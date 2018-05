Premios Google Play Awards 2018 a las mejores aplicaciones y juegos del año para Android. Google ha concedido los Google Play Awards a las mejores aplicaciones y juegos del año, en nueve categorías. Estos premios incluyen tanto aplicaciones nuevas como aquellas que han recibido una importante actualización durante el año el 2018.

Cada una de las nueve categorías ha recibido un ganador, por lo que la lista es muy útil para tener buenas apps en tu celular Android, según los propios criterios de Google. Y los ganadores son:

Mejor app de bienestar: Simple Habit

Simple Habit es una aplicación para para reducir el estrés, mejorar el enfoque, dormir mejor, más rápido, mejorar la respiración y calmar los nervios mediante ejercicios de meditación de cinco minutos al día. La aplicación se llevó un premio a mejor app en Google Play en 2017 y ahora en la categoría de bienestar. la mejor aplicación de la meditación para la gente ocupada https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplehabit.simplehabitapp

Mejor experiencia de accesibilidad: Be My Eyes

La ganadora en la categoría de Estilo de Vida. Be My Eyes es una aplicación en la que puedes ayudar a personas invidentes con tareas cotidiandas, siendo “sus ojos” en una videollamada. Preste sus ojos a una persona invidente por vídeo en directo o sea asistido por una comunidad de usuarios videntes. Be My Eyes se basa en contribuir y beneficiarse de los pequeños actos de bondad, así que ¡Únete y participa! Los usuarios invidentes o con discapacidad visual pueden obtener ayuda de un voluntario vidente, que será notificado en su teléfono. Tan pronto como el usuario vidente acepte la solicitud de ayuda, se establecerá una conexión de audio y vídeo en vivo entre ambas partes. El ayudante de visión ahora puede ayudar a las personas ciegas o visualmente discapacitadas a través de la conexión de vídeo de la cámara trasera del usuario ciego. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes

Mejor impacto social: Khan Academy

Khan Academy lleva en Android desde 2015, pero su app se ha mejorado mucho este año. ¡Tú puedes aprender cualquier cosa! de manera gratuita. Más de 10,000 videos y explicaciones sobre ciencia, matemáticas, economía, historia y muchos otros temas al alcance de tus manos. Encuentra rápidamente lo que necesites. Sigue aprendiendo sin tener conexión a Internet. El rediseño de la navegación y la búsqueda te permiten encontrar rápidamente lo que quieras. No importa si eres estudiante, maestro, realizas tu educación en casa, director, adulto que regresa a clases 20 años después. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android

Mejor experiencia de AR/VR: BBC Earth: Life in VR

La aclamada serie documental Earth de BBC tiene su versión animada e inmersiva centrada en el mundo submarino, solo para Daydream. Bucea con nutrias, descubre la importancia de las algas y el zooplancton o bucea con un cachalote, sin moverte del sofá. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbc.lifeinvr01

Mejor app para mercados emergentes: Flipkart

El vídeo anterior quizá no te ayude demasiado a saber de qué va la app, que es básicamente la versión móvil de la tienda online de mismo nombre. Flipkart podría denominarse algo así como el Amazon de India, si no fuera porque Amazon ya opera en India. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flipkart.android

Mejor startup: Canva

Canva es una aplicación para generar imágenes listas para ser compartidas en redes sociales, con diseños y textos listos para ser usados con muy poco esfuerzo. Con Canva, diseñar es fácil. Crea diseños increíbles en cuestión de minutos para el trabajo, para la escuela o solo para divertirte. Lo mejor es que no necesitas experiencia en diseño ni saber usar programas complicados.¿Quieres diseñar una imagen para Instagram o una portada de Facebook? ¿Tal vez necesitas crear tu invitación de boda o un póster para tu habitación? No te preocupes, con la aplicación de Canva, puedes diseñar imágenes increíbles. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canva.editor

Premios Google Play Awards 2018 los gnadores en juegos del año para Android

Juego indie destacado: Old’s Man Journey

También repite premio Old Man’s Journey, que se llevaba a casa el segundo premio en los Google Play Indie Contest europeo de hace unos meses. Old Man’s Journey es un juego rompecabezas de aventuras de introspección sobre los momentos preciados de la vida, los sueños rotos y los cambios de planes. Emplazado en un bello mundo soleado hecho a mano, embárcate en un profundo viaje hilvanado con rompecabezas alegres. Se trata de un juego de puzle con una estética muy cuidada y una historia emotiva que te mantiene pegado a la pantalla. https://play.google.com/store/apps/details?id=es.brokenrul.oldmansjourney

Mejor juego comunitario: Episode

¿No sería increíble si fueras un personaje de tu historia favorita? Episodie le permite hacer justamente eso. Episode es un juego en el que debes tomar decisiones que afectarán al curso de la historia. O de las historias, pues en total hay unas 75.000 historias para elegir, de todos los tipos y para todos los gustos. Podría decirse que es en cierto modo como los libros de Elige tu propia aventura, pero en el móvil. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.episodeinteractive.android.catalog

Juego más exitoso: Empires & Puzzles

Con Empires & Puzzles, disfrutarás de una visión totalmente nueva de los juegos RPG, con combinaciones de 3 piezas y construcción de poderosas fortificaciones, además de emocionantes duelos. Empires & Puzzles combina elementos de RPG con los puzles clásicos de juntar elementos de un mismo color. La gran mayoría de la acción son los puzzles, aunque repercuten en batallas que libras con distintos héroes. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smallgiantgames.empires

El hecho de tener aplicaciones de calidad nos muestra la buena salud de Android. Cada año, Google da los Google Play Awards, premios a las mejores aplicaciones de cada categoría.