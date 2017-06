Need for Speed: Payback

Need for Speed: Payback llega el 10 de noviembre. Se lanzará al mercado Need for Speed: Payback. La siguiente entrega de la mítica saga de videojuegos de conducción vuelve por todo lo alto con el motor gráfico Frostbite. Este título, publicado como siempre por EA Games, será lanzado simultáneamente en las plataformas habituales: PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Por lo pronto, será un título con una línea argumental mucho más marcada, mucha acción y por supuesto, los mejores coches del momento.

Trailer Need for Speed: Payback



Por lo visto en el primer tráiler publicado hace escasos minutos, eparece la película «A Todo Gas» hecha videojuego.

La historia versa sobre un grupo de delincuentes organizados, dedicados al robo de coches de gama alta, y otro tipo de atracos. Este grupo es traicionado por uno de sus integrantes, que huye con un botín millonario. Ante esta afrenta, el resto de grupo se une aún más, buscando venganza.

No es el argumento de Fast & Furious 9, aunque pudiera parecerlo. Es la premisa de la que parte Need for Speed: Payback, ambientada en una ciudad ficticia llamada Fortune Valley, claramente inspirada en Las Vegas. Casinos, policías corruptos, un torrente constante de dinero… es un escenario idóneo para la saga de EA Games.

Competición con grandes apuestas

Entra en racha y gana a lo grande con una jugabilidad llena de riesgos y recompensas. Que vuelvan las persecuciones policiales solo puede significar una cosa: las apuestas son más altas que nunca.

Disfruta de un mundo fantástico lleno de acción y conducción

Juega una aventura explosiva como uno de los tres personajes jugables unidos por un objetivo común: la venganza.

Need For Speed Payback será un auténtico blockbuster basado en la conducción.

Esto es lo que la descripción del videojuego reza: “Ambientado en el mundo criminal de Fortune Valley, tú y tu banda os reunís para vengaros contra The House, un cartel que controla el casino, los criminales y los policías de la ciudad”. La Banca (The House) es el cartel a derrotar, y para poder llegar a ellos, habrá que apostar fuerte. Según parece, podremos escoger entre varios de los miembros de la banda, y nuestro objetivo es ir ascendiendo en la pirámide del cartel, para llegar a enfrentarse a la persona que nos traicionó. Para hacer esto, tendremos que participar en carreras, escapar de la policía y superar diferentes retos.

Personalización

Sigue la personalización de los vehículos,una de las señas de identidad de la franquicia Need for Speed. Ajusta las prestaciones de las cinco clases de coche (Carrera, Derrape, Todoterreno, Aceleración y Escape) para cambiar las tornas de la competición en cualquier carrera, misión o desafío. Encuentra los coches abandonados por el mundo y crea tu coche perfecto desde cero. Reúne, gana o compra los últimos repuestos y crea el garaje de tus sueños.

Gráficos realistas

Al igual que otras entregas de EA como Battlefield o Fifa, hace uso del motor gráfico Frostbite, que permite texturas en ultra alta resolución (4K) u HDR y un realismo físico muy elevado.

Precio y fecha Need for Speed: Payback

El 10 de noviembre será puesto a la venta, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Por el precio de NEED FOR SPEED PAYBACK STANDARD EDITION 59,95 € o NEED FOR SPEED PAYBACK DELUXE EDITION 79,95 € Deluxe Edition te da una ventaja inicial con acceso anticipado de hasta 3 días al juego completo. Destaca entre la multitud con artículos de personalización exclusivos y recibe descuentos en el juego, REP de bonificación y cinco cargamentos para empezar tu aventura.

¿Qué te parece el trailer?

Más información en https://www.ea.com/es-es/games/need-for-speed/need-for-speed-payback