Samsung lanza su primer chatbot promocional en WhatsApp

En 2017, el móvil se posicionó como el segundo canal publicitario, solo por detrás de la televisión, según el último informe de WARC, líder mundial del sector. Las campañas promocionales a través de WhatsApp son el próximo objetivo de los chatbots. Una campaña promocional de Samsung para el Mundial de Fútbol, desarrollada por Chatbot Chololate, que incluye un chatbot a través de WhatsApp.

En 2018, se estima que la inversión publicitaria global aumente un 4,7%, un crecimiento superior al de años anteriores, según el último informe de WARC, líder mundial en publicidad. El mismo estudio afirma que el móvil registró en 2017 el mayor incremento en inversión publicitaria mundial, colocándose como el segundo canal publicitario, solo por detrás de la televisión. Cifras que ponen de manifiesto la revolución que está experimentando el mundo del marketing.

A comienzos del siglo XXI, este sector centró su actividad en los motores de búsqueda y las estrategias de SEO y SEM. En la década actual, se vive el desarrollo de las campañas publicitarias en redes sociales como Facebook y vse ve como el marketing móvil aumenta y se estabiliza, al mismo tiempo que los usuarios dejan de descargar nuevas aplicaciones. Es por eso, que apps de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger o Wechat se han posicionado en el punto de mira de las nuevas campañas promocionales personalizadas gracias al uso de chatbots. De hecho, estos responden a las tres tendencias en marketing que destaca en su último estudio Brightedge: personalización (29%), inteligencia artificial (26%) y búsqueda por voz (21%).

Estos nuevos canales de marketing presentan una gran oportunidad para experimentar con formatos publicitarios aún más personalizados. Samsung, líder mundial en tecnología y dispositivos móviles, no ha tardado en sumarse a esta nueva forma de interacción con sus clientes y ha lanzado su primer chatbot promocional en WhatsApp de la mano de la filial de Chatbot Chocolate en Latinoamérica y la agencia SomosClic, con motivo del Mundial de Fútbol, para sorteos con los que los usuarios pueden conseguir una gran variedad de premios.

“No nos sorprendió que una empresa como Samsung, que se las ingenia en cada una de sus campañas para poner en manos del consumidor experiencias únicas y pioneras en el mercado, apostará por incluir un chatbot en WhatsApp. Esta acción es solo una prueba de que los bots van más allá de la atención al cliente y abarcan otros entornos, como el marketing”, afirma Ángel Hernández, socio director de Chatbot Chocolate.

“WhatsApp está presente en casi cualquier Smartphone de la región. Vimos como una oportunidad innovadora y accesible integrar la app como método de participación en la promoción Vive El Fútbol en Grande”, asegura Ricardo Gonzalez, director de Audio y Video, Samsung Electronics Latinoamerica.

Esta campaña, lanzada en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador, va dirigida a todos los clientes que han realizado una compra superior a lo establecido en función del país en productos Samsung. Dentro de los premios del sorteo se encuentran regalos inmediatos de productos de la empresa y un gran sorteo final que se celebra el próximo 5 de junio.

Para Juan Nates, socio director de Chatbot Chocolate en Latam, “esta apuesta de Samsung pone de manifiesto como cada vez son más las compañías que deciden innovar en las relaciones con sus clientes, ofreciendo experiencias más dinámicas y conversacionales en un entorno como WhatsApp, en el que todos los públicos se sienten cómodos”.

Éste no es el único caso de uso de chatbots con empresas. Otras compañías, como la Radio televisión vasca (EiTB) con su Olenzero.chat, un bot en WhatsApp que interactuaban con sus espectadores simulando ser el Papa Noel vasco en Navidad, o Carrefour, con su recomendador de productos en Facebook Messenger, están demostrando el alcance que puede tener esta tecnología.

AdemásCOPE, el primer medio en España en lanzar un ‘chatbot’ en Facebook Messenger que ofrece contenidos de la antena en directo y permite recibir avisos para oír los mejores programas y secciones cuando uno quiera.

El Chatbot está disponible en Facebook Messenger para iPhone y Android, permite interactuar más con el oyente y personaliza al máximo los contenidos que el usuario quiere y en el momento en que los desea. “Esta herramienta nueva demuestra una vez más que COPE compite con los más grandes en el entorno digital y está pensando constantemente en cómo mejorar la conversación one to one con el oyente/usuario”, asegura Fernando Giménez Barriocanal, presidente del Grupo COPE.

Con más de 50 años de historia, COPE vuelve a demostrar su apuesta constante por la innovación digital y cómo con este chatbot, cualquier ciudadano con un smartphone podrá recibir contenidos personalizados a través de mensajes privados en Messenger en los horarios que le interese. En definitiva, con un solo click, el oyente dispone de una nueva herramienta para llevar COPE en su bolsillo.

¿Qué tienes que hacer?

1.Busca la página de COPE en Facebook

2.Pincha en “enviar mensaje”

3.Pulsa en “empezar”

(*) También puedes acceder en m.me/cope y elegir “Use Messenger App”