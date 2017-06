El héroe oscuro regresa Diablo III Despertar del Nigromante ya disponible.El héroe definitivo de fantasía gótica resurge en Diablo III: Reaper of Souls

Ahora los jugadores de consola pueden adquirir el RPG de acción cooperativo definitivo en un pack completo con Diablo III: Eternal Collection, disponible de forma digital a un precio de lanzamiento especial.

Los guerreros caídos de Santuario llevan mucho tiempo esperando este momento: el nigromante ha regresado al fin para volver a enviarlos a la batalla contra los demonios de los Infiernos Abrasadores. Blizzard Entertainment ha anunciado hoy que el pack Despertar del Nigromante, que invoca la icónica clase del nigromante en Diablo III: Reaper of Souls, ya está disponible de forma digital para PC y a través de la Tienda Blizzard, de PlayStation Store y de la Tienda de Xbox One.

Los nigromantes son macabros hechiceros que absorben el poder de la sangre y los huesos, y resucitan ejércitos terroríficos de muertos vivientes a partir de los restos de sus enemigos caídos. Estos hombres y mujeres inquietantes son maestros de las artes oscuras que buscan preservar el equilibrio entre las fuerzas de la vida y la muerte en Santuario, incluso si eso requiere detonar miles de cadáveres de demonios por el camino.

Además de la nueva clase, el pack Despertar del Nigromante contiene una serie de curiosidades macabras para apoyar a cualquier aspirante a practicante de la magia prohibida, entre ellas:

La grotesca mascota del gólem a medio formar

Las alas cosméticas del guardián de la cripta para todos tus personajes de Diablo III

Dos casillas de personaje más

Dos pestañas del alijo (solo en PC)

Estandarte, sigilo, detalles y retrato del nigromante, y blasón de maestro de la sangre

Los acólitos de las artes oscuras también pueden desenterrar los secretos mejor guardados de los sacerdotes de Rathma si estudian el libro del nigromante en Diablo3.com/Necro. Este archivo registra la historia enigmática de los nigromantes y contiene un grimorio de sus hechizos, runas, armas y armaduras; un recurso ideal para aquellos que planeen enfrentarse con el nigromante a los desafíos de la temporada 11, que empieza el 20 de julio.

«Estamos deseando seguir con nuestra celebración del 20.º aniversario de Diablo, y para ello hemos recreado una de las clases favoritas de la comunidad en el pack Despertar del Nigromante», afirmó Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. «Estamos impacientes por ver una nueva generación de nigromantes explorar el modo Aventura, descubrir nuevas configuraciones del personaje y explotar cadáveres en fallas superiores por todo Santuario».

Los jugadores de consola que aún no hayan tenido la ocasión de experimentar Diablo III pueden adquirir a partir de hoy un tesoro legendario en forma del paquete digital Eternal Collection, que incluye el pack Despertar del Nigromante, Diablo III y la galardonada expansión Reaper of Souls para PlayStation 4 o Xbox One. Este auténtico tesoro de contenido es la ocasión perfecta para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de meterse de lleno en la experiencia cooperativa definitiva del mundo de los videojuegos.

El pack Despertar del Nigromante ya está disponible para Windows, Mac, PlayStation 4 y Xbox One, a un precio de 14,99 €. * El paquete épico Diablo III: Eternal Collection ya está ya disponible para los suscriptores de PlayStation®Plus en PS4 y Xbox Live Gold en Xbox One, a un precio especial de lanzamiento hasta el 3 de julio. Para confirmar el precio de consola, visita PlayStation®Store y la Tienda de Xbox One. En PC, los recién llegados a Santuario pueden aprovechar una oferta especial de lanzamiento y ahorrarse hasta un 50% en Diablo III, la expansión Reaper of Souls y el Battle Chest de Diablo. Visita la Tienda Blizzard si deseas más información.

Tanto Diablo III: Reaper of Souls como el pack Despertar del Nigromante están traducidos a los siguientes idiomas: inglés, castellano, español de América Latina, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, portugués de Brasil, coreano, y chino tradicional y simplificado. Si quieres más información o te apetece probar Diablo III de manera gratuita en PC, visita el sitio web oficial del juego, www.diablo3.com.