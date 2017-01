Nintendo Switch saldrá el 3 de marzo por 329,95 euros en España #NintendoSwitch

El momento de la verdad Nintendo Switch: Presentación 2017 se ha emitido en directo desde Tokio y ha desvelado nueva información sobre Nintendo Switch. Este viernes, 13 de enero, a las 05:00 (hora peninsular) han dado el directo sobre la nueva consola de Nintendo.

El vídeo se publicará con subtítulos en castellano en el canal de YouTube de Nintendo España el viernes 13 de enero entorno al mediodía. Os dejamos también el de su presentación.

Vídeo Nintendo Switch saldrá el 3 de marzo por 329,95 euros en España #NintendoSwitch

La Nintendo Switch saldrá a la venta el próximo 3 de marzo en Japón, Estados Unidos, Canadá y principales países europeos a un precio de 299,99 dólares.

El secreto mejor guardado el precio de 299,99 dólares ha sido desvelado (aunque Nintendo en Europa no da precio oficial, se puede reservar por 329,95 euros en España en algunas tiendas como Amazon)

El juego online llegará a Switch, aunque no será gratuito. Llegara con un servicio de suscripción online.

A partir de otoño de este 2017, tendrás que pagar una suscripción mensual para poder jugar online, al igual que ya ocurre con otras consolas.

Su precio que será anunciado más adelante.

En la suscripción se nos permitirá descargar juegos de NES, Super NES, y juegos creados en exclusiva para el servicio online de la Nintendo Switch, que se añadirán cada mes.

Lo mismo que hace Sony con su Playstation Plus que todos los meses regalan dos juegos como en enero que regalan el Day of Tentacle

La consola ofrecerá tres modos de juego, TV Mode, Tablepad Mode y Handheld Mode, que no serán más que las diferentes posiciones que podremos colocar la consola con y sin dock o llevar a jugar a la calle como si fuera una tablet.

¿Puede ser el declive de la Nintendos 3DS?

Es tiempo le dirá. No compite en potencia con Sony, ni Microsoft, sino en la portabilidad de la consola y su juegos. Si se crean muchos juegos y apuestan los estudios, puede ser un nuevo éxito de ventas como la WII. Nintendo asegura que ya tiene 50 estudios desarrollando juegos para la nueva consola.

Juegos Nintendo Switch

Respecto a los juegos, Nintendo nos ha dejado ver durante la presentación diversos títulos que irán llegando a lo largo de 2017. Para marzo, junto al lanzamiento de la consola, llegarán el 1-2 Switch y el esperado The Legend of Zelda: Breath of the Wild que no llegará a Wii- U.

Entre los títulos anunciados también está Super Mario Odyssey, para finales de 2017 y tendrá su versión de Mario Bros. La lista de juegos que hemos conocido con detalle hoy la completan ARMS, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem Warriors, Sonic Mania, Puyo Puyo Tetris, Super Bomberman R, LEGO City: Undercover, Dragon Quest X, Dragon Quest Heroes II, FIFA 18, Octopath Traveler y Skyrim.

Nintendo asegura que hay más de 50 desarrolladores trabajando en juegos para la Switch. Firmas como EA, Activision, Konami, Square Enix, Bethesda, Ubisoft y otras tantas ya han confirmado que adaptarán sus propuestas a la nueva plataforma de Nintendo.

Nintendo Switch no tendrá bloqueo por región, por lo que tanto el hardware como el software se podrán usar en cualquier parte del mundo

Nintendo no ha entrado en detalles del procesador (una versión personalizada de NVIDIA Tegra), aunque ha comentado que la batería interna podrá ofrecer una autonomía comprendida entre las 2,5 y las 6 horas, pero con matices. Dependerá de la potencia del juego.

El The Legend of #Zelda: Breath of the Wild que llega con la #NintendoSwitch la batería no durará nada mas que tres horas. Aunque siempre puedes comprar una batería externa con conexión USB-C para extender la batería.

Hardware con las especificaciones de la Nintendo Switch

Procesador NVIDIA Tegra

Se carga con puerto USB-C que incluye el dispositivo.

La pantalla de 6,2 pulgadas es finalmente táctil y de tipo capacitiva. Tiene una resolución de 1.280 x 720 píxeles.

La memoria interna alcanzará los 32 GB. Memoria interna de 32GB ampliable vía microSDXC el sistem operativo opucpa parte de la memoria como en los móviles Android.

Incorpora WiFI.

Cada mando Joy-Con tendrá una dimensiones de 102 x 35,9 x 28,4 milímetros, con un peso de aproximadamente 49,3 gramos para el mando izquierdo, y de 52,2 gramos para el derecho. Una buena noticia es que ambos Joy-Con contarán con batería recargable, pero sin conocer la autonomía.

AL consola lleva batería interna podrá ofrecer una autonomía comprendida entre las 2,5 y las 6 horas.

Podemos conectar 8 Switch simultáneas para jugar a juegos multijugador en un red local.

Puedes compartir capturas a través de las redes sociales, acceder a la Nintendo e-Shop.

El precio final de la consola en Europa parece que estará en los 329,95 euros.

La Nintendo Switch incluirá, además de la consola, los dos mandos Joy-Con, el Dock para la Switch que nos permitirá conectarla al televisor, un Joy-Con Grip para sujetar la consola en modo handheld, su cargador de corriente eléctrica, un cable HDMI, y dos correas para los mandos por ese precio

Se podrá elegir entre dos versiones, una con los mandos de color gris, y otra con los mandos de color azul y rojo. Ambas al mismo precio.

Nintendo pondrá a la venta diversos accesorios adicionales

Los accesorios oficiales para Nintendo Switch disponibles en el lanzamiento son los siguientes:

Nintendo Switch Pro Controller, mando de aspecto más tradicional: 69,99 dólares.

Mandos Joy-con adicionales (pack de dos): 79,99 dólares.

Mando Joy-con (unidad individual): 49,99 dólares.

Estación de recarga: 29,99 dólares.

Dock adicional (que también viene con la consola): 89,99 dólares.

Volantes (pack de dos): 14,99 dólares.

NINTENDO SWITCH SALE A LA VENTA EL 3 DE MARZO

Nintendo desvela los primeros juegos y las novedosas funciones de su nueva consola doméstica con alma portátil

Nintendo ha anunciado hoy que el lanzamiento global* de la nueva consola Nintendo Switch tendrá lugar el 3 de marzo. La consola incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho; un soporte para mandos Joy-Con, que permite acoplar ambos Joy-Con para que funcionen como un solo mando; un conjunto de correas; una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor; un cable HDMI y un adaptador de corriente. Se pondrán a la venta dos versiones: una con los Joy-Con grises y otra con un Joy-Con de color azul neón y otro rojo neón.

En palabras del presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, «Nintendo Switch es un nuevo concepto de consola doméstica que ofrece estilos de juego muy diversos. Vamos a presentarle al mundo nuevas formas de ocio solo posibles gracias a las características únicas de Nintendo Switch y de los Joy-Con».

Y es que Nintendo Switch supone una auténtica revolución en el campo de las videoconsolas domésticas. Además de conectarse al televisor, se puede transformar al instante en una consola portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas. Por primera vez en la historia, los usuarios tienen la posibilidad de jugar con su consola doméstica donde quieran y cuando quieran. La pantalla dispone de funciones capacitivas multitáctiles para aquellos juegos que sean compatibles. La batería cuenta con una autonomía que puede superar las seis horas, aunque esa cifra es susceptible de variar en función de los programas que se utilicen y de las condiciones en las que se haga. Por ejemplo, se puede jugar en torno a tres horas a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sin recargar. Fuera del hogar, Nintendo Switch se puede cargar fácilmente enchufando el adaptador de corriente al conector USB de la consola.

Por su parte, la versatilidad de los Joy-Con permite descubrir nuevas formas de jugar y divertirse. Es posible jugar con un Joy-Con en cada mano o hacerlo con ambos encajados en el soporte para mandos Joy-Con para que funcionen como un solo mando. También cabe la posibilidad de acoplarlos a la consola para jugar en modo portátil, y se pueden compartir con amigos para disfrutar en compañía de aquellos juegos que ofrezcan modos para dos jugadores. Cada Joy-Con funciona como un mando independiente al contar con un conjunto completo de botones y dispone de su propio acelerómetro y giroscopio, lo que posibilita el control por movimiento de forma independiente a izquierda y derecha.

Nintendo Switch integra asimismo una serie de prestaciones que la hacen más interactiva. Por un lado, el Joy-Con izquierdo tiene un botón de captura que, como su nombre indica, permite hacer capturas de pantalla durante las partidas para compartirlas con amigos a través de las redes sociales. El Joy-Con derecho, por su parte, dispone de un punto NFC que permite usar figuras amiibo, así como de una cámara infrarroja de movimiento que detecta la distancia, la forma y el movimiento de los objetos cercanos en los juegos diseñados para ello. Entre otras cosas, la cámara infrarroja es capaz de determinar a qué distancia se encuentra la mano del jugador y si está haciendo el gesto de piedra, papel o tijera. Otra característica de los Joy-Con es la vibración HD, que dota a los juegos compatibles de una vibración mucho más realista que antes. Su efecto es tan natural que evoca, por ejemplo, la sensación que cada cubito de hielo produciría al chocar dentro de un vaso al agitar el Joy-Con. En definitiva, la vibración HD ofrece un nivel de realismo imposible de recrear solamente mediante la imagen y el sonido.

Nintendo Switch facilita la comunicación con otros jugadores. Se pueden conectar hasta ocho consolas de manera inalámbrica mediante la comunicación local. Para divertirse jugando en compañía sin necesidad de un televisor, basta con apoyar la consola en cualquier superficie con ayuda del soporte integrado y repartir los mandos Joy-Con. Asimismo, la consola permite disfrutar de partidas multijugador en línea mediante la conexión Wi-Fi. Nintendo también ha revelado un nuevo servicio de suscripción online que comenzará como prueba gratuita en el lanzamiento de la consola. Este servicio incluye una aplicación para dispositivos inteligentes disponible en verano de 2017 que permitirá invitar a amigos a echar una partida en línea, quedar para jugar en un momento determinado, y chatear mientras juegan a títulos compatibles. El servicio completo de pago estará disponible de otoño.

La consola Nintendo Switch contará con el apoyo de estudios tan destacados como Activision, EA, Take2, Ubisoft y grandes desarrolladores japoneses. Algunas distribuidoras, como Bethesda, colaborarán con Nintendo por primera vez. Franquicias tan conocidas como FIFA, The Elder Scrolls y NBA 2K estarán disponibles para Nintendo Switch. La consola no tendrá bloqueo regional.

Nintendo ha combinado las prestaciones únicas de Nintendo Switch y los Joy-Con con los elementos más innovadores de las anteriores consolas para crear su videoconsola más flexible y funcional hasta el momento. Prueba de ello es el amplio catálogo de juegos exclusivos que se han anunciado para la fecha de lanzamiento, la temporada estival y el último tramo de 2017, tanto de Nintendo como de otros desarrolladores. Desde el inmenso mundo abierto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild hasta la diversión asegurada de 1-2-Switch, Nintendo Switch ofrece experiencias para todos los gustos.

Selección de juegos de Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Prepárate para vivir la mayor aventura hasta el momento de la famosa serie The Legend of Zelda, una odisea al aire libre que abre nuevos horizontes sin perder ni un ápice de la esencia del juego original. Explora un mundo de dimensiones sin precedentes y descubre más de 100 santuarios donde deberás poner a prueba tu ingenio, aparte de una enorme variedad de armas, prendas y demás equipo. Nadie querrá dejar de jugar, ni falta que hace, porque con Nintendo Switch podrás vivir esta aventura donde quieras y cuando quieras.

El juego es compatible con los amiibo de la colección The Legend of Zelda 30th Anniversary, el amiibo de Link Lobo y los amiibo de la nueva colección The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Además de los amiibo ya anunciados de Link (jinete), Link (arquero) y Guardián, la colección The Legend of Zelda: Breath of the Wild incluirá nuevas figuras: Zelda y Bokoblin. Las figuras amiibo de esta serie son más grandes y detalladas, sobre todo la articulada del Guardián.

Con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los jugadores podrán sumergirse de lleno en la experiencia Nintendo Switch desde el mismo día de su lanzamiento, en marzo. Además de la edición sencilla del juego, se pondrá a la venta una edición limitada que incluirá el CD musical The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sound Selection y una figura de la Espada Maestra de la vida.

1-2-Switch: Con este videojuego pionero, Nintendo propone una serie de pruebas amenas que invitan a los participantes a dejar el televisor a un lado y jugar mirándose a los ojos. Un duelo de vaqueros por aquí, una batalla de bailes calcados por allá… En los juegos de 1-2-Switch, se aprovechan al máximo y de la forma más creativa las múltiples funciones de Nintendo Switch para divertirse en cualquier momento y lugar. 1-2-Switch estará disponible en marzo, al mismo tiempo que la consola Nintendo Switch.

ARMS: En este deporte de combate multijugador, que permite intercambiar golpes con brazos extensibles, se dan cita elementos del boxeo y de los juegos de disparos, así como un nuevo elenco de personajes. Podrás personalizar a tu luchador eligiendo entre un amplio abanico de armas. Se juega con un Joy-Con en cada mano, lanzando puñetazos al rival con ambos brazos. Los personajes esquivan y saltan, y los jugadores pueden curvar los puñetazos girando las manos en el momento de lanzarlos. A medida que los participantes se vayan familiarizando con el juego, irán descubriendo nuevas tácticas avanzadas. Se puede luchar a solas contra la consola, contra un amigo en pantalla partida utilizando otro juego de mandos Joy-Con (a la venta por separado), en línea contra rivales de todo el mundo o con dos consolas Nintendo Switch mediante la comunicación inalámbrica local. ARMS llegará a las tiendas en primavera.

Mario Kart 8 Deluxe: Gracias a Nintendo Switch, los aficionados pueden disfrutar de la versión definitiva de Mario Kart 8 donde quieran y cuando quieran, incluso en partidas multijugador local para hasta ocho pilotos. Los populares circuitos y personajes de la versión de Wii U están de vuelta, junto a los circuitos y personajes descargables, y además se unen a la parrilla personajes nuevos: Inkling chico e Inkling chica, de Splatoon; el Rey Boo; Huesitos y Bowsy. Por otra parte, el modo batalla se renueva por completo con la batalla de globos y el Bob-ombardeo, y con la inclusión de circuitos inéditos como el Parque Viaducto o el Estadio de Batalla, que se unen a viejos conocidos como la Mansión de Luigi de Mario Kart: Double Dash!! (GameCube) y el Circuito de Batalla 1 de Super Mario Kart (Nintendo Entertainment System). Ahora se pueden llevar dos objetos simultáneamente, incluidos algunos de anteriores Mario Kart, como el ladrón de objetos Boo y la pluma, que permite saltar en las batallas. Además, los pilotos cuentan con la ayuda del nuevo volante inteligente, que ayuda a no salirse de la pista incluso en las pruebas de 200 cc. En modo televisor, el juego alcanza una resolución de 1080p. Mario Kart 8 Deluxe saldrá al mercado el 28 de abril.

Splatoon 2: ¡El exitoso Splatoon estrena una segunda entrega! Los combates territoriales de cuatro contra cuatro vuelven cargados de novedades, con escenarios, prendas y armas inéditos, como el Lanzatintas doble. Se puede jugar tanto en el televisor como fuera de casa. Es posible apuntar mediante el control de movimiento, ya sea con el mando Pro de Nintendo Switch (a la venta por separado) o con los Joy-Con. Splatoon 2 permite partidas multijugador locales y en línea. El juego también permitirá chat de voz a través de la nueva aplicación de Nintendo Switch para dispositivos inteligentes (hasta finales de 2017 estará disponble una versión gratuita y limitada de la aplicación). Como a su predecesor, se le irán añadiendo escenarios, prendas y armas en sucesivas actualizaciones después del lanzamiento. Splatoon 2 se lanzará este verano.

Super Mario Odyssey: Este es el primer juego de Mario en un mundo abierto desde Super Mario 64 para Nintendo 64 y Super Mario Sunshine para Nintendo GameCube. La nueva entrega se desarrolla en el escenario más inesperado: ¡el planeta Tierra! Mario deja el Reino Champiñón para embarcarse en un viaje por lugares misteriosos y vivir nuevas aventuras a bordo de una aeronave, demostrando el hábil manejo de su gorra. Super Mario Odyssey se lanzará durante la temporada navideña de 2017.

Snipperclips – ¡A recortar en compañía!: En este novedoso juego de puzles y acción, los jugadores han de comunicarse, cooperar y servirse de su imaginación para resolver puzles de distintos niveles, y todo ello recortando personajes de papel para darles nuevas formas. Se puede jugar en solitario o con un amigo en el modo principal, pero también cabe la opción de organizar grupos de cuatro para resolver puzles dinámicos o competir en otras actividades. Snipperclips – ¡A recortar en compañía! podrá adquirirse a partir de marzo en Nintendo eShop.