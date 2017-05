The Elder Scrolls Online: Morrowind llega el 6 de junio

El próximo lanzamiento de The Elder Scrolls Online: Morrowind es un evento global. The Elder Scrolls Online: Morrowind llega el 6 de junio. Los servidores se activarán simultáneamente en todo el mundo para que los jugadores de todas partes puedan entrar en Vvardenfell y empezar sus aventuras juntos.

The Elder Scrolls Online es un videojuego de rol multijugador masivo en línea en desarrollo por ZeniMax Online Studios y editado y distribuido por Bethesda Softworks

ZeniMax Online Studios ha desvelado hoy que los servidores de TESO: Morrowind se activarán en todo el mundo el 6 de junio a las 11 de la mañana. Antes del lanzamiento, habrá un periodo de mantenimiento. Los servidores estarán desconectados durante ese tiempo para poder actualizarlos con nuevas aventuras en Vvardenfell. Adjuntamos un mapa donde se pueden consultar las horas en las que TESO: Morrowind estará disponible en todo el mundo.

Las tiendas de todo el mundo permitirán a los jugadores comprar el juego y recoger las reservas por adelantado para precargar el contenido. En Europa, el juego estará disponible cuando las tiendas abran el 6 de junio por la mañana.

Esta expansión del juego de rol online nos ha dejado ganas de probarla, sobre todo después de saber que los fans de la saga podrán regresar a Morrowind. La nueva aventura nos llevará de vuelta a la legendaria isla de Vvanderfell, el mismo entorno emblemático en el que se desarrollaba The Elder Scrolls III: Morrowind.

The Elder Scrolls Online: Morrowind, que presentará una enorme zona nueva, una nueva clase de personaje, más de 30 horas de contenido para la historia principal, un nuevo Trial y un nuevo modo JcJ 4c4c4 para tres equipos, será la incorporación más grande a The Elder Scrolls Online hasta la fecha, y ofrecerá una nueva aventura para los veteranos del título y una nueva saga de The Elder Scrolls para los recién llegados al juego.

Para los nuevos jugadores podrán jugar directamente a The Elder Scrolls Online: Morrowind y comenzar con un personaje nuevo sin tener que completar ningún contenido anterior de TESO. Y, como el juego original de TESO se incluye con The Elder Scrolls Online: Morrowind, estos nuevos jugadores dispondrán de acceso inmediato a cientos de horas de aventuras adicionales por todo Tamriel.

Para los jugadores veteranos podrán instalar la expansión y viajar inmediatamente a la isla Vvardenfell para dar comienzo a la nueva aventura épica. Estos jugadores encontrarán un contenido apropiado para su nivel desde el momento de empezar a jugar, independientemente de cuál sea ese nivel.

El lanzamiento de The Elder Scrolls Online: Morrowind ha quedado fijado para el 6 de junio en PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac.

Estamos deseando dar la bienvenida a Vvardenfell a los jugadores de todo el mundo.