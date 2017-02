Características Samsung Galaxy S8 Plus. Todas sus especificaciones filtradas

Características Samsung Galaxy S8 Plus. Todas sus especificaciones filtradas. Si los rumores son ciertos, el próximo día 29 de marzo tenemos una cita en Nueva York.

Conoceremos los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Los nuevos buque insignia de la surcoreana, pretenden volver a reinar el panorama de la telefonía durante un año más, aunque todo apunta a que esta vez no lo tendrán tan fácil.

Samsung aún no ha confirmado nada respecto de este teléfono, pero con meses de filtraciones, reportes y rumores, sólo es necesario que la compañía sudcoreana lo haga oficial. Se sabe que el Galaxy S8 vendrá en dos versiones, de 5.8 y 6.2 pulgadas, una pantalla sin biseles, un asistente inteligente llamado Bixby.

Este año Samsung no presenta su teléfono estrella en el MWC de Barcelona.

Las filtraciones rompieron hace tiempo con la magia de las grandes presentaciones de las que son expertos Apple. Samsung lo sabe y ya no nos deja lugar a la dudas. Evan Blass lo ha hecho de nuevo: ha publicado en Twitter las características del teléfono más grande que lanzará Samsung

Pro desgracia, no parecen gran cosa. Sino que es una eviolución lógica del S7 con algo del fracasado Note 7.

La prolífica fuente de filtraciones Evan Blass ha vuelto a la carga con una interesante revelación: las especificaciones completas del Samsung Galaxy S8+.

Características Samsung Galaxy S8 Plus. Todas sus especificaciones filtradas

Samsung Galaxy S8+ spec sheet. Impress your friends, confound your enemies…with knowledge. pic.twitter.com/lHrHge8BUa — Evan Blass (@evleaks) 22 de febrero de 2017

Según Blass, el Samsung Galaxy S8+ llegará con estas especificaciones:

Pantalla Super AMOLED de 6.2″ (rectángulo completo) o 6.1″ (considerando las esquinas redondeadas) con resolución Quad HD+. S8 se queda con 5.8.

4GB de RAM

64GB de almacenamiento ampliable mediante micro-SD

Cámara principal de 12MP Dual Pixel

Cámara frontal de 8MP

Escáner de iris

Carga inalámbrica (base de carga no incluida)

Samsung Pay

Samsung Knox

Resistencia al agua IP68

Auriculares de AKG

Colores Negro, dorado y gris

Puerto Jack 3.5mm

La otras cosas que sabemos sobre los nuevos smartphones:

Procesadores Snapdragon 835 o Exynos 8895 hip fabricado en formato FinFET de 10 nanómetros que promete ofrecer un 27% más de rendimiento con respecto a la anterior generación.

Batería del S8 tendrá 3.000 mAh del Samsung Galaxy S8 Plus 3.500 mAh

Precio 950 dólares el S8 y 1050 dolares el Samsung Galaxy S8 Plus

Si estás emocionado por el Galaxy S8 o por el Galaxy S8 Plus,hay algo que debes saber.las especificaciones del nuevo teléfono de Samsung no serán tan espectaculares después de todo. Incrementan precio pero la atención al cliente seguirá tan pésima como siempre.

En una nueva revelación de Evan Blass a través de su cuenta de Twitter @Evleaks, el filtrador dio a conocer una de las mayores novedades del dispositivo,

La novedad es el tamaño de su pantalla. Ya sabíamos que sería grande, pero 6.2 pulgadas, las cuales técnicamente se convertirían en 6.1 en caso de que el dispositivo tenga las esquinas redondeadas y 5, 8 hace que sean muy generosas y contará con una gran calidad Quad HD+ y será Super AMOLED. Pero no llega a 4K.

No eliminan el puerto Jack 3.5mm. Eso es mantenerse fiel a lo que tenián. Así que no tendremos que cambiar de auriculares.

Blass asegura que la cámara principal será de 12 megapixeles con una tecnología de pixeles más grandes para atrapar más información de la imagen, y a eso se sumará una frontal de 8 megapixeles pero parece que no hay doble camara como la de Apple con su iPhone

Mantiene la resistencia al agua y al polvo, incorporará el escáner de iris del Galaxy Note 7 con al camara infraroja, vendrá en una única versión de 64GB de almacenamiento y tendrá 4GB de memoria RAM.

Procesador muy potente. Procesadores Snapdragon 835 o Exynos 8895 hip fabricado en formato FinFET de 10 nanómetros que promete ofrecer un 27% más de rendimiento con respecto a la anterior generación

El Snapdragon 835 llega presentando ocho núcleos a 2,45GHz, suponiendo un avance frente a los cuatro núcleos a 2,2GHz del modelo del año pasado. Las velocidades mínimas serán de 1,9GHz frente a 1,6GHz. Las tecnologías también varían, pues tendremos núcleos Kryo en ambos casos (Kryo 280 para el Galaxy S8) pero la GPU cambia. La Adreno 540 aparece en escena y eleva algo la velocidad de reloj. Habrá más potencia gráfica.

El otro procesador que puede montar es el Samsung Exynos 8895 se trata de un chip fabricado en formato FinFET de 10 nanómetros que promete ofrecer un 27% más de rendimiento con respecto a la anterior generación, a la vez que se consume hasta un 40% menos de energía

El Exynos 8895 es un SoC de 8 núcleos, que hace uso de la segunda generación de núcleos desarrollados por la propia firma.

Samsung pretende ofrecer una experiencia sobresaliente en cuanto a rendimiento gráfico con su nuevo Exynos, gracias a una potente GPU Mali-G71 MP20 y un códec multi formato que se encargarán de minimizar la latencia a la hora de reproducir vídeo o jugar a juegos en resoluciones hasta 4K UHD, así como a la hora de ejecutar contenido en realidad virtual.

Las batería las fabricará Sony. Concretamente el Galaxy S8 tendrá 3.000 mAh, exactamente igual que el Galaxy S7, mientras que el Galaxy S8 Plus tendrá 3.500 mAh, menos que la versión Edge actual, que tiene 3.500 mAh, pero es que se espera que la nueva capa de personalización que vendrá con la nueva generación de teléfonos, Samsung Expercience, se centro mucho más en hacer que la batería dure aún más, además de que el Snapdragon 835, el procesador que montará, también está muy centrado en optimizar la batería.

En cuanto a colores, ambos terminales llegarán con el mismo abanico de tonalidades entre las que elegir. Negro, dorado y gris y esquinas redondeadas.

Precios prohibitivos

En el caso del Samsung Galaxy S8, estaríamos hablando de 950 dólares o 892 euros al cambio, aunque suponemos que, una vez el terminal haya traspasado las fronteras estadounidenses, el precio en Europa también será de 950 euros.

Por otra parte, el modelo de mayor tamaño con el sobrenombre Plus, se cuelga una etiqueta de precio de nada menos que 1.050 dólares, lo cual vuelve a confirmar la intención de Samsung de aumentar los costes de sus nuevos dispositivos con respecto a anteriores generaciones.

En definitiva será uno de los móviles del 2017. ¿Te comprarías tu un Samsung S8?. Yo después de la atención recibida por Samsung este año me pesaré probar otra alternativa como el Huawei P10, ya que no tiene nada que me haga decir WOW