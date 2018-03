Zapp Up, la app para evitar los cortes publicitarios en TV

Ahora gracias a Zapp Up podrás ver que canales de la TDT están en anuncios y cuales en programación. Además si seleccionas tu canal en publicidad, Zapp Up te enviará una notificación al finalizar los anuncios, con lo que no te perderás ni un segundo de tus programas preferidos.

El funcionamiento de Zapp Up es muy sencillo. Descargamos e instalamos la App para IOS o Android, activamos el canal que estamos viendo mediante un click en el logo del mando situado a la derecha del canal y la propia aplicación nos avisará mediante una notificación cuando acaben los anuncios.

Deja de ver constantemente publicidad en televisión. Ahora gracias a Zapp Up otra forma de ver televisión es posible. Ve al baño, a la cocina, sal a fumar a la terraza o simplemente haz zapping a otros canales que no estén en publicidad. Optimiza tu tiempo frente al televisor.

Zapp Up ofrece información de los siguiente canales de TDT: La 1, La 2 , Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, Neox, Nova, Discovery Max, Boing, FDF, Clan y Paramount channel.

¿Cómo detecta los anuncios? Esta aplicación utiliza un procesador digital de señales, sonido y ciertos algoritmos que identifican el final de los cortes comerciales a través del análisis de señales de audio y vídeo. Su tasa de acierto es muy alta.

¿Cómo usar Zapp Up?

publicidad. Zapp Up muestra en tiempo real qué canales de TDT están en publicidad.

Puedes descargarla para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sismarapps.zapptv&hl=es o iOS https://itunes.apple.com/us/app/zapp-up-guia-anuncios-tdt-tv/id1216741670?l=es&ls=1&mt=8

Pagina web: www.zappuptv.com