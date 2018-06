Rafa Nadal y Mario se ven las caras en la cancha de tenis en el tráiler «Aces of the Game» de Mario Tennis Aces. Mario Tennis Aces llegará a Nintendo Switch el 22 de junio de 2018.

En uno de sus duelos más desafiantes Rafa Nadal* se enfrenta a un contrincante inesperado: ¡Mario! Estos dos maestros del tenis no están dispuestos a dar ni un paso atrás y le toca al juez de silla tomar la decisión que otorgará la victoria. ¿Quién se llevará el gato al agua? ¡La respuesta la encontrarás en el tráiler de Mario Tennis Aces «Aces of the game» en el sitio web de Mario Tennis Aces!

Cuando Mario Tennis Aces llegue a Nintendo Switch el 22 de junio de 2018, los jugadores podrán saltar a la pista usando tan solo un mando Joy-Con como raqueta y vivir la emoción del tenis donde, cuando y como quieran. Con el modo Realista**, los jugadores harán ejercicio con los precisos e intuitivos controles por movimiento; en otros modos podrán hacer uso de otros sistemas de control más tradicionales. ¿Que no estás de acuerdo con la decisión del juez de silla? Pues apela su decisión con la nueva función ojo de halcón, exclusiva del modo Realista, para ver una repetición de la jugada y comprobar si fue dentro o fuera.

Los variados estilos de juego de la consola Nintendo Switch permiten que hasta cuatro jugadores entren en la pista a la vez. Gracias a los más de 15 personajes jugables disponibles, cada uno con su estilo propio, ¡todo el mundo encontrará su favorito!

Los jugadores podrán usar diversas tácticas y disparos estratégicos para llenar su indicador de energía y después desatar devastadores golpes especiales con los que cambiar las tornas de un partido. Quienes prefieran un estilo más básico podrán optar por reglas sencillas para disfrutar de una experiencia clásica de tenis con amigos y familia.

Los aficionados al tenis también tendrán oportunidad de enfrentarse a sus amigos o participar en torneos en partidas online. Pero antes de lanzarse, conviene aprender a dominar lo básico en el modo Aventura. En el retorno del modo historia a la serie Mario Tennis, nos encontraremos con desafíos de destreza tenística y enormes jefes a los que derrotar, mientras Mario viaja por diferentes mundos para salvar a Luigi de la raqueta legendaria.

Mario Tennis Aces llega rebosante de contenidos, modos de juego, estilos de tenis y divertidos personajes para que los jugadores de Nintendo Switch tengan interminables horas de diversión en sus manos.

Nintendo Switch es una consola doméstica única que también puedes llevar contigo donde vayas. Viene con dos mandos Joy-Con para que puedas disfrutar del modo multijugador desde el primer momento. ¡Es perfecta para jugar donde, cuando y como quieras! Más de 17 millones de consolas Nintendo Switch han sido vendidas desde su lanzamiento en marzo de 2017. Mario Tennis Aces se une ahora a la amplia gama de títulos para la consola, entre los que se encuentran Super Mario Odyssey , Mario Kart 8 Deluxe y la singular experiencia de creación, juego y descubrimiento Nintendo Labo.

Descubre quién sale victorioso del enfrentamiento entre Rafa Nadal y Mario en el tráiler «Aces of the game» de Mario Tennis Aces. En el modo Realista, los jugadores podrán disfrutar del preciso e intuitivo control por movimientos del mando Joy-Con. El modo Realista también cuenta con la singularidad de que los jugadores pueden apelar la decisión del juez de silla para ver con el ojo de halcón si su disparo fue dentro o no. Mario Tennis Aces llegará a Nintendo Switch el 22 de junio de 2018.

