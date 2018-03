¿Por qué se cae Telegram? La aplicación de mensajería Telegram está experimentando este lunes de 10:00 a 12:00 de la mañana una caída de su servicio que afecta principalmente a Europa, Oriente Medio y el norte de África. No es la primera vez, ni será la última.

En España han tenido bastantes problemas pero ahora parece que va bien.

Telegram es una aplicación de mensajería móvil multiplataforma para teléfonos inteligentes y tabletas para iOS, Android y otros platformas. Telegram permite a los usuarios enviar y recibir mensajes, fotos, conversaciones seguras y otra información y se considera una alternativa a los mensajes de texto o SMS.

Telegram cuenta con más de cien millones de usuarios registrados en todo el mundo y está disponible en trece idiomas. Ganó popularidad al ser considerada más segura que WhatsApp a la hora de compartir mensajes con tus contactos.

Si eres de los que prefieres utilizar Telegram en lugar de Whatsapp esta mañana de lunes no ha sido buena.

Telegram ha experimentando este lunes por la mañana una caída de su servicio que afecta principalmente a Europa, Oriente Medio y el norte de África. España está siendo, tras Italia e Irán, uno de los países que más problemas está registrando. Ahora parece que el servicio se ha recuperado.

Telegram está sufriendo una caída de su servicio desde las 10:00 horas de este lunes hasta las 12:00, como han publicado portales especializados como Outage Report o Down Detector, y ha admitido la propia app a través de su perfil de Twitter, donde ha reconocido que “algunos” usuarios de Europa, Oriente Medio y el norte de África estaban experimentando problemas de conexión. Aunque la parte americana no ha sido afectada.

Italia ha sido el país más afectado, con más de 160 avisos por caída de servicio en las últimas 24 horas y con Milán como la localidad que concentra la mayor cantidad de problemas a nivel global. Irán es el segundo principal afectado, con más de 140 problemas informados y España el tercero..

España, por su parte no se ha librado de este problema pero ahora funciona con normalidad.

Telegram ha asegurado que se ha puesto manos a la obra para recuperar el servicio “pronto”. Pasadas las 11:00 horas, usuarios de algunos países han informado a través de Outage Report y Down Detector de la vuelta a la actividad de la aplicación.

¿Por qué se cae Telegram?

Por el momento no se conocen los detalles de esta nueva caída, y es muy probable que nunca terminen de saberse a ciencia cierta o no los desvelen. Pero podría tratarse de un fallo grave con su plataforma, o un ataque de denegación de servicio DDOS en la zona europea. otros expertos piensan en algún centro de datos que da servicio a la zona europea, ya que no hay reportes de caidas en America.

¿A quién beneficia que Telegram quede inutilizable? A rivales como WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Line,Viber, We chat, etc.

No es la primera vez, ni será la última. Por desgracia Telegramanos sorprende de vez en cuando con la caída de su sistema (también les pasa a las otras aplicaciones de mensajería instantanea como Whatsapp que también caen) y justo en ese momento, se nos ocurren mil cosas que decir, enviar o leer ¡urgentemente! ¿Qué hago ahora? ¿Cuánto tardará en restablecerse el servicio?

Por suerte, hay otras alternativas que puedes tener para cuando esto ocurra como Whatsapp o Line

Fuente: http://downdetector.com/status/telegram