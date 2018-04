Movavi es una empresa líder en software de edición de vídeo. Con los programas de Movavi, puede cambiar sus fotografías, imágenes y vídeos de una manera fácil y rápida.

No hace falta que seas un experto de la informática o un profesional del mundo del digital. Alguna vez te has plateado a editar tus vídeos o has necesitado capturar la pantalla de tu ordenador.

¿Buscas un programa de edición de vídeo fácil de usar y en español y que pueda capturar la pantalla de tu ordenador?

Con Movavi Screen Capture Studio, puede retocar sus vídeos sin ningún problema. Puede ser una buena alternativa de editor de vídeos en tu ordenador, para luego poder subirlos a tus redes sociales (Facebook, Twitter) o Youtube.

Pero seguramente como Youtubers o blogger alguna vez has ido un poco más lejos y te gustaría hacer un tutorial de la pantalla de tu equipo. Hemos hecho un análisis del software de grabación de pantalla Movavi Screen Capture Studio.

Movavi Screen Capture Studio es además de un grabador de la pantalla de tu ordenador, como un editor de vídeo potente. Te permite la grabación de pantalla, que puede ser utilizada para creación de vídeos, para tomar música de diferentes sitios web, para capturar llamadas de Skype en vídeo.

Utilice la captura de pantalla en su flujo de trabajo en su empresa para tener un backup de sus reuniones o videoconferencias. Además puede servir para hacer pruebas de usabilidad de software, ya que ves lo que hace la persona en su pantalla.

Si eres un gamer puedes grabar tus partidas de videojuegos, para publicarlas en Internet o para hacer análisis de los juegos que te gustan.

Puedes grabar programas de Windows, el navegador web, secuencias de vídeo, chats de Skype y cualquier otra cosa que pueda imaginar. Es ideal para crear tutoriales y para realizar capturas de pantalla de su ordenador. Tiene controles intuitivos y su interface es muy fácil.

Su editor incorporado tiene características como filtros, efectos especiales, transiciones, títulos y subtítulos. Puedes guardar los videos en cualquier formato para luego poder subirlo a tu red social favorita o Youtube.

Movavi Screen Capture Studio cumple muy bien. Sus funciones destacadas son:

Posee una interface intuitiva.

Editor de vídeo avanzado con filtros y efectos.

Grabación en Full HD 1080p hasta 60 fotogramas por segundo de la pantalla de tu ordenador.

El software tiene buenas herramientas de captura y edición integradas.

Puedes eligir diferente fuentes de audio (desde el sistema operativo, micrófono o webcam).

Puedes seleccionar una parte de la pantalla, o la pantalla completa.

Además tiene herramientas avanzadas son la estabilización de vídeo, cámara lenta y efectos de pantalla verde (croma) para sustituir el fondo por una imagen.

Te permite publicar en Youtube.

Fuente: Movavi Screen Capture Studio