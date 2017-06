Cambios en Pokemon GO en Junio. Gimnasio en obras. Pokémon GO salió al mercado hace un año y revolucionó el mercado de videojuegos para móviles con si realidad virtual. Y aunque hoy no tiene la misma popularidad que en sus primeras semanas, sigue teniendo millones de usuarios en todo el mundo.

Festejó su primer año en el mercado con 750 millones de descargas de la aplicación; en Nueva York se capturan 16 millones de pokémones por día; el próximo jueves hará su primer PokémonGo Fest en Chicago. mientras que el segundo evento, Pikachu Outbreak, se celebrará en agosto en Yokohama, Japón. La compañía afirmó que se anunciarían más en Europa durante el verano.Niantic, la compañía detrás del juego, anunció una actualización que incorpora dos cambios.

El videojuego para smartphones Pokémon GO ha desactivado desde este lunes y de forma temporal el funcionamiento de los gimnasios debido a la introducción inminente de nuevas funciones por parte de Niantic, el estudio desarrollador del juego. El mensaje que sale al pinchar un gimnasio es: Gimnasio en obras

El pasado día 8, con el anuncio del evento de solsticio que se celebra del 13 al 20 de junio, Niantic ya había adelantado que los gimnasios del videojuego permanecerían cerrados un tiempo debido a nuevas “características de juego colaborativo“, aunque no se especificó cuáles serían.

A través del canal de Twitter del videojuego se ha anunciado que el cambio se hará efectivo a lo largo del lunes. Niantic, aunque ya avanzó que el parón solo se prolongaría “durante un breve periodo de tiempo“, no ha especificado cuál será la duración de esta medida.

In preparation for some exciting new features, we’ll be temporarily disabling Gyms starting June 19. Stay tuned for more information.

