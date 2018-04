¿Cómo afecta el blockchain al marketing digital?

Esta tecnología aportaría mayor seguridad al proceso de compras online y de e-commerce. Blockchain cuenta con una tecnología que fija a cada usuario como titular y responsable de sus datos.

El blockchain es una base de datos o cadena de bloques, que permite que cada vez que se publique un contenido, se use un sellado de tiempo. Ese bloque que se ha formado y ese resultado se enlazarán a un bloque anterior, lo que implica que no se pueda alterar ese dato si no se modifican el resto de los bloques.

¿Qué es blockchain?

Una cadena de bloques o cadena articulada, conocidas en inglés como blockchain,​ es una base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado usando un sellado de tiempo confiable y enlazando a un bloque anterior. Por esta razón es especialmente adecuada para almacenar de forma creciente datos ordenados en el tiempo y sin posibilidad de modificación ni revisión.

Blockchain es una tecnología utilizada por Bitcoin. De hecho, la primera vez que se habló de esta tecnología fue en un paper publicado en 2008 en el que no se menciona la palabra “Blockchain”, pero sí se habla de Bitcoin como un método de pago alternativo apoyado en la criptografía.

Súmate, agencia internacional de marketing online, da las claves para conocer cómo afecta el blockchain al marketing digital.

Una de las aplicaciones prácticas de esta tecnología afectaría de forma significativa a la manera de entender el marketing en los distintos motores de búsqueda, concretamente en cuanto a SEO y SEM. En la actualidad, empresas como Google, Facebook o Twitter actúan como un intermediario, son el nexo de conexión entre anunciantes y medios digitales.

Con la tecnología Blockchain esa dependencia e intermediación desaparecería puesto que el negocio se haría sin terceros, dotando así al proceso de una mayor rapidez, eficacia y ahorro económico. Esto implicaría también que la manera de realizar posicionamiento SEO cambie notablemente: las propias páginas web también tendrán que incorporar Blockchain.

Además, la cadena de bloques también puede afectar al campo de la publicidad. Blockchain cuenta con una tecnología que fija a cada usuario como titular y responsable de sus datos, pero a la vez permite que cada uno elija la publicidad que quiere recibir conforme a sus gustos personales. De esta forma, se puede acabar con la publicidad intrusiva, o al menos que ésta esté más limitada.

Otra de las ventajas de Blockchain es que aportaría mayor seguridad al proceso de compras online y de e-commerce, esto permitirá al destinatario final conocer todo el proceso de producción del producto o servicio, desde su fabricación hasta su distribución final. Se daría, así, mayor confianza a la hora de realizar transacciones económicas y se acabaría con el posible miedo a las estafas o a las falsificaciones.

Por último, Blockchain acabaría con el anonimato en las redes, ya que cada usuario estaría sujeto a una identidad personal, única e intransferible.