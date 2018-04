Apple anuncia la funda iPhone X Leather Folio en rojo y PRODUCT RED de iPhone 8 y iPhone 8 Plus en rojo

Apple anuncia la funda iPhone X Leather Folio en rojo y PRODUCT RED de iPhone 8 y iPhone 8 Plus en rojo, disponible mañana la funda en las tiendas y el 13 de abril los nuevos smartphones de los de Cupertino.

Después de lanzar inicialmente el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus en los tres colores típicos, hoy ha lanzado las variantes (PRODUCT) RED de la última familia de teléfonos insignia de la compañía un un color rojo.

Este nuevo iPhone 8 y el iPhone 8 Plus poseen una parte trasera de vidrio en color rojo para carga inalámbrica. Deslumbrantes y como siempre un gran marketing de Apple.

Las versiones PRODUCT RED de iPhone 8 y iPhone 8 Plus tiene una capacidad de almacenamiento interno de 64 GB hasta 256 GB. Pero con respecto a procesador y resto de características es lo mismo que un iPhone 8 normal. La actualización del catálogo no implica una actualización de las especificaciones, sino simplemente una actualización del color exterior.

Los nuevos iPhone 8 (PRODUCT)RED y iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED estarán disponibles a partir del próximo 13 de abril para su compra desde la Apple Store Online o cualquier Apple Store física y distribuidor autorizado. Su precio de salida es de 809 euros para el iPhone 8 (PRODUCT)RED y 919 euros para el iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED. Según la capacidad:

CARACTERÍSTICAS IPHONE 8 IPHONE 8 PLUS DIMENSIONES 138,84 x 67,73 x 7,3 mm y 148 gr 158,4 x 78,1 x 7,5 mm y 202 gr PANTALLA IPS 4,7 pulgadas IPS 5,5 pulgadas PROCESADOR APPLE A11 seis núcleos APPLE A11 seis núcleos RAM 2 GB 3 GB ALMACENAMIENTO 64/256 GB 64/256 GB CÁMARAS Cámara Principal: 12 MP grabación 4K Cámara Frontal: 7 MP Cámara Principal: dual 12 MP grabación 4K Cámara Frontal: 7 MP BATERÍA – – SISTEMA OPERATIVO IOS 11 IOS 11 PRECIO 64 GB/809€ y 256 GB/979€ 64 GB/919€ y 256 GB/1089€

El frontal en negro junta a la parte trasea en rojo hacen que luzca muy bonitos. Además estos últimos modelos de color han sido introducidos por Apple para contribuir con el Fondo Mundial y tener un mundo libre de SIDA. Tanto el iPhone 8 como el iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED se ven absolutamente deslumbrantes, principalmente por el nuevo frontal negro y el rojo posterior

Apple también ha anunciado una funda para el iPhone X la iPhone X Leather Folio por 99 euros/dolares. La funda Apple Leather Folio, eviene con todas las características incluyendo compartimentos para guardar sus tarjetas y dinero de otras funda pero en color rojo y hecha con cuero europeo de mucha calidad.

Apple siempre ha donado grandes sumas de dinero al Fondo Mundial para combatir e investigar el VIH / SIDA para ahorrarse impustos y contribuir a un mundo mejor.

Parte de estos ingresos tanto de la funda como de los smartphones se destinarán al Fondo Mundial cuando se compren. Entonces, no solo terminas con un producto de ‘edición especial’, sino que también ayudas con una causa noble. Desde que se asoció con (RED) en 2006, Apple ha donado más de 160 millones de dolares al Fondo Mundial, que actúa como el mayor donante corporativo de la organización.

Ya hemos cubierto el nuevo iPhone rojo 8 y iPhone 8 Plus, pero Apple también anunció algo para los usuarios de iPhone X. No, no es un iPhone X (RED) por supuesto, sino un PRODUCTO (ROJO) Leather Folio para el dispositivo antes mencionado.

A mi sólo me ha faltado el iPhone X en rojo para rematar la presentación de productos.