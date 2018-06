Bethesda descrube sus nuevos videojuegos en el E3 2018. The Elder Scrolls: Blade y el nuevo DOOM Eternal entre ellos. Bethesda ha anunciado, durante la feria de videojuegos E3, el videojuego para móviles The Elder Scrolls: Blade y el nuevo DOOM Eternal, y ha presentado novedades de sus sagas Fallout, Quake, Wolfenstein y también The Elder Scrolls.

En su conferencia durante el E3 en Los Angeles, el estudio de videojuegos estadounidense ha anunciado el videojuego de rol para ‘smartphones’ The Elder Scrolls: Blade, que se lanzará en otoño para disposivos Android e iOS y será gratuito.

The Elder Scrolls: Blade es un juego en primera persona protagonizado por la orden de los Cuchillas. Cuenta con un modo Arena de combates uno contra uno, así como con el modo Abismo de supervivencia, según ha explica Bethesda en un comunicado. La compañía ha lanzado un programa de acceso anticipado hasta el 15 de junio.

La saga The Elder Scrolls cuenta también con otras novedades entre las que destacan el anuncio oficial a través de un tráiler de The Elder Scrolls VI, el próximo título de la serie principal.

El estudio ha añadido también la expansión de historia Murkmire y un paquete de mazmorras Wolfhunter Dungeon al juego The Elder Scrolls Online, y ha anunciado la compatibilidad con consolas del videojuego de cartas The Elder Scrolls: Legends.

Fallout 76 contará con una beta con acceso anticipado y con la edición especial Servoarmadura Power Armor Edition, como ha explicado Bethesda.

Además, la compañía ha anunciado que el juego gratuito Fallout Shelter. Fallout Shelter, el juego de Fallout con más de 120 millones de descargas, ya está disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

La saga DOOM ha recibido el anuncio del nuevo título DOOM Eternal, una precuela de la entrega de la serie lanzada por Bethesda en 2016. El juego, desarrollado por id Software, se presentará el 10 de agosto en Quakecon acompañado de ‘gameplay’.

Bethesda ha mostrado una misión completa de Rage 2, el videojuego de carreras y supervivencia, que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC en primavera de 2019 y que contará con una edición de coleccionista.

Asimismo, Bethesda ha anunciado en E3 la nueva saga espacial Starfield, ha revelado el título Wolfenstein Youngblood que se lanzará en 2019, y el nuevo contenido descargable de Mooncrash de la serie Prey y ambientado en la base espacial TranStar.

Además, la compañía estadounidense ha revelado otras novedades en Realidad Virtual, presentando las experiencias Wolfenstein: Cyberpilot y el título de terror Prey Typhon Hunter.

Wolfenstein: Youngblood | Anunciado

Wolfenstein: Youngblood es una nueva experiencia cooperativa de MachineGames, el galardonado estudio que desarrolló el aclamado Wolfenstein II: The New Colossus.

Wolfenstein: Youngblood está ambientado en 1980, 19 años después de que B. J. Blazkowicz prendiera la chispa de la Segunda Revolución Americana, y presenta a una nueva generación de los Blazkowicz en su lucha contra los nazis. Juega como Jess o Soph, las hijas gemelas de B. J., mientras buscan a su padre desaparecido en un París ocupado por los nazis.

Cyberpilot VR | Anunciado

Vive el mundo de Wolfenstein desde una perspectiva novedosa en Cyberpilot VR, una experiencia de realidad virtual ofrecida por MachineGames.

París, 1980. Eres el mejor hacker de la ciudad. Tu misión: ayudar a la resistencia francesa adueñándote de la poderosa maquinaria de guerra nazi Arrolla, acribilla y quémalo todo mientras te abres paso por la ciudad de las luces y dejas un rastro de cadáveres nazis. Prepárate, ciberpiloto, eres uno de los nuestros.

DOOM Eternal | Anunciado

Desarrollado por id Software, DOOM Eternal es la secuela directa del galardonado superventas DOOM (2016). Disfruta de una combinación de velocidad y potencia incomparable, en un salto cualitativo en el combate en primera persona en avance continuo que caracterizó a la entrega original. En el papel de DOOM Slayer, regresa para vengarte de las fuerzas del infierno. Al ritmo de una banda sonora completamente nueva que te acelerará el pulso, compuesta por Mick Gordon, lucharás por diferentes dimensiones a medida que acabas con demonios nuevos y clásicos usando armas y habilidades potentes y novedosas.

The Elder Scrolls Online | Anunciados los capítulos Wolfhunter y Murkmire

Estamos encantados de anunciar los dos próximos paquetes de contenido descargable para The Elder Scrolls Online de 2018: Wolfhunter y Murkmire.

Wolfhunter, el próximo paquete de contenido descargable para TESO, incluirá dos nuevas y desafiantes mazmorras en grupo: Moon Hunter Keep y March of Sacrifices. Como habrás podido intuir, la temática de estas dos mazmorras tiene mucho que ver con los hombres lobo de Tamriel, así que prepárate para descubrir nuevas historias relacionadas con los afectados por la maldición de los licántropos. Quién sabe, igual hasta te acabas enfrentando al mismísimo príncipe daédrico Hircine.

Disponible este mismo año, Murkmire, la siguiente zona y expansión de la historia de TESO, te llevará hasta el último recoveco del hogar de los argonianos. Tendrás que ganarte la confianza de tribus aisladas, explorar a fondo las ruinas xanmeer y abrirte paso entre los peligros de la Ciénaga Negra para desvelar uno de los mayores secretos del hist.

También anunciamos que, desde el lanzamiento de Morrowind el año pasado se han incorporado un millón de jugadores en todo el mundo, con lo que The Elder Scrolls Online acoge ya a once millones de jugadores. A raíz del reciente lanzamiento del último capítulo, Summerset, nunca ha habido un momento mejor para incorporarse o volver al juego.

En esta nueva aventura de la saga TESO, los jugadores y sus amigos podrán visitar y recorrer Estivalia, el hogar ancestral de los altos elfos, por primera vez desde The Elder Scrolls: Arena, de 1994. En su periplo, explorarán la isla de Artaeum, hogar de la misteriosa Orden Psijic, un grupo de sabios aún más antiguo que el gremio de magos. El destino de Tamriel pende de un hilo, y los héroes de TESO tendrán que salvar el mundo una vez más.

The Elder Scrolls: Legends | Anunciadas nuevas plataformas y funcionalidades

The Elder Scrolls: Legends, el galardonado juego de cartas estratégico gratuito, pronto estará disponible para Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.

También se ha anunciado el próximo lanzamiento de una nueva versión del cliente creada desde cero. Incluirá un tamaño de descarga menor y gráficos mejorados, además de un nuevo tapete de juego, nuevos marcos para las cartas, nuevos menús ¡y muchas cosas más!

¡Pero no esperes! Descarga Legends ya y disfruta de las excepcionales historias de The Elder Scrolls. ¡Vence a tus enemigos y pon a prueba tus habilidades en un juego de cartas estratégico de primera clase creado para ti! Tanto si solo tienes diez minutos como si dispones de cinco horas, disfruta de una aventura de The Elder Scrolls que no deja de crecer.

Quake Champions | Prueba de la versión gratuita y nuevas funcionalidades

Quake Champions, desarrollado por id Software en colaboración con Saber Interactive, es el regreso de la competición frenética que situó a Quake como el origen del género shooter multijugador hace más de 20 años.

Esta semana, Quake Champions abre una prueba limitada de la versión gratuita e inédita del juego. Del 10 al 18 de junio, todos podrán descargar y jugar gratuitamente a Quake Champions desde Steam o la aplicación de Bethesda.net, con acceso a todos los mapas, los modos y las funcionalidades. La versión gratuita viene con un campeón de partida, Ranger, pero los jugadores pueden hacerse con el Paquete de Campeones en cualquier momento para desbloquear a los demás campeones y obtener otras bonificaciones. Lo mejor es que todo el que lo descargue y juegue esta semana podrá quedarse a jugar cuando acabe la prueba. ¡Entra y quédate a jugar con nosotros!

Quake Champions también ha lanzado hace poco una actualización a gran escala para que los jugadores y sus amigos puedan empezar y mejorar de manera más rápida y sencilla. Por ello se han añadido nuevos bots y tutoriales, se ha mejorado el sistema de niveles y recompensas y hay muchas otras mejoras. Quake Champions nunca ha sido mejor. Ven a jugar al multijugador más vertiginoso del planeta.

Fallout Shelter | Anunciadas las nuevas plataformas y la celebración por el cumpleaños

Fallout Shelter, el juego de Fallout con más de 120 millones de descargas, ya está disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Puedes probar la versión de Switch en nuestro stand del E3 o descargar gratuitamente cualquiera de las dos versiones.

Fallout Shelter es un juego de simulación y estrategia posnuclear que te pone al mando de un refugio subterráneo de última generación. Crea el refugio perfecto, supervisa una próspera comunidad de moradores y protégelos frente a los peligros del yermo. Vault-Tec te facilita las herramientas, el resto depende de ti.

Esta semana también celebramos el tercer aniversario de Fallout Shelter y el anuncio de Fallout 76, con regalos diarios en el juego durante los próximos tres días.

Para descargar Fallout Shelter y empezar a construir ya mismo el refugio, visita AppStore.com/FalloutShelter para iOS,Play.Google.com/FalloutShelter para Android, Xbox One y Windows 10 en Play Anywhere, para PC a través de la aplicación de Bethesda.net y a través de Steam.

Starfield | Confirmado

Os presentamos Starfield, la nueva epopeya espacial que Bethesda Game Studios está desarrollando actualmente. Starfield es la primera franquicia nueva en 25 años de los aclamados desarrolladores de las series The Elder Scrolls y Fallout.

The Elder Scrolls VI | Confirmado

Actualmente en fase de preproducción en Bethesda Game Studios, los aclamados desarrolladores de Skyrim y Fallout 4. El esperadísimo nuevo episodio de la icónica saga The Elder Scrolls.

Rage 2

Entra de lleno en un mundo distópico en el que la sociedad, la ley y el orden brillan por su ausencia. RAGE 2 es fruto de la colaboración entre dos pesos pesados como son Avalanche Studios, expertos en la creación de demenciales mundos abiertos, e id Software, los creadores de los shooters en primera persona, y ofrece un frenesí de masacres en el que podrás visitar cualquier sitio, disparar a cualquier cosa y volarlo todo por los aires.

