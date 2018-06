¿Cómo cuidar la batería de nuestro móvil? Las baterías de iones de litio se cargan más rápido y duran más que las baterías tradicionales de nuestros móviles. Además ofrecen una mayor densidad energética, es decir, más autonomía en menos espacio. La batería de nuestros smartphones es una pieza fundamental. Os dejamos 5 consejos consejos con los que cuidar la batería de tu smartphone.

Una batería de Iones de litio, provee entre 300 a 500 ciclos. Es decir te debería dura más o menos dos años si se usa bien. Esta tecnología prefiere una descarga parcial que una descarga completa para volverse a cargar.

Una batería de Iones de litio, provee entre 300 a 500 ciclos. Es decir te debería dura más o menos dos años si se usa bien. Esta tecnología prefiere una descarga parcial que una descarga completa para volverse a cargar.

Cuando pase más de dos años y te dure muy poco la batería, una buena opción es comprar una de remplazo.

La batería de iones de litio se carga muy rápido hasta alcanzar el 80%, y después pasa al modo de carga lenta. Esta doble velocidad ofrece dos ventajas: te permite depender menos de los enchufes y alarga la vida útil de la batería.

¿Cómo cuidar la batería de nuestro móvil? Cuidando la carga de la batería

Simplifica la carga. Actualmente las baterías tienen dos modos de carga. Carga rápida para evitarte esperas y lenta para alargar la vida útil de la batería.

Puedes cargar tu batería de iones de litio cuando quieras, no hace falta que esté totalmente descargada. Este tipo de batería funciona por ciclos de carga. Un ciclo se completa cuando has gastado el 100% de la batería, pero no necesariamente tras una sola carga.Por ejemplo, puedes gastar el 75% de la batería un día y recargarla totalmente durante la noche. Si gastas el 25% al día siguiente, habrás descargado en total el 100%, y los dos días sumarán un ciclo de carga. Un ciclo completo puede durar varios días.

La capacidad de cualquier tipo de batería disminuye después de una cantidad determinada de recargas. En el caso de las baterías de iones de litio, baja ligeramente cada vez que se completa un ciclo de carga.

1. Evita las temperaturas extremas.

No expongas la batería a condiciones extremas de calor y frío, podría resultar dañada. Tu dispositivo está diseñado para funcionar bien en un amplio rango de temperaturas, pero la ideal es entre 16 y 22 °C. Los daños pueden ser más graves, si cargas el dispositivo en un lugar con temperaturas muy altas. Evita cargar el smartphone con las fundas.

2. Limpieza

Procura que no entre polvo ni otro tipo de suciedad en la zona de la batería y sus conectores. Tampoco debe entrarle agua lo que generaría un cortocircuito.

3. Evite las descargas completas, ya que esto ocasiona daño a la batería.

Muchas descargas y cargas parciales son mejores en una batería de ion de litio que una recarga más intensa. Las descargas completas deben ser evitadas en la medida de lo posible, por el contrario cargue mucho más su batería o si se le acaba muy rápido use una de mayor capacidad. No esperar a que la batería llegue al mínimo, ya que en la recta final de la carga, el celular consume más energía y aumenta la temperatura su mayor enemigo. Cargar una batería a medio descargar equivale a medio ciclo, en su lugar dejarla descargar completamente es un ciclo completo. Por ello mientras este cerca de un cargador, úselo para ahorrar ciclos de vida de su batería.

4. Un descarga completa al mes.

Las baterías actuales llegan sin efecto memoria, pero es recomendable una descarga completa cada 30 cargas (al mes), con el único fin de recalibrar el indicador de batería de nuestro celular. Consiste en descargar por completo la batería,hasta que el terminal se apague y conectar el cargador varias horas con el móvil apagado, hasta que esté cargado por completo.

5. Evite dejarla toda la noche cargando

Evitar periodos prolongados al 100%.Esto hará que todos los días estamos haciendo una carga completa. Provocando calor y degradando la batería más rápidamente.

Espero que te sirvan estos 5 consejos para mejorar la vida de tu batería. Si al final tu batería esta muy perjudicada piensa en cambiarla.

Yo la he cambiado en un Samsung S4 de mis padres y parece un móvil nuevo, aguantado otra vez todo el día sin cargar.