WhatsApp marca los mensajes que son reenviados y no escritos originalmente por el usuario en su nueva beta para Android.

La aplicación de mensajería WhatsApp se ha actualizado con novedades para marcar como reenviados los mensajes que no escribimos nosotros sino que sacamos de otras conversaciones.

WhatsApp está a punto de estrenar una característica para todos los usuarios, a través de la cual los usuarios serían notificados cada vez que otro miembro de la plataforma de mensajería reenviase uno de sus mensajes. Ahora, esta función ya se encuentra disponible.

Así lo han confirmado desde su cuenta de Twitter WABetaInfo, y es que al parecer la última versión beta de la aplicación al fin ha habilitado esta función, que fue descubierta en el código de WhatsApp varios meses atrás.

La versión de la aplicación que habilita esta característica corresponde a la versión 2.18.179 Beta, liberada ayer si eres beta tester de Whatsapp a través de Google Play para todos los usuarios de Android. canal beta. Además esta nueva versión tiene el nuevo grabador de voz por defecto, que sustituye al clásico.

WhatsApp beta for android 2.18.179: The forward message feature is now available!

Let me know 😀 https://t.co/9VNuQqC8gx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 7 de junio de 2018