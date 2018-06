Destiny 2: Los Renegados – Destiny 2: Los Renegados refuerza la franquicia este otoño. Después de años de conflicto, lo que queda del Arrecife se ha sumido en el caos. Los jugadores investigan la reciente agitación y explorarán nuevas regiones, despertarán nuevos poderes y conseguirán armas poderosas. Creado sobre el deseo de ofrecer una experiencia de juego profunda y gratificante, Destiny 2: Los Renegados incluye un nuevo destino, La Ciudad Onírica. Repleta de secretos por descubrir y jefes por derrotar, esta localización también es el hogar de una raid completamente nueva, y es el primer destino en el que los secretos y las distintas actividades se van revelando con el paso del tiempo. Todos los jugadores de Destiny 2 podrán disfrutar en fechas cercanas al lanzamiento de Los Renegados de novedades como nuevos espacios de armas, ventajas aleatorias y mejoras en el sistema de modificaciones, entre otros.

DESTINY 2 LLEVA A LOS JUGADORES A LA ÚLTIMA FRONTERA DE NUESTRO SISTEMA SOLAR CON SU PRÓXIMO CAPÍTULO, LOS RENEGADOS

El nuevo contenido de la aclamada franquicia estará disponible a partir del 4 de septiembre en todo el mundo

Madrid Bungie, High Moon Studios y Activision, subsidiaria propiedad de Activision Blizzard, Inc, anuncian que Destiny 2: Los Renegados, la primera gran expansión del galardonado videojuego Destiny 2, estará disponible a nivel mundial el 4 de septiembre de 2018. Destiny 2: Los Renegados podrá descargarse en las plataformas PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One que incluye Xbox One X, y PC. La versión para PC de la expansión estará disponible exclusivamente en Battle.net, la célebre plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment.

Los Renegados traslada a los jugadores a un épico viaje por las salvajes fronteras de nuestro Sistema solar, donde la línea entre la justicia y la venganza apenas se distingue. Con dos nuevos destinos por explorar, nuevo armamento, armaduras y habilidades por adquirir, esta gran expansión llevará más allá el contenido de Destiny 2. Los Renegados también presenta un modo competitivo y colaborativo, llamado Gambit. Primero de esta temática en Destiny, Gambit es un nuevo modo híbrido 4 vs 4, que combina las experiencias PvE y PvP en una batalla épica. Esta forma completamente nueva de disfrutar de Destiny 2 ofrece algo para cualquier tipo de jugador, atrayendo a aquellos que disfrutan de los retos de la competición en el modo PvP, al tiempo que les gusta combinarlo con los elementos colaborativos e impredecibles del PvE. Este nuevo modo será jugable durante la celebración de la Electronic Entertainment Expo (E3) 2018, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio en el Convention Center de Los Ángeles.

“Desde el lanzamiento de la franquicia Destiny, siempre nos hemos esforzado por crear experiencias innovadoras que desafíen y recompensen a diferentes tipos de jugadores, asegurándonos de que el tiempo que pasen en la franquicia sea recompensado,” ha mencionado Scott Taylor, Project Lead en Bungie. “Estamos deseando compartir el nuevo modo Gambit de Los Renegados con nuestros seguidores, y ofrecerles una nueva forma de juego que pueda ser disfrutada tanto de forma competitiva como cooperativa”.

“Con una nueva historia que te atrapa, creada por High Moon Studios en cooperación con Bungie, Destiny 2: Los Renegados incluye algunas de las novedades más solicitadas por la dedicada comunidad de Destiny 2, ofreciendo a los jugadores más fieles la oportunidad de profundizar en el juego, al tiempo que supone un punto de entrada para los nuevos jugadores”, ha señalado Byron Beede, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Destiny en Activision.

La gama de productos de Destiny 2: Los Renegados también contará con Destiny 2: Los Renegados + Pase Anual, y Destiny 2: Los Renegados – Edición Digital Deluxe con contenido digital premium para PlayStation®4, Xbox One y PC, exclusivamente en Battle.net®. Durante el lanzamiento, los jugadores de PlayStation® podrán disfrutar de contenido exclusivo por tiempo limitado*: un asalto, un set de equipamiento por clase, una nueva nave y un arma exótica. En el lanzamiento de Destiny 2: Los Renegados, los contenidos exclusivos de duración limitada disponibles previamente en Destiny 2, podrán disfrutarse en todas las plataformas.

Destiny 2: Los Renegados estará disponible para su descarga en PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y PC. La versión para PC de esta expansión estará disponible exclusivamente en Battle.net®, la célebre plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Para obtener más información sobre el juego, visita www.DestinyTheGame.com y sigue las cuentas oficiales de Destiny en Facebook y @DestinyTheGame en Instagram y Twitter. La comunidad puede interactuar directamente con los desarrolladores en www.Bungie.net, Facebook, @Bungie en Twitter, Instagram y www.Twitch.tv/Bungie en Twitch.