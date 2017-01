Nintendo presenta Fire Emblem Heroes, el primer juego para móviles de la serie Fire Emblem. Además, la compañía ha desvelado detalles sobre los próximos juegos de la serie para Nintendo Switch y la familia de consolas Nintendo 3DS.

Nintendo ha sorprendido hoy a los fans de Fire Emblem anunciando en un Nintendo Direct que la popular serie de rol y estrategia cuenta con varios juegos nuevos en desarrollo. Estos incluyen un nuevo juego para dispositivos inteligentes, dos nuevos títulos para Nintendo Switch y varios juegos nuevos para la familia Nintendo 3DS.

Espadas, brujería y estrategia.

Dirige ejércitos de nobles guerreros y resuelve conflictos entre familias reales en la saga Fire Emblem. Hazte con la victoria en el campo de batalla y demuestra tu superioridad táctica en arduos combates por turnos.

Fire Emblem Heroes llega a los dispositivos inteligentes

La próxima incursión de Nintendo en juegos para móviles llega de la mano de Fire Emblem Heroes. En la web de Fire Emblem Heroes hay información detallada sobre el calendario de lanzamientos para las diferentes plataformas móviles. Fire Emblem Heroes es un RPG de estrategia original acerca de dos reinos enzarzados en una dramática guerra. Como invocador, el jugador construirá su ejército invocando héroes de todos los mundos de la serie. Los jugadores librarán combates tácticos, optimizados para la experiencia móvil, y subirán de nivel a sus combatientes, mezcla de recién llegados y héroes legendarios. Algunos héroes de anteriores entregas se convertirán en aliados, mientras que otros se levantarán en armas contra ti. Los jugadores podrán disfrutar de la majestuosa experiencia del juego de rol táctico en mapas de menor tamaño diseñados para encajar en la pantalla de un dispositivo inteligente y para jugar incluso en breves sesiones. Lidera a tu ejército con los controles táctiles: podrás atacar con tan solo arrastrar a tu aliado hasta el enemigo. Si consigues derrotar a todos los enemigos de un mapa, la victoria será tuya. Los héroes han sido dibujados a mano de nuevo por diversos ilustradores y sus voces han sido regrabadas. Además del modo historia principal, los jugadores podrán participar en otros modos para fortalecer a sus ejércitos, competir entre sí y muchas más cosas. Con las actualizaciones posteriores gratuitas del juego se seguirán incorporando nuevos personajes y contenidos para sumar más horas de juego. Para información sobre la preinscripción, visita la web de Fire Emblem Heroes. Fire Emblem Heroes será de descarga gratuita y ofrecerá contenido de pago.

En preparación para el lanzamiento de Fire Emblem Heroes, Nintendo estrena hoy el evento Fire Emblem Heroes: Elige a tus héroes. Los fans podrán visitar https://events.fire-emblem-heroes.co.uk/vote para consultar la lista de personajes de la franquicia Fire Emblem y votar a los que les gustaría ver en Fire Emblem Heroes. El héroe y la heroína más votados se incorporarán a Fire Emblem Heroes como personajes del evento Elige a tus héroes. Los usuarios de la cuenta Nintendo recibirán un punto de platino por su voto.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

En 1992, se lanzaba en exclusiva en Japón el segundo juego de la serie Fire Emblem, Fire Emblem Gaiden. Ahora, por primera vez los fans de todo el mundo podrán degustar este clásico en las consolas de la familia Nintendo 3DS. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia se inspira en el original de 1992, pero recreado a una mayor escala. Cada aspecto del Fire Emblem Gaiden original ha sido renovado y los diálogos son ahora interpretados por actores. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia recrea la dinámica de juego clásica pero con un toque diferente y moderno que añade exploración en mazmorras plagadas de enemigos. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia estará disponible para la familia de consolas Nintendo 3DS el 19 de mayo. Alm y Celica también estarán disponibles como figuras amiibo. En el futuro ofreceremos más información al respecto.

Fire Emblem y la serie Warriors de Koei-Tecmo Games se fusionan

Fire Emblem Warriors está siendo desarrollado por separado para Nintendo Switch y New Nintendo 3DS (New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL). Su desarrollo corre a cargo del equipo detrás de la creación de Hyrule Warriors, y su lanzamiento está previsto para este otoño.

Fire Emblem llegará a Nintendo Switch

Por primera vez desde Fire Emblem: Radiant Dawn (Wii, 2008), se está desarrollando una nueva entrega de la serie Fire Emblem para una consola doméstica de Nintendo, pero esta vez también será portátil. El juego está previsto para lanzamiento en 2018. La consola Nintendo Switch sale a la venta el 3 de marzo y permite a los jugadores llevarse sus juegos de la consola doméstica donde quieran. El software se vende por separado.

Fire Emblem Heroes es la adaptación de la popular serie de videojuegos Fire Emblem a dispositivos móviles.

Podremos registrarnos para que Google Play nos avise de su disponibilidad desde hoy mismo. Respecto al lanzamiento del juego, estará disponible el próximo 2 de Febrero en Android

Puedes descargar a partir del 2 febrero Fire Emblem Heroes en https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.nintendo.zaba

Portales a otros mundos, héroes a tu lado.

Fire Emblem, la aclamada serie de RPG estratégicos de Nintendo, por fin llega a los dispositivos móviles.

Entabla batallas diseñadas para jugar en cualquier parte y adaptadas para pantallas táctiles. Invoca héroes de todo el universo de Fire Emblem, perfecciona sus habilidades y llévalos a la victoria. ¡Esta aventura no se parece a ninguna otra de Fire Emblem!

Esta aplicación se puede descargar gratuitamente y ofrece compras opcionales desde la misma.

□ Una misión épica

Un mundo en el que coexisten dos potencias: el Imperio de Embla, que ansía someter a los héroes de otros mundos, y el Reino de Askr, que se opone a sus planes.

Tu avatar posee grandes poderes de invocación que le permiten llamar a héroes legendarios de diferentes mundos de Fire Emblem. ¡Únete a los Defensores de Askr para salvar su reino de la destrucción!

□ Batallas apasionantes

Entabla batallas estratégicas basadas en turnos, diseñadas para jugar en cualquier parte ¡y en mapas que caben en la palma de la mano! Deberás tener en cuenta las ventajas y desventajas que ofrece el armamento de tus aliados, así como observar con atención las características de los diferentes mapas. Lleva a tu batallón a la victoria gracias a sencillos controles táctiles: por ejemplo, para atacar solo hay que deslizar un aliado hasta un enemigo.

□ Personajes nuevos y héroes legendarios

En este juego se entremezclan numerosos viejos conocidos de la saga Fire Emblem y personajes totalmente nuevos creados por el reconocido ilustrador Yusuke Kozaki, que ya ha trabajado en Fire Emblem Awakening y Fire Emblem Fates. Algunos de los héroes lucharán a tu lado, mientras que otros se interpondrán en tu camino y deberás derrotarlos en batallas encarnizadas para que se unan a tus filas.

□ Los diferentes modos de juego te harán disfrutar una y otra vez

Además de la historia principal, el juego tiene otros modos de juego que te permitirán fortalecer a tus aliados y medirte con otros jugadores, entre otras cosas. Además, gracias a futuras actualizaciones gratuitas, podrás hacerte con nuevos aliados y contenido diverso, así como otras sorpresas que te proporcionarán horas de diversión.

● Mapas de la historia: Esta original trama reúne a personajes completamente nuevos y a héroes legendarios de la saga de Fire Emblem. Dirige a tus ejércitos a la victoria para salvar el Reino de Askr.

● La torre de práctica: Lucha en mapas de práctica a los que puedes acceder cuando quieras para ganar recompensas y experiencia (Exp) para tus aliados. Cada vez que te adentres en la torre, los enemigos y el terreno pueden variar para plantearte un nuevo desafío.

● El coliseo: Aquí podrás medirte con rivales de todo el mundo. Según tu puntuación y tu puesto en la clasificación, podrás ganar diversos objetos que permiten mejorar las habilidades de tus héroes.

● Encuentros: Son una serie de mapas especiales que están disponibles durante un tiempo limitado. En ellos te enfrentarás a poderosos héroes a los que deberás derrotar para que se unan a tus filas.

Lucha con tus héroes favoritos, consigue que se hagan más poderosos y disfruta con esta original aventura que abre un nuevo camino.

* Se requiere una conexión a internet para jugar. Los gastos de conexión a internet correrán a tu cargo.

* Debes tener una edad superior a 13 años para usar Fire Emblem Heroes.

* El correcto funcionamiento de la aplicación podría experimentar variaciones de unos dispositivos a otros debido a factores diversos, como las especificaciones de los mismos u otras aplicaciones que puedan estar en uso de manera simultánea.

* Es posible jugar gratuitamente, pero algunas funciones requieren el uso de orbes, que se pueden comprar con dinero real. También es posible conseguir orbes de manera gratuita.

