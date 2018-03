Llega la actualización de iOS 11.3 para tu iPhone e iPad. ¿Qué novedades trae el iOS 11.3? ¿Cómo evitar que tu iPhone funcione lento? Apple ha lanzado la nueva versión para sus iPhones e iPad. Durante el pasado año, Apple tuvo serios problemas cuando se dio a conocer que habían estado ralentizando dispositivos iPhone por problemas de degradación de las baterías de determinados modelo y prometieron arreglarlo en iOS 11.3.

La compañía de cupertino pidió perdón y ofreció una solución: todos los iPhone 6 y modelos posteriores pueden cambiar la batería a un precio reducido de 29 euros. en lugar de los 89 euros que había que pagar hasta ahora.

¿Qué novedades trae el iOS 11.3?

iOS 11.3 incluye nuevas experiencias de realidad aumentada, nuevos Animoji para los usuarios del iPhone X, acceso a los registros médicos personales de la app Salud y otras mejoras.

Como prometió Apple después de la polémica, esta actualización también ofrece a los usuarios una mayor visibilidad sobre el estado de la batería y el rendimiento del iPhone.

Otras de las novedades de iOS 11.3 son ARKit 1.5, la actualización de la herramienta de creación de apps de realidad aumentada. Con iOS 11.3, las apps ahora pueden ofrecer mejores experiencias de Realidad Aumentada utilizando superficies verticales, como paredes y puertas, y horizontales, como mesas y sillas, así como mapear superficies de formas irregulares, como mesas circulares.

Una de las nuevas funcionalidades de iOS 11.3 es la salud de la batería, que permite conocer el estado de la batería del iPhone y gestionar el rendimiento máximo del dispositivo si la batería se encuentra degradada. El origen de esta funcionalidad se remonta a un problema que afectaba a los iPhone SE, 6, 6s y 7 con baterías degradadas. Estos dispositivos con baterías degradadas por el uso se apagaban cuando una app exigía demasiada energía, por lo que Apple decidió reducir el rendimiento del procesador para evitar picos en el consumo de energía que acabasen en apagados repentinos

iOS 11.3: ¿Cómo evitar que tu iPhone funcione lento aunque tenga problemas de batería?

Con este pequeño truco puedes usar el 100% de la CPU de tu iPhone aunque la batería esté degradada. Así lo puedes hacer con el nuevo iOS 11.3 desde Ajustes

Para los que tengan un iPhone lento, con iOS 11.3 ya cuentan con un sistema de control de rendimiento que evita esta ralentización por problemas de batería. Es algo que sólo se puede aprovechar en los modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

En primer lugar, es actualizar a iOS 11.3 desde Ajustes -> General -> Actualización de software. Una vez tengamos esta última versión de software, entonces ya podremos desactivar el control de rendimiento dinámico, si no sustituimos la batería por una en buen estado. Debemos ir a Ajustes -> Batería -> Salud de la batería (beta) y, desde aquí, podremos comprobar la Capacidad máxima de la batería del dispositivo. Si es inferior al 100%, entonces es probable que se haya aplicado de forma automática esta reducción de rendimiento. En la sección Capacidad de rendimiento pico, en este caso, encontraremos justo debajo y en texto azul la opción de Desactivar. Al pulsar sobre este botón, entonces se aprovechará el 100% del rendimiento de la CPU del dispositivo, aunque la batería esté degradada.

Además de estas nuevas características, iOS 11.3 incluye:

Nuevas experiencias de realidad aumentada: soporte de superficies verticales como paredes o puertas, mejoras en la detección de superficies irregulares, reconocimiento de posters o señales de tránsito para integrar contenido en ellos.

* Chats corporativos para iMessage (sólo disponible en Estados Unidos).

* Nuevos campos para nuevos datos en Health. La aplicacion de Salud ha sido mejorada.

* Una nueva forma mucho más simple de agregar soporte para HomeKit a dispositivos existentes sin afectar de forma negativa la privacidad de usuarios.

* Messages en la nube.

* El mensaje de confirmar con el botón lateral en el iPhone X cuando se hacen compras en el App Store o con Apple Pay ha sido mejorado. Esta característica ha confundido a muchas personas.

* Mejoras significativas a las pantallas de información de privacidad de datos.

* Nuevo menú para ver vídeos musicales en Apple Music, uno tras otro, sin interrupción.

* Nueva app para Apple TV.

* Gestión avanzada de batería.

* ARKit 1.5, de realidad aumentada.

* Animoji para los usuarios del iPhone X.

¿Cómo actualizar tu iPhone a iOS 11.3?

Para actualizar iOS 11.3 simplemente acceder a Ajustes -> General -> Actualización de Software y aceptar la descarga.