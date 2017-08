“Despacito” bate récords y se convierte en el vídeo más visto en la historia de YouTube. “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee va a superar los 3.000 millones de visualizaciones en YouTube

El vídeo de Luis Fonsi “Despacito” (con la participación de Daddy Yankee) ha batido el récord del vídeo más visto en la historia de YouTube, un título que, hasta la fecha, lo ocupaba “See You Again” de Wiz Khalifa (con la participación de Charlie Puth), después de los cinco años de permanencia del “Gangnam Style” de Psy. El viernes 4 de agosto, el vídeo oficial de “Despacito” alcanzó las 2,993,786,682 visualizaciones, superando al “See You Again” (que obtuvo 2,993,651,270 visualizaciones), convirtiéndose así en el vídeo más visto en toda la historia de la plataforma. Asimismo, el vídeo de “Despacito” se encuentra en camino de convertirse en el primer vídeo que va a superar la barrera de los 3.000 millones de visualizaciones en YouTube.

Solo hicieron falta 203 días para que el vídeo musical oficial de “Despacito” se convirtiera en el más visto en la historia de YouTube (estas cifras excluyen el también muy popular vídeo de Justin Bieber, que ya tiene más de 464 millones de visualizaciones).

El vídeo oficial de Despacito ha logrado otros impresionantes récords, incluyendo:

El vídeo con más Likes en toda la historia de YouTube.

El vídeo que ha alcanzado las barreras de 2.000 y 2.500 millones de visualizaciones más rápidamente que cualquier otro vídeo en la historia de YouTube.

El vídeo musical más visto de 2017 en más de 40 países.

Una media de 14,5 millones de visualizaciones diarias, llegando a alcanzar 25 millones en un único día.

Ha sido visto más de 1 millón de veces en más de 99 países, logrando un número impresionante de visualizaciones en países tan diferentes como México (376 millones), Brasil (213 millones), España (190 millones), EE. UU. (183 millones), Italia (142 millones), Francia (80 millones), Indonesia (36 millones), Reino Unido (36 millones), India (32 millones), Israel (17 millones) y Egipto (8,8 millones).

“Batir el récord de vídeo más visto en la historia de YouTube es algo verdaderamente increíble, no solo para mí, sino también para la música Latina y para nuestra cultura. La colaboración con una plataforma como YouTube nos ha permitido que nuestra canción llegue a personas de todos los países del mundo, algo que resultaba casi imposible hace tan solo una década. No tengo duda de que este apoyo ha sido clave para el éxito mundial de Despacito. Todo lo ocurrido en estos seis meses ha superado mis expectativas y estoy encantado de ver que las personas han disfrutado tanto con este tema y que aún siguen cantándolo, bailándolo y compartiéndolo” – Luis Fonsi

“YouTube ha sido esencial para el éxito de ‘Despacito’. El sector de la música ha cambiado, las reglas de la música han cambiado y reconozco firmemente el papel y el poder de YouTube. Batir un récord es algo asombroso y estoy realmente contento de servir de inspiración a otras personas para lograr de nuevo este hito” – Daddy Yankee

La música Latina ha experimentado un impresionante incremento en todo el mundo a través de YouTube, y los artistas latinos ya representan más de un tercio de los más vistos en YouTube en lo que llevamos de 2017. Entre ellos, podemos destacar a Nicky Jam,Maluma, J Balvin y Ozuna, quienes han superado los 1000 millones de visualizaciones este año.

En todo el mundo, las visualizaciones mensuales de artistas latinos han aumentado vertiginosamente desde este mismo periodo del año pasado, incrementándose un 940% en Indonesia, 352% en Egipto, un 270% en Israel, un 195% en Australia un 200%, un 185% en Francia, un 178% en Reino Unido, y un 110% en Canadá.

940% in Indonesia, 352% in Egypt, 260% in Israel, 195% in Australia, 185% in France, 178% in the U.K. and 110% in Canada.

Los fans de EE. UU. pueden acudir a la gira que va a realizar Luis Fonsi el mes de septiembre, que comenzará en Las Vegas el 8 de septiembre, para llevarle posteriormente por ciudades como Los Angeles, Nueva York o Atlanta (entre otras). Para ver el calendario completo de conciertos de Fonsi, visita su página de Facebook.

CRECIMIENTO DE LA MÚSICA LATINA EN YOUTUBE

Los latinos representan más de 1/3 de los 100 artistas más vistos de YouTube de 2017 hasta el momento, con artistas como Nicky Jam, Maluma, J Balvin y Ozuna habiendo alcanzado todos 1000 millones de visualizaciones este año.

Artistas como Ozuna, Daddy Yankee, Wisin, Bad Bunny y Luis Fonsi están demostrando ser verdaderas exportaciones mundiales, ya que más del 99% de sus cuentas en 2017 provienen de fuera de Puerto Rico

En julio de 2015, 5 canciones latinas se encontraban entre los 100 más vistos en YouTube; En julio de 2017, 19 canciones latinas están en la lista.

En todo el mundo, el número de visualizaciones mensuales de los principales artistas latinos se han disparado desde el año pasado, creciendo un 430% en Indonesia, un 276% en Israel, un 200% en el Reino Unido, un 199% en Australia, un 183% en Francia y un 124% Canadá.

Los artistas latinos han dominado constantemente las listas de lo más escuchado en YouTube este año, representando más de 1/3 de las canciones en la última edición de nuestro gráfico.

COMPARATIVA: OTROS DATOS SOBRE CANCIONES QUE HAN DESTACADO EN YOUTUBE

A continuación se presentan estadísticas para comparar el tiempo de las reproducciones de vídeo en YouTube de videos musicales que han alcanzado los 1.000 millones, 2.000 y 2.500 millones de visualizaciones: