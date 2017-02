Novedades en Pokémon GO, 80 nuevos Pokémones de segunda generación y bayas nuevas #PokemonGO

Novedades en Pokémon GO, 80 nuevos Pokémones de segunda generación y bayas nuevas. Por fin unas novedades y mejoras interesantes.

El popular juego de geolocalización y realidad aumentada para móviles Pokémon Go recibirá esta semana su mayor actualización desde el lanzamiento del producto. El juego de Niantic estrenará al menos 80 nuevos pokémon que se podrán cazar en cualquier lugar.

Meses llevamos los jugadores de Pokémon GO con novedades que nos incentive a jugar de nuevo a este juego. Pokémon GO boom del verano pasado, a tenido pequeñas novedades y rumores , como la posibilidad de intercambiar capturas entre entrenadores o las peleas de Pokémons lejos de los gimnasios con usuarios cercanos. Niantic la empresa creadora está dispuesta a responder a las demandas de los jugadores. Según ha declarado el CEO de la empresa en una entrevista, muy pronto se podrán intercambiar criaturas en Pokémon GO y combatir entre jugadores.

Pero como adelanto hay novedades en Pokémon GO, 80 nuevos Pokémones de segunda generación y bayas nuevas esta semana cuando, por fin, todos los Pokémons de segunda generación lleguen a Pokémon GO.

80 Pokémon que fueron descubiertos originariamente en la región Johto de los videojuegos Pokémon Oro y Pokémon Plata, además de Pokémon con variaciones de género específicas. Junto a ellos también llega la posibilidad de evolucionar algunos Pokémon de la primera generación a los de la segunda. Así que prepárate para coleccionar de nuevo Pokemons.

Video de novedades en Pokémon GO, 80 nuevos Pokémones de segunda generación y bayas nuevas

Habrá nuevas formas de evolucionar pokémons: “Busca nuevos objetos de Evolución en las Poképaradas porque los necesitarás para evolucionar algunos Pokémon”, anuncia Niantic

Además hay dos nuevos tipos de bayas, las Bayas Latano y Bayas Pinia.

Las Bayas Latano ralentizará los movimientos de un Pokémon en movimiento para facilitar su captura

Las Bayas Pinia provocará que de ser capturado el Pokémon salvaje ofrecerá el doble de caramelos de lo habitual. La elección de una baya o Pokéball para atrapar un Pokémon será más sencilla, al incorporarse en la pantalla un nuevo carrusel de objetos.

La nota de prensa de Niantic dice:

¡Chikorita, Cyndaquil, Totodile y muchos más Pokémon ya están casi aquí! A partir de esta semana, tendrás la oportunidad de capturar más de 80 Pokémon descubiertos originariamente en la región Johto en los videojuegos de Pokémon Oro y Pokémon Plata. También hemos implementado algunas características nuevas para mejorar tu experiencia con Pokémon GO.

Pokémon adicionales: Comenzarán a implementarse en Pokémon GO más de 80 Pokémon que fueron descubiertos originariamente en la región Johto de los videojuegos Pokémon Oro y Pokémon Plata, además de Pokémon con variaciones de género específicas.

Nuevas evoluciones: Ahora hay más oportunidades que nunca de evolucionar tus Pokémon en Pokémon GO. Algunos Pokémon descubiertos originariamente en la región Kanto pronto podrán ser evolucionados ¡en Pokémon que habitan la región Johto! Busca nuevos objetos de Evolución en las Poképaradas porque los necesitarás para evolucionar algunos Pokémon.

Nueva característica de juego de encuentros: Cuando encuentres Pokémon salvajes, no te sorprendas si reaccionan de nuevas formas mientras intentas capturarlos. También notarás la incorporación de nuevos carruseles de objetos que te permitirán seleccionar Bayas y Poké Balls directamente desde la pantalla del encuentro. ¡Afina tus habilidades y captura esos escurridizos Pokémon!

Nuevas Bayas: Los Pokémon disfrutan comiendo Bayas y tú tendrás la oportunidad de conseguir dos nuevas Bayas haciendo girar el Fotodisco en las Poképaradas: ¡Bayas Latano y Bayas Pinia! Dar una Baya Latano a un Pokémon ralentizará sus movimientos, haciéndoles más fáciles de capturar. La Baya Pinia dobla la cantidad de caramelos que recibirás si tu próximo intento de captura tiene éxito.

Nuevos avatares y mayor vestuario: ¡Ahora podrás dar a tu avatar una actualización total! Personaliza tu aspecto con una selección completamente nueva de gorras, camisas, pantalones y otros objetos.

Asegúrate de usar el hashtag #PokemonGO en Twitter para compartir tus experiencias mientras exploras tus barrios próximos con tu familia y amigos. ¡Estamos deseando ver los Pokémon que captures!

¿Pokemon Go intercambiar pokemons fecha de esta novedad?

Meses después del verano, Niantic está dispuesta a responder a las demandas de los jugadores. Según ha declarado el CEO de la empresa en una entrevista, muy pronto se podrán intercambiar criaturas en Pokémon GO y combatir entre jugadores. Así que pronto tendremos novedades muy pronto y sabremos a fecha.

Puede que ambas novedades lleguen demasiado tarde para devolverle a este juego para móviles el vigor del que disfrutó, aunque sin duda hará que algunos de los que dejaron de jugar lo vuelvan a hacer.

¿Será suficiente con la llega de 80 nuevas criaturas para los ex-jugadores? ¿Cuando llegue el intercambio te hará jugar?

Fuente http://pokemongo.nianticlabs.com/es/