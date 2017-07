Call of Duty: Infinite Warfare Absolution ya disponible en PlayStation 4. Absolution cuenta con contenido para todos los jugadores, incluyendo cuatros nuevos mapas multijugador que recompensan los diferentes estilos de juego Call of Duty.

Call of Duty: Infinite Warfare Absolution, el tercer Pack de Mapas DLC para el videojuego más vendido en consolas durante 2016 en Estados Unidos (excluyendo las ventas de bundles de hardware), ya está disponible para el sistema de entretenimiento interactivo PlayStation 4, a través de PlayStation Network. Publicado por Activision y desarrollado por Infinity Ward, Absolution cuenta con cuatro nuevos mapas multijugador que están diseñados para mostrar los diversos estilos de juego. El pack DLC también incluye “¡Ataque de la cosa radioactiva!”, en el que la actriz Cassandra Peterson retoma su papel de Elvira, y se adentra en una experiencia Zombie ambientada en los programas de terror de los años 50.

Lucha en Call of Duty®: Infinite Warfare en nuevas ubicaciones con el nuevo contenido descargable, Absolution. Juega en un descomunal parque de minigolf en Fore, en el barrio congelado de Permafrost, en el barrio de chabolas oceánico de Bermuda y en Ember, la reinvención del mapa clásico Resistance de Call of Duty®: Modern Warfare 3.

Infinite Warfare Zombis retrocede hasta la década de 1950 con “¡El ataque de la cosa radiactiva!”. Liderados por Elvira, la mismísima señora de la oscuridad, el grupo de supervivientes intentará salvar una pequeña ciudad costera de un experimento científico del gobierno que ha salido horriblemente mal.

“No importa tu estilo de juego, si eres un francotirador de largo alcance o te gustan los combates cuerpo a cuerpo, nuestro equipo ha diseñado los nuevos mapas de Absolution para entretener a todos los jugadores”, ha mencionado Dave Stohl, principal responsable de Infinity Ward. “Con ¡Ataque de la cosa radioactiva! la historia de los perversos Zombies se traslada a otro loco escenario ambientado en las clásicas películas de terror de los años 50, una ciudad costera completamente devastada por un nuevo tipo de enemigo. Esperamos que a los fans les guste esta nueva localización que viene acompañada de oleadas de no muertos, armas y trampas totalmente nuevas a las que enfrentarse”.

¡Ataque de la cosa radioactiva!, el siguiente capítulo de acción Zombie de Call of Duty: Infinite Warfare, está de nuevo protagonizado por Willard Wyler, el enigmático director de cine inspirado en Paul Reubens (Pee-wee’s Big Holiday, Gotham). En esta ocasión, Wyler ha atrapado a cuatro protagonistas en una nueva película ambientada en los programas de terror de los años 50. Los jugadores se enfrentarán a nuevos enemigos Zombies en una ciudad costera devastada donde un experimento científico del gobierno ha transformado a los ciudadanos en no muertos devoradores de carne, que se han convertido en una nueva amenaza biológica en la ciudad. Además, el icono de cine de terror Elvira, inspirado en Cassandra Peterson (Elvira, La dama de la oscuridad o Elvira’s Movie Macabre), ayudará a los jugadores a sobrevivir proporcionándoles consejos y misiones secundarias, con su estilo único. Nuevas armas, trampas y elementos complicarán la acción Zombie de Call of Duty, con Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) como “el científico”; Ike Barinholtz (Neighbors, Suicide Squad) como “el rebelde”; Jay Pharoah (White Famous, Saturday Night Live) como “el soldado”; y Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Pizza Mind) como “la colegiala”.

Además de ¡Ataque de la cosa radioactiva!, Absolution incluirá cuatros nuevos mapas multijugador:

Bermuda – Ubicado en una villa creada alrededor de los restos de una nave estrellada, Bermuda se presenta devastado por las inundaciones y la acumulación de arena; con un tamaño pequeño-medio, permite a los jugadores hacer uso de sus paredes, desde el mercado de pescado hasta la zona ocupada por el faro.

Permafrost – Ambientado en el frío interior de una ciudad congelada, Permafrost ofrece interesantes opciones de juego gracias al hielo que cubre los diferentes espacios. Los jugadores podrán moverse por sus calles, pasando por la estación de tren, la zona ocupada por los indigentes y un pequeño teatro en ruinas. Su disposición es pequeña y con pasadizos estrechos.

Fore – Presenta una gran variedad de contenidos en un mapa de grandes dimensiones, desde un bosque mágico a un helado gigante, pasando por las elevadas murallas de un castillo.

Ember – Situado cerca de un viejo castillo, Ember es una versión remasterizada de Resistance, el clásico mapa de Modern Warfare 3. Con una estética del viejo mundo actualizada gracias a las nuevas tecnologías, sus alrededores presentan lava, horcas y una sala de tortura, donde los jugadores no querrán separarse de sus compañeros de equipo.

El pack de Mapas DLC Call of Duty: Infinite Warfare Absolution se encuentra disponible con un precio especial a través del Pase de Temporada de Call of Duty: Infinite Warfare, que se puede adquirir de forma individual, o como parte de las ediciones Legacy Pro o Digital Deluxe del juego. El Pase de Temporada da acceso a los cuatro Packs de Mapas DLC de Call of Duty: Infinite Warfare, que se presentarán durante 2017. En el momento de compra, los usuarios del Pase de Temporada también recibirán tres nuevas armas base, así como 10 Rare Supply Drops y 1.000 bonus Salvage Credits para diseñar nuevo armamento en formato prototipo.

Call of Duty: Infinite Warfare es un título de Activision Publishing, Inc., una propiedad subsidiaria de Activision Blizzard, Inc, y ha sido desarrollado por Infinity Ward. Desde hoy, Call of Duty: Infinite Warfare Absolution está disponible, primero para PlayStation 4 y, más adelante, para otras plataformas. El título tiene una clasificación PEGI +18.

Para más información, visita www.callofduty.com.