El videojuego Los Pilares de la Tierra de Ken Follett llegará el próximo 15 de agosto a PC, Linux, PS4 y Xbox One.

Como puede que ya sepas, la novela histórica más vendida de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra ha vendido más de 26 millones de copias. El desarrollador y editor de juegos, Daedalic Entertainment ha transformado la obra maestra de 1.200 páginas en una novela interactiva que pronto estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. El juego será único en su género, una aventura point-and-click en 2D con fondos artísticos pintados a mano y un estilo de animación muy único. Al jugar uno de los tres protagonistas jugables, el jugador puede alterar los eventos de la novela, así como cambiar el destino de los personajes.

El nuevo juego basado en Los Pilares de la Tierra llegará este verano

– La primera parte de la novela interactiva de Daedalic llegará en agosto para PC, Mac, Linux, PlayStation 4 y Xbox One –

– La página de Steam del juego ya está disponible –

El desarrollador y editor alemán Daedalic Entertainment revela hoy su próximo videojuego The Pillars of the Earth, el cual llegará en agosto de este mismo año. Disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One, el juego es una adaptación de la novela histórica más vendida de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Una aventura única point and click en 2D, un género por el que Daedalic es muy conocido y un gran experto. El equipo de desarrollo tomó el libro de 1200 páginas como modelo y lo convirtió en una novela interactiva. Los jugadores seguirán una historia no lineal con 3 personajes principales jugables. El juego será lanzado como tres “libros” con siete capítulos cada uno. Los jugadores comprarán un pase de temporada al comprar el primer “libro”, Daedalic dará más información sobre el segundo y tercer “libro” en la Gamescom de este año.

Este ha sido el proyecto más grande y ambicioso que Daedalic ha emprendido hasta la fecha. Matt Kempke y Kevin Mentz, autores y diseñadores de videojuegos, declararon: “Tomamos el material procedente del libro completamente aparte y lo volvimos a reunir como una experiencia única para el jugador. Hemos conservado la historia principal, pero por supuesto un juego nos da más libertad para agregar la toma de decisiones y la interacción”. El juego ofrece una versión convincente y significativa de Los Pilares de la Tierra. Los jugadores desarrollan una profunda conexión emocional con los personajes mientras controlan su camino a través de la densa y emocionante historia. Además, el juego permite al jugador cambiar los eventos de la novela, así como influir en el destino de sus personajes.

Situada en el siglo XII en Inglaterra, en un momento de gran pobreza y guerra, Los Pilares de la Tierra tiene lugar en la ciudad ficticia de Kingsbridge, al comienzo de la construcción de una catedral para asegurar la riqueza y la seguridad de su pueblo. Philip, un monje, se convierte en el prior de la abadía de Kingsbridge. Jack, un arquitecto ambicioso, es comisionado para construir la catedral del pueblo. Aliena y su hermano menor Richard, tienen que sobrevivir por su cuenta tras la encarcelación y asesinato de su padre, el conde de Shiring. Mientras tanto, los rivales del prior Philip, el obispo Waleran y William Hamleigh, un noble vengativo rechazado por Aliena, ven la ciudad y su importancia como una molestia. ¡Quieren ver arder Kingsbridge!

La novela original de Ken Follett ha vendido más de 26 millones de copias.

Estas son algunas de las características del juego:

Una novela de mil páginas, adaptada como videojuego a través de 21 capítulos

Cambia los acontecimientos de la novela e influye en el destino de sus personajes

Fiel entrega del siglo XII con más de 200 fondos pintados a mano

Tres principales protagonistas jugables, con dos personajes jugables adicionales

Banda sonora orquestal de la FILMharmonic Orchestra de Praga

Para más información visita la página de Steam del juego aquí.