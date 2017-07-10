Los juegos más vendidos en España en Junio 2017. La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista de juegos más vendidos en España dúrante junio de acuerdo a los datos de la consultora GfK, donde Crash Bandicoot, GTAV y la consola de sobremesa de Sony PlayStation 4 son los ganadores en este mes.
En el ranking que tiene en cuenta a todas las plataformas, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Grand Theft Auto V y Horizon Zero Dawn dominan el ranking; este último aparece en tan alta posición,debido a los días Plays Days en los que estuvo de oferta a menos de 40 euros.
La lista la continúan Tekken 7, Rainbow Six: Siege, ARMS de Nintendo Switch, FIFA 17, Rocket League y las dos ediciones de Yo-kai Watch 2 para Nintendo 3DS.
Os dejamos las listas de los más vendidos en todas las plataformas y consolas.
Los juegos más vendidos en España en Junio 2017. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy es el ganador.
Eso sí, tened en cuenta que GfK solo tiene en cuenta las ventas en formato físico, por lo que las ventas digitales no están contempladas en estas listas.
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Todas las plataformas
- Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (PS4)
- Grand Theft Auto V (PS4)
- Horizon: Zero Dawn (PS4)
- Tekken 7 (PS4)
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (PS4)
- ARMS (Switch)
- FIFA 17 (PS4)
- Rocket League Collector’s Edition (PS4)
- Yo-Kai Watch 2: Carnanimas (3DS)
- Yo-Kai Watch 2: Fantasqueletos (3DS)
Juegos más vendidos en Junio de 2017. PS4
- CRASH BANDICOOT: N.SANE TRILOGY
- GRAND THEFT AUTO V
- HORIZON ZERO DAWN
- TEKKEN 7
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: SIEGE
- FIFA 17
- ROCKET LEAGUE COLLECTOR’S EDITION
- OVERWATCH ORIGINS EDITION (INCL. EXCLUSIVE ED.)
- MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION
- UNCHARTED 4: EL DESENLACE DEL LADRON
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Xbox One
- GRAND THEFT AUTO V
- GEARS OF WAR 4
- TEKKEN 7
- FORZA HORIZON 3
- DIRT 4 DAY ONE EDITION (INCL. EXCLUSIVE ED.)
- TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS
- WATCH DOGS 2 (INCL. EXCLUSIVE ED.)
- FIFA 17
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: SIEGE
- ROCKET LEAGUE COLLECTOR’S EDITION
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Nintendo Switch
- ARMS
- MARIO KART 8 DELUXE
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- ULTRA STREET FIGHTER II: THE FINAL CHALLENGERS
- 1-2 SWITCH
- LEGO CITY UNDERCOVER
- DISGAEA 5 COMPLETE
- JUST DANCE 2017
- PUYO PUYO TETRIS
- SUPER BOMBERMAN R
Juegos más vendidos en Junio de 2017. PC
- OVERWATCH ORIGINS EDITION (INCL. EXCLUSIVE ED.)
- WORLD OF WARCRAFT 5.0
- LOS SIMS 4
- DIABLO III BATTLE CHEST
- WORLD OF WARCRAFT: LEGION
- STAR CRAFT II: LEGACY OF THE VOID
- DIABLO III: REAPER OF SOULS
- DIABLO III
- STAR CRAFT II BATTLE CHEST 2.0
- STAR CRAFT II: WINGS OF LIBERTY
- LOS SIMS 4: URBANITAS
- MINECRAFT 23.95€ (DIGITAL DOWNLOAD)
- GRAND THEFT AUTO V
- FAR CRY 4 LIMITED EDITION
- FALLOUT 4 (INCL. EXCLUSIVE ED.)
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Nintendo 3DS
- YO-KAI WATCH 2: CARNANIMAS
- YO-KAI WATCH 2: FANTASQUELETOS
- SUPER MARIO MAKER
- EVER OASIS
- POKEMON SOL
- TOMODACHI LIFE
- MARIO SPORTS SUPERSTARS + AMIIBO CARD
- YO-KAI WATCH
- POKEMON LUNA
- THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D NINTENDO SELECTS
Juegos más vendidos en Junio de 2017. PS Vita
- LEGO STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA
- MINECRAFT PLAYSTATION VITA EDITION
- LEGO JURASSIC WORLD
- TETRIS ULTIMATE
- LEGO MARVEL VENGADORES
- FIFA 15 – LEGACY EDITION
- CALL OF DUTY: BLACK OPS DECLASSIFIED
- NEED FOR SPEED: MOST WANTED 2012
- FARMING SIMULATOR 18
- LEGO BATMAN 3: MAS ALLA DE GOTHAM
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Wii U
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- MINECRAFT WII U EDITION
- SUPER MARIO 3D WORLD NINTENDO SELECTS
- NEW SUPER MARIO BROS. U + NEW SUPER LUIGI U NINTENDO SELECTS
- JUST DANCE 2017
- MARIO PARTY 10 NINTENDO SELECTS
- SPLATOON
- NINTENDO LAND NINTENDO SELECTS
- THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER HD NINTENDO SELECTS
- MARIO & SONIC EN LOS JUEGOS OLIMPICOS: RIO 2016
Juegos más vendidos en Junio de 2017. PS3
- FIFA 17
- PRO EVOLUTION SOCCER 2017
- GRAND THEFT AUTO V
- DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS
- NBA 2K17
- FIGHTING EDITION: TEKKEN 6 + TEKKEN TAG TOURNAMENT 2 + SOUL CALIB
- MINECRAFT
- FAR CRY 4 ESSENTIALS
- GRAN TURISMO 6
- CALL OF DUTY: BLACK OPS II
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Xbox 360
- FIFA 17 (KINECT)
- GRAND THEFT AUTO V
- PRO EVOLUTION SOCCER 2017
- NBA 2K17
- METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN DAY ONE EDITION
- WWE 2K17
- MINECRAFT
- LEGO STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA
- CALL OF DUTY: BLACK OPS III
- LEGO DIMENSIONS + STARTER PACK
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Wii
- JUST DANCE 2017
- NEW SUPER MARIO BROS. NINTENDO SELECTS
- SUPER MARIO GALAXY NINTENDO SELECTS
- SUPER MARIO GALAXY 2 NINTENDO SELECTS
- WII PARTY NINTENDO SELECTS
- MARIO PARTY 9 NINTENDO SELECTS
- FIFA 15 – LEGACY EDITION
- ZUMBA FITNESS 2 REEDICION
- WII SPORTS RESORT NINTENDO SELECTS
- LEGO HARRY POTTER: AÑOS 1-4
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Nintendo DS
- LEGO MARVEL SUPER HEROES
- VIOLETTA: RITMO & MUSICA
- ZENSES: RAINFOREST EDITION
- ZENSES OCEAN EDITION
- APRENDE CON LOS POKEMON: AVENTURA ENTRE LAS TECLAS + KEYBOARD
- LEGO EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
- MONSTER HIGH EL PATINAJE LABERINTICO
- MONSTER HIGH 13 MONSTRUO-DESEOS
- SQUINKIES
- ULTIMATE BAND
Juegos más vendidos en Junio de 2017. PSP
- TRANSFORMERS:LA VENGANZA DE LOS CAIDOS PSP ESSENTIALS
- CRASH: LUCHA DE TITANES PSP ESSENTIALS
- CRASH: ¡GUERRA AL COCO-MANIACO! PSP ESSENTIALS
- CRASH TAG TEAM RACING PSP ESSENTIALS
- GRAND THEFT AUTO: VICE CITY STORIES PLATINUM
- GRAND THEFT AUTO: LIBERTY CITY STORIES PLATINUM
- GRAND THEFT AUTO: CHINATOWN WARS
- SPIDER-MAN 3 PSP ESSENTIALS
- THE 3RD BIRTHDAY PSP ESSENTIALS
- DEAD OR ALIVE: PARADISE
Juegos más vendidos en Junio de 2017. Juegos ludoeducativos
- TELL ME MORE KIDS 3.0 9-12 ANOS
- TELL ME MORE FRANCES 10 NIVELES GOLD EDITION
- TELL ME MORE INGLES 10 NIVELES GOLD EDITION
- EL CUERPO HUMANO CON PIPO
- TELL ME MORE INGLES 10 NIVELES DELUXE EDITION
- TELL ME MORE KIDS 3.0 7-9 ANOS
- CAILLOU COLORES
- VEN A JUGAR CON PIPO
- VAMOS A LEER CON PIPO 2
- MIS PRIMEROS PASOS CON PIPO
- TELL ME MORE ALEMAN 5 NIVELES SILVER EDITION
- TELL ME MORE FRANCES 5 NIVELES SILVER EDITION
- TALK TO ME 7.0 INGLES COMPLETO
- EL PLANETA TIERRA CON PIPO
- MIA CIENCIAS DVD
Fuente: La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista