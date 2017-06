5 juegos gratis de Sega para tu smartphone. SEGA Forever. SEGA Networks ha anunciado la vuelta, bajo el nombre SEGA Forever, de una colección de videojuegos clásicos de todas las edades de las consolas de SEGA a los dispositivos móviles de forma gratuita.

Si rondas los 40 años seguro que de pequeño has jugado a todas estos juegos en tu consola master system o en una recreativa. Los que hemos crecido con los videojuegos tenemos a Sonic y SEGA en nuestra memoria gamer.

Desde el primer Sonic corriendo por Master System a los clásicos de Dreamcast, última consola de la compañía japonesa. Los juegos en cuestión son Sonic The Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon y Altered Beast 1988 son los primeros cinco títulos de esta colección, que ya están disponibles para descargar de forma gratuita en la App Store y Google Play Store.

“SEGA Forever es una celebración de nostalgia“, declara el CMO de la división móvil de SEGA en Occidente, Mike Evans. “Se trata de permitir que los fans vuelvan a conectar con las experiencias pasadas y las compartan con su familia y amigos de una manera accesible y práctica”, añade.

¿Qué es SEGA Forever?

Es un nuevo esfuerzo de la compañía japonesa por reanimar sus clásicos tratando de que lleguen a todo tipo de usuarios. Nada mejor para ello que utilizar los smartphones; pasando por hacerlos gratuitos y con anuncios. Cada juego compatible con anuncios, jugable sin conexión e incluye características como la posibilidad de guardar partidas en la nube, compatibilidad con mandos y tablas de clasificación, como explica la compañía en un comunicado. No obstante, se podrá comprar cada juego sin anuncios por 2,26 euros.

La compañía planea incorporar más títulos a SEGA Forever en las próximas semanas; con el tiempo, incluirá emulaciones oficiales y ‘ports’ de juegos que recorren todas las eras de las consolas de SEGA, cada uno adaptado específicamente para dispositivos móviles si dejar de ser fiel a los juegos originales.

Sonic the Hedgehog™

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.sega.sonic1px&rdid=com.sega.sonic1px

¡El juego de Sonic que dio comienzo a todo ahora gratis y optimizado para dispositivos móviles!

Corre con Sonic The Hedgehog a velocidades de vértigo en siete zonas clásicas. Consigue Rings y derrota a tus enemigos mientras intentas salvar al mundo de los maquiavélicos planes del Dr. Eggman.

Sonic the Hedgehog se une a la colección de juegos clásicos SEGA Forever, ¡la espectacular colección de clásicos de SEGA remasterizados para móvil por primera vez!

FUNCIONES

– OPTIMIZADO PARA MÓVILES, Sonic The Hedgehog funciona ahora en pantalla ancha a una velocidad de 60 imágenes por segundo ofreciendo un rendimiento sin igual mientras que su banda sonora ha sido completamente remasterizada.

– NO TE PARES – ¡Ponte a prueba con este nuevo modo Contrarreloj!

– NUEVOS PERSONAJES CON LOS QUE PODRÁS JUGAR – Juega con los amigos de Sonic, Tails y Knuckles, por primera vez. Podrás usar sus habilidades únicas para volar, trepar y planear por los niveles permitiéndote explorar de una forma nueva y emocionante.

– COMPATIBILIDAD DE MANDO – “Sonic The Hedgehog” para Android te ofrece compatibilidad exclusiva con todos los mandos HID, como MOGA de Power A, Nyko y Xbox.

Altered Beast

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.sega.alteredbeast&rdid=com.sega.alteredbeast

Adéntrate en el inframundo del legendario juego de peleas de SEGA, Altered Beast, ahora disponible para móvil. ¡Juega gratis y lucha contra las legiones del infierno!

Eres Altered Beast y acabas de salir de tu tumba para luchar contra los demonios de Hades. Transfórmate en depredadores asesinos usando los místicos orbes energéticos y usa tus garras para llegar a las profundidades del infierno y rescatar a la hija de Zeus, Atenea. Combate contra las hordas de demonios, libra grotescas batallas contra jefes finales ¡y destroza a los ejércitos malditos!

Altered Beast se une a la colección de juegos clásicos SEGA Forever, ¡la espectacular colección de clásicos de SEGA remasterizados para móvil por primera vez!

CARACTERÍSTICAS

– Cinco niveles de terror inmortal, cada uno con sus propias batallas contra jefes finales

– Transfórmate en bestias —como un lobo, un oso, un tigre o un dragón— cada una con sus propios ataques

– Consigue orbes energéticos místicos para potenciar tu fuerza y tu potencia de ataque

– Combate demonios desde las ruinas de la antigua Grecia hasta las profundidades del mismo infierno

– Todos los códigos de trucos del original funcionan

Phantasy Star II

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.sega.PhantasyStarII

El épico RPG de ciencia ficción de SEGA que definió toda una era regresa para móviles. Juega gratis y disfruta de uno de los juegos más aclamados de su generación.

Únete a un peculiar grupo de personajes y enfréntate al mal que se expande por el sistema estelar Algo. Combate contra mutantes y robots, consigue equipamiento y desvela el misterio detrás de uno de los RPG más emocionantes de todos los tiempos.

Phantasy Star II se une a la colección de juegos clásicos SEGA Forever, ¡la espectacular colección de clásicos de SEGA remasterizados para móvil por primera vez!

FUNCIONES DEL JUEGO

– Una campaña épica de más de 30 horas

– Clásico combate por turnos de 16 bits

– Lucha contra mutantes, robots y otras criaturas de Mota, Mezo y Palm

– Todo tipo de armas a tu disposición, incluidas espadas láser, cañones de pulso y bastones de fuego

– Ocho personajes con los que podrás jugar, cada uno con sus propias características y habilidades

Kid Chameleon

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.sega.kidcham

Usa tus superpoderes en el colosal juego de plataformas de SEGA, ¡Kid Chameleon! ¡Juega gratis y disfruta de uno de los juegos de plataformas más extensos de la historia!

Eres Kid Chameleon, un chico ordinario que obtiene fantásticos y extraños poderes cuando se pone máscaras mágicas. ¡Uno de los villanos de un nuevo juego de recreativas escapa hasta nuestra realidad y solo tú puedes detenerlo! ¡Usa las máscaras para transformarte en un guerrero imparable, un superhéroe de altos vuelos o un tanque humano para llevarlo ante la justicia!

Kid Chameleon se une a la colección de juegos clásicos SEGA Forever, ¡la espectacular colección de clásicos de SEGA remasterizados para móvil por primera vez! ¡DESCÁRGALOS TODOS!

FUNCIONES DEL JUEGO

– Más de 100 fases repletas de secretos y zonas escondidas que explorar

– Conviértete en un maníaco con hacha, un tanque humano, un caballero andante, un berserker sediento de sangre ¡y muchas cosas más!

– Nueve máscaras distintas que coleccionar, ¡cada una con poderes distintos!

Comix Zone

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.sega.comixzone

¡Disfruta de Comix Zone en el juego de lucha clásico de SEGA! ¡Juega gratis y prepárate para el primer cómic verdaderamente interactivo!

Eres Sketch Turner, un dibujante de cómics bastante espabilado atrapado en uno de tus propios cómics. Viaja hasta este mundo de pesadilla y mira cómo dibujan a tus enemigos ante tus propias narices. Lucha contra la Reina Mutante, sobrevive al Barco de los muertos y las minas de lava y derrota al malvado Mortus para escapar.

Comix Zone se une a la colección de juegos clásicos SEGA Forever, ¡la espectacular colección de clásicos de SEGA remasterizados para móvil por primera vez!”

FUNCIONES DEL JUEGO

– Combate viñeta tras viñeta en las páginas de este cómic dibujado a mano

– ¡Toda la acción y las aventuras de tus cómics favoritos!

– Descubre los poderes de superhéroe y montones de intensos movimientos de lucha

– Usa cuchillos, granadas de mano, dinamita y aviones de papel*

– Busca objetos escondidos con tu rata mascota Roadkill

– Mejora tu habilidad para la lucha y derrota a mutantes enemigos dibujados por Mortus

SEGA irá trayendo a Forever más títulos de juegos clásicos de su catálogo para que revivamos la historia de los videojuegos. Según anuncia en su web, el próximo título en llegar será Virtua Tennis. A parte de los que acaban de sacar Sonic The Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon y Altered Beast 1988

Fuente Dega For ever forever.sega.com