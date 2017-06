Juegos gratis con Playstation Plus en Julio de 2017. Has sido tú, Until Dawn y Game of Thrones Season Pass: A Telltale Games Series

Juegos gratis con Playstation Plus en Julio de 2017. Has sido tú, Until Dawn y Game of Thrones Season Pass: A Telltale Games Series. Como cada mes, PlayStation Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Los ‘Juegos del mes’ traen en esta ocasión una importante novedad con la inclusión de ¡Has sido tú!, un divertidísimo videojuego tipo party quiz en el que tú y hasta cinco de tus amigos y/o familiares averiguaréis de una forma desenfadada y entretenida lo que realmente pensáis unos sobre otros. ¡Has sido tú! es el primer título del nuevo sistema de videojuegos sociales PlayLink y estará disponible para su descarga de forma totalmente gratuita a partir del próximo 4 de julio para cualquier usuario de PlayStation Plus.

Así mismo, este mes también podrás disfrutar del terror y la tensión del magnífico Until Dawn, un videojuego que te pondrá en la piel de ocho jóvenes excursionistas perdidos en la montaña bajo el acecho de un asesino y donde tendrás que tomar cruciales decisiones que decidirán sus destinos. Siguiendo la estela de videojuegos narrativos, PlayStation Plus también trae a sus suscriptores durante el mes de julio Game of Thrones Season Pass: A Telltale Games Series, un título que te sumergirá en el épico y despiadado universo de Juego de Tronos a través de los ojos de la Casa Forrester, fieles aliados de la noble familia Stark.

Los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation Vita contará durante este mes de julio de forma gratuita con los videojuegos Tokyo Jungle and Darkstalkers Resurrection (PS3), Don’t Die Mr Robot (PS Vita) y Elemen4l (PS Vita).

Por otra parte, el programa PlayStation Plus Rewards vuelve a traer ofertas y descuentos exclusivos entre las que destaca la suscripción gratuita de tres meses a Kioskoymas, el servicio de lectura online de revistas y prensa donde encontrarás decenas de publicaciones. También podrás suscribirte de forma gratuita durante tres meses al servicio Wuaki Selection, que cuenta con una amplísima oferta de cine y series. Además, los usuarios de PlayStation Plus tendrán durante este mes de julio la oportunidad de adquirir entradas en cines Yelmo desde 3,90€.

Por último, destacar que, a pesar del inicio del verano, PlayStation League continuará activo y los usuarios podrán seguir disputando las distintas competiciones disponibles en la plataforma de la liga.

