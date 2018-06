Call of Duty: Black Ops III y más contenidos exclusivos solo para miembros de PS Plus por tiempo limitado

Call of Duty: Black Ops III y más contenidos exclusivos solo para miembros de PS Plus por tiempo limitado.

Desde el pasado 11 de junio y hasta el próximo 11 de julio, tal como se comunicó en la conferencia de PlayStation en la feria E3 2018, todos los miembros del servicio PlayStation Plus (PS Plus) podrán descargar sin coste adicional el shooter Call of Duty™: Black Ops III.

Además, los miembros de la mayor comunidadonline de jugadores tendrán también acceso de forma gratuita a dos packs exclusivos. Por un lado, el Pack de Celebración PS Plus nº2 deFortnite Battle Royale, el éxito free-to-play de Epic Games, que incluye un traje exclusivo de ariete azul y un accesorio mochilero exclusivo de cambio azul. Por otro, el Pack Fallout Shelter PS Plus que incluye, entre otras cosas, una cesta de mascotas, un Sr. Mañoso, un paquete de 6 Nuka-Cola Quantum y cinco tarteras para el título desarrollado por Bethesda.

Durante los ‘Days of Play’, que siguen vigentes hasta el próximo lunes 18 de junio, cualquier usuario de PlayStation® que quiera adquirir unasuscripción de 12 meses a PS Plus podrá hacerlo a un precio de 41,99€, lo que supone undescuento del 30% sobre el precio original de esta suscripción.

Para más información, visita el Blog oficial de PlayStation