cloud Foundry: SUSE Cloud Application Platform (CAP), con la que se va cubrir las necesidades de aquellas empresas que quieren adoptar un modelo DevOps que va más allá del simple despliegue de containers, y que necesita una plataforma completa que provee todos los servicios necesarios para permitir a los desarrolladores concentrarse solo en su desarrollo y que convive con la plataforma CaaS basada en Kubernetes, para permitir desplegar en un solo entorno contenedores genéricos con otros diseñados específicamente para Cloud Foundry

Además, tecnológicamente SUSE está apostando por contenerizar los diferentes productos sobre la plataforma CaaS, homogeneizando los despliegues.

¿Qué va a suponer la explosión del Internet de las Cosas para las empresas?

El Internet de las Cosas (IoT), no solo son móviles, wearables, o dispositivos que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de Internet como televisiones inteligentes, si no de casi cualquier cosa imaginable coches, motores, calefacciones, casas inteligentes, semáforos, cualquier componente de una cadena de producción, … , por lo que la cantidad de datos disponibles va a ser casi infinita y esto va a suponer la implantación de nuevas infraestructuras que se adapten a la demanda que va a generar esta nueva tecnología. Y no solo hablamos de almacenamiento, que va a necesitar crecer exponencialmente ya que se van a necesitar almacenar datos de millones de dispositivos, si no la necesidad de capacidad de cómputo necesaria para procesar los picos de información generados.

Solo Infraestructuras definidas por software van a ser capaces de adaptarse y crecer para estas necesidades y por lo tanto vamos a ver una transición rápida a este modelo. Desde SUSE ya estamos ofreciendo a las empresas las soluciones que son la base de esta infraestructura definida por software, con OpenStack, SUSE Enterprise Storage con CEPH o las soluciones plataforma de contenedores como servicio que les permitan adaptarse a estas necesidades.

En el entorno empresarial actual, todas las organizaciones se mueven en el ámbito digital. La infraestructura de TI no sólo tiene que mantener el ritmo, sino que también debe avanzar rápido para adoptar iniciativas de transformación empresarial relacionadas con el Internet de las cosas o el aprendizaje automático, entre otros aspectos. Por ello, SUSE puede ser tu aliada. Esperamos que os guste la entrevista.