Desvelada una PlayStation 4 edición limitada y grandes descuentos durante las rebajas Days of Play. El 8 de junio arrancan once días de increíbles ofertas en hardware, juegos, servicios, periféricos y mucho más.

Madrid, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado hoy que ‘Days of Play’ vuelve un año más para ofrecer a los jugadores grandes ahorros en software, hardware y en servicios de PlayStation. ‘Days of Play’ se celebrará en todo el mundo del 8 al 18 de junio, y este año incluirá una increíble oferta en una nueva consola PlayStation 4 edición limitada de ‘Days of Play’. Con las icónicas formas de PlayStation® en un deslumbrante diseño dorado, esta PS4™ con un disco duro de 500 GB incluirá un mando inalámbrico DUALSHOCK®4 adicional.

Durante las rebajas ‘Days of Play’, PlayStation ofrecerá grandes descuentos en juegos triple A de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE WWS) como: Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus y God of War, la franquicia más rápidamente vendida de PS4 hasta la fecha. También habrá títulos de otros desarrolladores como: Call of Duty: WWII (Activision), Assassin’s Creed Origins (Ubisoft) y Grand Theft Auto V (Rockstar Games).

Además, el Starter Pack de PlayStation VR (PS VR) que incluye todo lo que se necesita para un juego realmente inmersivo, vendrá acompañado de fantásticas ofertas en una amplia gama de software de PS VR, incluyendo: Farpoint, VR Worlds y Starblood Arena (SIE WWS). ‘Days of Play’ también incluirán ofertas en packs de software de PS4, accesorios de hardware como una gama de mandos DUALSHOCK 4 o los auriculares inalámbricos Platinum headset. También se aplicarán descuentos en servicios de PlayStation como PlayStation Plus (PS Plus).

Jim Ryan, vicepresidente y director de marketing y ventas internacionales de SIE, ha afirmado que: ‘Es estupendo que ‘Days of Play’ vuelva en 2018. Para nosotros, se trata de dar las gracias a los fans: asegurarnos de que tengan la oportunidad de jugar a las últimas superproducciones o disfrutar de experiencias completamente nuevas o mejoradas en PlayStation®. Este año se ofrecerán aún más productos de PlayStation® a precios irresistibles en una selección de establecimientos, junto con el lanzamiento de una PS4™ de edición limitada, diseñada especialmente para ‘Days of Play’. Lo que hace que PlayStation® sea el mejor lugar para jugar es su comunidad entusiasta y ‘Days of Play’ es nuestra forma de ayudar a la gente a descubrir nuevas experiencias y jugar más’.

Entre las increíbles ofertas en hardware, paquetes y accesorios disponibles en Europa, Australia y Nueva Zelanda se incluyen:

PS4™ 500 GB de edición limitada de Days of Play > 299,99€ (PVPE)

> 299,99€ (PVPE) PlayStation®VR Starter Pack y software bundle > 249,99€ (PVPE)

> 249,99€ (PVPE) DUALSHOCK4 y DUALSHOCK4 edición limitada > desde 39,99 € (PVPE)

edición limitada > desde 39,99 € (PVPE) Gold y Platinum wireless headset > desde 59,99 € (PVPE)

Descuentos en juegos triple A para PS4 de SIE WWS incluidos en las rebajas ‘Days of Play’ en Europa, Australia y Nueva Zelanda:

God of War™ > 49,99€ (PVPE)

> 49,99€ (PVPE) Gran Turismo Sport > 19,99€ (PVPE)

> 19,99€ (PVPE) Shadow of the Colossus > 19,99€ (PVPE)

> 19,99€ (PVPE) Uncharted: El Legado Perdido > 19,99€ (PVPE)

> 19,99€ (PVPE) Horizon Zero Dawn Complete Edition > 29,99€ (PVPE)

> 29,99€ (PVPE) Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón > 19,99€ (PVPE)

> 19,99€ (PVPE) Horizon Zero Dawn > 19,99€ (PVPE)

Para celebrar las rebajas ‘Days of Play’, PlayStation va a celebrar el concurso en el que se puede ganar una PS4 de edición limitada de ‘Days of Play’ de 500 GB, un Starter Pack de PlayStation VR, una suscripción de 12 meses a PS Plus y 70 € de crédito para PS Store todos los meses durante 1 año. El concurso se organizará en https://blog.eu.playstation.com/, el plazo de inscripción se abrirá el 29 de mayo, se cerrará el 8 de junio (11h00), y se celebrará a lo largo de los once días de duración de las rebajas ‘Days of Play’ (8 – 18 de junio) en determinados países, incluyendo España. Para obtener más información sobre la mecánica del concurso y cómo participar, visita:

www.playstation.com/daysofplay