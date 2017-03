Samsung Galaxy S8. Se filtra la primera imagen de prensa. El conocido tuitero y filtrador Evan Blass @evleaks especialista en desvelar secretos de Samsung y que acierta muchas veces.

Ha publicado en su cuenta Twitter la que podría ser la primera imagen de prensa (a buena calidad) del próximo buque insignia de Samsung, el Galaxy S8.

Nosotros hemos desvelado ya alguna cosas y especificaciones del Samsung Galaxy S8.

En ella, se aprecia su parte frontal, con una gran pantalla sin marco y sin botones, tal como se había rumoreado previamente, ya que la pantalla sera capaz de reconocer nuestra huella o por el reconocimiento del iris para desbloquear el terminal.

La pantalla del Galaxy S8 se convertiría así en el principal atractivo del ‘smartphone’, con una superficie de 5,8 pulgadas en su modelo principal y de 6,2 en el modelo Plus. Una eviloción del S7 Edge que se acaba de actualizar a Android 7.0.

Más que por sus dimensiones, el S8 destaca por su ausencia de marco y sus bordes redondeados , así como por carecer de botones en la parte frontal, dejando todo el protagonismo a la pantalla. Con mejor procesador y más memoría que el S7.

En la parte lateral del móvil es posible apreciar cuatro botones, dedicados al encendido, a subir y bajar el volumen y un cuarto que probablemente sirva para activar Bixby el nuevo asistente inteligente para controlar por voz el smartphone

En su ‘tweet, Blass (@evleaks) ha acompañado la imagen con este mensaje: \”Creo que esto es lo que todos habéis estado esperando\”.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) 1 de marzo de 2017