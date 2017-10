Call of Duty: WWII live action trailer “¡FORMAD FILAS!”

Call of Duty: WWII live action trailer “¡FORMAD FILAS!”

El live action trailer de Call of Duty: WWII incluye, por primera vez, múltiples versiones Call of Duty: WWII se estrena mundialmente el 3 de noviembre.

Call of Duty® regresa a la Segunda Guerra Mundial, y eso solo puede significar una cosa: es hora de que reúnas a tu equipo. Acompaña a un grupo de amigos que se juntan para combatir en la batalla más épica de la historia.

El live action trailer de Call of Duty: WWII ya está aquí. Activision presenta a sus seguidores una experiencia global llena de acción con este título, que ha encabezado la lista Nielsen Game Rank como uno de los juegos multiplataforma más esperado de estas Navidades, con el lanzamiento de, no uno, sino tres versiones del tráiler de su exitoso título, que sigue a tres cuadrillas diferentes de amigos reuniéndose para jugar a Call of Duty.

Dirigido por el director Simon McQuoid en su primera colaboración con Activision, las piezas de 90 segundos celebran la amistad y el entusiasmo compartido por los amigos, que sólo puede lograr Call of Duty. Las versiones específicas de Reino Unido y Francia junto con un tráiler global, que se estrenó ayer, hacen saber al mundo que es hora de volver a unir al equipo para celebrar la llegada de Call of Duty: WWII, que se estrena mundialmente el 3 de noviembre.

“Call of Duty: WWII supone el regreso a la jugabilidad de sus orígenes, y al sentimiento de equipo que ofrece Call of Duty al poder disfrutarse junto a los amigos. El entusiasmo generado alrededor del juego de este año es increíble, y muestra la pasión de nuestros seguidores en todo el mundo”, ha mencionado Tim Ellis, director de marketing de Activision. “’¡Formad Filas!’ llega a todo el mundo con una serie de vídeos sobre jugadores, en todas las etapas de la vida, volviendo a juntarse en una misión común – jugar a Call of Duty”.

Call of Duty: WWII marca el regreso a las raíces de la franquicia con una experiencia que redefine la Segunda Guerra Mundial, para una nueva generación de jugadores. Los usuarios podrán sumergirse en el combate con tres robustos modos de juego: Campaña, Multijugador y Zombies Nazis.

Call of Duty: WWII, cuyo lanzamiento a nivel mundial está previsto para el 3 de noviembre, es un título publicado por Activision Publishing, Inc., propiedad subsidiaria de Activision Blizzard , y ha sido desarrollado por Sledgehammer Games con el apoyo de Raven Software. Más información en www.callofduty.com.

Vídeo Call of Duty: WWII live action trailer “¡FORMAD FILAS!”

Está previsto que Call of Duty: WWII llegue a PlayStation 4, Xbox One, y PC. El título tendrá una clasificación PEGI +18.