Los juegos gratis para PS4 para los suscriptores de Playstation Plus en febrero. LittleBigPlanet 3 y Not a Hero

Sony desvela los juegos gratis para PS4 para los suscriptores de Playstation Plus en febrero. LittleBigPlanet 3 y Not a Hero. Llegarán el 7 de febrero a tu consola.

Sony ha desvelado los juegos gratis con la suscripción de PlayStation Plus del mes de febrero. En enero regalaron en playstation Plus varios juegos gratis entre ellos Day of The Tentacle

Han anunciado los juegos gratis que saldrán con el programa de PS Plus el 7 de febrero, una elección indies aunque nos deja un juego Triple A para Playstation 4. Así que ya tenemos horas de diversión en nuestra consola

LittleBigPlanet 3

La saga cuyo personaje protagonista, el muñeco de trapo Sackboy se convirtió en la mascota de PlayStation 3 cerró su laureada y original saga con este capítulo final para PS3 que también pudimos ver en PS4 con una entrega visualmente superior. Para el que no conozca la IP, se trata de un plataformas en 2.5D con una fuerte carga cooperativa / competitiva tanto en modo local como a través de PlayStation Network. Pero fuera parte de su divertida Campaña para hasta 4 usuarios, lo mejor es entrar en el modo creación, la base de la saga creada por MediaMolecule, y alucinar con los niveles que la comunidad de fans son capaces de crear para que los bajemos y juguemos. Imaginación y saltos con un ritmo alto y mucha diversión.

Preparaos para una nueva experiencia Little Big Planet con Sackboy y sus nuevos amigos en la mayor aventura artesanal hasta la fecha.

Utilizad las habilidades de Sackboy, Calzarrara, Alternador y Barrido para explorar todos los rincones del cielo de las imágenes y desentrañar el misterio del planeta Paparruchas. Con potentes herramientas de personalización y un poco de vuestra imaginación, podréis hacer evolucionar el mundo que os rodea e incluso crear vuestros propios niveles y juegos para que los disfruten Sackboy y sus nuevos sackamigos.

Id a la comunidad Little Big Planet para descubrir infinitas sorpresas creativas realizadas por otros jugadores de PlayStation 4 del mundo entero.

Little Big Planet 3 es el escaparate ideal para PLayStation 4, con una innovadora compatibilidad con el mando inalámbrico Dualshock 4, asombrosos gráficos de 1080p y la posibilidad de publicar y compartir vuestras creaciones y vídeos del juego con tan solo pulsar el botón SHARE.

Not a Hero

Not a Hero es un divertido juego de acción que termina siendo más profundo de lo que pudiera parece en un principio y que, aunque pueda terminarse en pocas horas. 21 niveles en unas 3 horas podar terminar si eres hábil.

Los autores del genial indie OllieOllie, el mejor juego de skate de los últimos años, decidieron cambiar radicalmente de propuesta pero no de entorno gráfico. Y bajo un estilo visual pixelado retro, Roll7 y Devolver Digital se marcan un shooter de scroll lateral ultraviolento lleno de explosiones y saltos imposibles que es toda una joya para echar un rato entretenidos, con su trama de conejos antropomórficos que viajan a través del tiempo y quieren ser alcaldes.

Después de hacernos sudar la gota gorda en los Hotline Miami, Devolver Digital vuelve a traernos otra oda a la violencia pixelada en Not a Hero. En esta ocasión se trata del tercer juego del estudio británico Roll7, autores de los brillantes OlliOlli, que en su nueva propuesta no abandonan el desarrollo en 2D aunque sí cambiaremos el monopatín por las armas de fuego y, en lugar de grindar barandillas, pasaremos por encima (literalmente) de las distintas bandas criminales que azotan la ciudad.

En Not a Hero nuestro cometido es tan surrealista como sencillo de explicar: debemos ayudar a Bunnylord, un conejo púrpura parlante venido del futuro, a convertirse en el alcalde de la ciudad, convenciendo al electorado con sus expeditivos métodos.

Espero que te gusten.