Somfy One, la nueva solución todo en uno para la protección del hogar, ya está disponible en España

Somfy One, la nueva solución todo en uno para la protección del hogar, ya está disponible en España. Somfy presenta hoy Somfy Protect, su nueva gama de seguridad conectada para el hogar, y anuncia la disponibilidad de Somfy One, su solución de seguridad todo en uno que permite vivir la experiencia de un hogar más seguro de manera más simple.

En frikipandi hemos hecho en Unboxing de la camara de seguridad. Nos ha gustado mucho el control con la app desde el smartphone. Y puede ser un gadget imprescindible si dejamos la casa cerrada por vacaciones. Es una alarma domestica con todas las garantías con grabación de vídeo en Full HD.

Unboxing Somfy One +

En esta época del año en la que llegan las esperadas vacaciones y se aprovechan esos días para escapar de la rutina, también es el momento en el que los hogares se convierten en un gran atractivo para los ladrones. Según datos recientes, el año pasado se registraron, de media, 310 robos al día en España. Por este motivo, las soluciones todo en uno Somfy One y Somfy One+ pueden resultar ideales para garantizar la seguridad del hogar y disfrutar del verano con la mayor tranquilidad. Se trata de dispositivos con un bonito diseño que integran cámara de seguridad, alarma y se controlan desde el móvil.

Premiado con los CES Innovation Awards 2017, Somfy One integra la tecnología e innovaciones que generaron el éxito de Myfox, empresa líder de la seguridad conectada que recientemente se ha incorporado al grupo Somfy. Esta unión ha dado lugar a la creación de la gama Somfy Protect, cuyo producto estrella es Somfy One.

Somfy One

Somfy One, que ofrece todos los beneficios de una cámara de vigilancia, destaca por sus funcionalidades de detección de movimiento avanzada (SomfyVision™ combina el análisis de imagen y de calor para evitar las falsas alarmas) y una alarma integrada de 90+ dB que se activa inmediatamente en caso de detección de un intruso. Además, Somfy One es una solución ampliable, que permite que el nivel de seguridad del hogar evolucione junto con las necesidades del usuario, al incorporar, por ejemplo, detectores para puertas y ventanas IntelliTAG™, llaveros con desactivación de manos libres, alarma exterior de 112 dB, etc.

Somfy One integra las siguientes funcionalidades:

Una cámara full HD 1080p gran angular, con zoom x8, que permite ver a la perfección tanto de día como de noche

que permite ver a la perfección tanto de día como de noche Posibilidad de hablar y oír a los seres queridos gracias al altavoz y micrófono integrados

a los seres queridos gracias al altavoz y micrófono integrados Un detector de movimiento compatible con mascotas para evitar las falsas alarmas

compatible con mascotas para evitar las falsas alarmas Una alarma integrada de 90 dB

Recepción de alertas en el smartphone y descarga de vídeos de inmediato, que se almacenan en la nube de Somfy para evitar su destrucción por parte de un intruso.

y descarga de vídeos de inmediato, que se almacenan en la nube de Somfy para evitar su destrucción por parte de un intruso. La posibilidad de registrarse sin compromiso a un servicio de videovigilancia e intervención a domicilio (desde 9,99 €/mes), funcionalidad que puede activarse durante períodos puntuales, como las vacaciones, o de forma continuada, para garantizar que siempre hay una persona inmediatamente disponible para avisar a las autoridades cuando se produce una intrusión.

Al igual que sucede con la cámara de seguridad Somfy Security Camera, el respeto por la vida privada de los usuarios queda garantizado gracias al obturador motorizado de Somfy One, que cubre automáticamente el objetivo y el micrófono de la cámara una vez que los usuarios han entrado al hogar. De esta manera, preserva la intimidad de los miembros de la familia.

Somfy Protect ofrece también una versión con seguridad extra, gracias a Somfy One+, que integra almacenamiento en tarjeta SD y batería interna para guardar las imágenes y mantener la protección en caso de que haya un corte de corriente. Somfy One+ posee asimismo una conexión de socorro que permite transmitir alertas en caso de que se produzca un corte de la conexión a Internet.

Además puedes comprar detectores de apertura IntelliTAG y insignia de activación/desactivación de la alarma. Son los detectores de apertura y vibraciones detectan intrusiones antes de que ocurran.Un análisis de vibraciones distingue las actividades normales (alguien tocando a la puerta) de las amenazas potenciales (intento de robo).Para uso en interiores y al aire libre para cualquier tipo de puerta o ventana (correderas, bisagras, garaje, techo, etc.)

También existe Somfy Protect Key Fob que es un mando de control remoto manos libres, para desactivar el sistema y reconocer el usuario.

El cuidado diseño de Somfy One, galardonado con un IF Design Award 2017, permite que se integre como un objeto más de la decoración del hogar. Sus suaves curvas dan un aspecto tranquilizador, y su naturaleza técnica sólo se evidencia en algunos detalles, lo que permite olvidar, a simple vista, que se trata de un sistema de seguridad.

Los desarrolladores de Somfy Protect comprendieron hace más de 10 años que era necesario revolucionar el mercado de las alarmas, simplificando su instalación y su uso diario. Por este motivo, Somfy One se instala en menos de un minuto desde el smartphone, sin necesidad de herramientas adicionales. En el día a día, se gestiona con gran facilidad, por ejemplo, mediante la Activación Automática, que permite activar y desactivar automáticamente la protección gracias a la geolocalización del teléfono.

Somfy One se puede obtener por 249€ (IVA incluido) en las principales grandes superficies de bricolaje, tiendas de electrónica, tiendas online como Amazon y en www.somfy.fr. La versión Somfy One+ incluye un detector para puertas y ventanas IntelliTAG y un llavero para activar o desactivar la protección, y está disponible a un precio de 399€ (IVA incluido).