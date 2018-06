Playstation en E3 2018. Un año más, PlayStation celebrará con una gran fiesta en Madrid la conferencia que la compañía dará en Los Angeles como preludio de la feria E3, el evento de referencia mundial para la industria de los videojuegos. La ya tradicional cita tendrá lugar este año en la madrugada del próximo lunes 11 al martes 12 de junio desde las 00:00h. (apertura de puertas) en la Discoteca Medias Puri de Madrid, situada en la Plaza Tirso de Molina nº1. El evento tendrá por nombre en esta ocasión ‘Days of Play Celebration – Road to E3’, coincidiendo con la gran campaña anual de ofertas de la compañía ‘Days of Play’, que aspira a convertirse en una celebración de referencia para el sector.

PlayStation trae un año más el E3 a Madrid con la fiesta ‘Days of Play Celebration’

• El evento tendrá lugar en la madrugada del lunes 11 al martes 12 de junio en la madrileña sala Medias Puri, donde la compañía invitará a sus fans a seguir en directo su conferencia desde Los Ángeles en el marco del E3.

• Los asistentes podrán disfrutar, entre otras actividades, de actuaciones, música en directo, torneos y muchas sorpresas.

• Los usuarios de PlayStation®Plus podrán entrar en el sorteo de fantásticos lotes de regalos al acreditarse en la entrada como miembros de este servicio.

Los fans de PlayStation® mayores de 18 años que consigan su invitación podrán disfrutar de una velada inolvidable en la que no faltarán la música, las actuaciones en directo, los concursos, los anuncios más emocionantes y, por supuesto, los mejores juegos de PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®VR (PS VR). Durante la esperada conferencia, que los invitados podrán disfrutar en la misma sala desde las 3:00 a.m. en pantalla grande (y en tiempo real desde Los Ángeles), la compañía anunciará sus grandes novedades y enseñará en primicia sus próximos lanzamientos. Los asistentes podrán compartir con el resto de invitados, representantes de la industria y el equipo de PlayStation® la noche más especial del año para el sector, además de probar algunos de los títulos más emocionantes del catálogo actual de la compañía, como God of War™, DETROIT: Become Human, Gran Turismo™Sport, Onrush, Dragon Ball FighterZ, FIFA’18 o Frantics para PS4™, así como Wipeout Omega Collection, Rick & Morty: Virtual Rick-ality, Blood & Truth, Track Lab o Astro Bot: Recue Mission para PS VR, entre otros.

Actuaciones, torneos y muchos premios

La fiesta de este año contará entre otras sopresas con actuaciones únicas y música en directo de versiones, que amenizarán una noche en la que los asistentes también podrán participar en un emocionante torneo de Street Fighter 30th Anniversary Collection para ganar una consola PS4™ Edición especial Days of Play, o en un concurso en redes sociales con el que podrán llevarse a casa unas gafas PS VR. Además, los usuarios que vengan caracterizados como cosplayers de sus personajes favoritos de PlayStation® serán votados por un jurado formado por miembros de la compañía, y los mejores podrán optar a ganar un fantástico premio aún por desvelar. También habrá diversas actividades y photo opportunities para que los asistentes puedan compartir sus mejores fotos en redes sociales con el hashtag oficial de la fiesta, que será #PlayStationE3Madrid.

Como en ediciones anteriores, los usuarios suscriptores del sevricio online PlayStation®Plus (PS Plus) recibirán por e-mail su invitación en los próximos días y tendrán la posibilidad de entrar en los sorteos para hacerse con un lote de regalos durante la fiesta, al acreditarse como miembros en la puerta. Para ello, deberán seguir las instrucciones de dicha invitación y confirmar su asistencia al evento para poder hacerse con su entrada. Los suscriptores de PS Plus que no puedan asistir, tendrán la posibilidad de seguir la conferencia en directo a través del streaming oficial del Canal de Youtube de PlayStation®.

DETALLES DEL EVENTO

Día: Madrugada del Lunes 11 al Martes 12 de junio.

Lugar: Discoteca Medias Puri (Plaza Tirso de Molina 1, Madrid – Metro “Tirso de Molina”)

Horas:

• De 19:00 a 21:00h: Recogida de invitaciones en puerta (solo para usuarios de PS Plus con entrada confirmada previamente, el resto de invitados deben acudir a las 00:00h.).

• 00:00h: Apertura de puertas e inicio de la fiesta.

• 03:00h: Emisión en directo de la conferencia de PlayStation® desde Los Ángeles con traducción simultánea.

La conferencia podrá seguirse en directo a partir de las 03:00 a.m. del martes 12 de junio a través de los siguientes canales: Blog oficial de PlayStation®