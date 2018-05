Presentación de Call of Duty: Black Ops 4 de Activision con mas espectadores de la historia

Regresa la saga más jugada de la franquicia Call of Duty. El evento de presentación contó con la presencia de jugadores, fans, creadores de contenido y celebrities. Presentación de Call of Duty: Black Ops 4 de Activision con mas espectadores de la historia. El título Black Ops más completo hasta la fecha, ofrece nuevas formas de disfrutar de Call of Duty con los amigos.

Madrid.La esperada presentación de Call of Duty: Black Ops 4 de Activision, que tuvo lugar la semana pasada, ha establecido un récord sin precedentes convirtiéndose en la presentación de un título Call of Duty® con el mayor número de espectadores de su historia. La retransmisión en directo batió los récords registrados previamente por la franquicia, incluyendo mayor número de visitas en un día, mayor número de espectadores durante el directo, y siendo trending topic #1 en Twitter a nivel mundial, durante el periodo de la transmisión. El número de visualizaciones supera los 80 millones, incluyendo streaming, tráileres oficiales y los vídeos de los creadores de contenido.

“La emoción que Black Ops 4 ha despertado en los fans de todo el mundo ha sido increíble. El vínculo que nuestra comunidad tiene con esta serie es extraordinario, y estamos tremendamente agradecidos por su apoyo “, ha señalado Rob Kostich, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Call of Duty. “La presentación de Black Ops 4 se convirtió en tendencia a nivel internacional en Twitter, rompiendo los récords de la franquicia como la presentación más vista de nuestra historia; el contenido presentado en nuestro evento para la comunidad cuenta ya con más de 80 millones de visualizaciones. Las reservas también se han visto reforzadas desde la presentación, y superan a las registradas el año pasado.”

La saga Black Ops es la más jugada de Call of Duty con más de 200 millones de jugadores, y 15 mil millones de horas jugadas a lo largo de su historia. Black Ops 4 es el título más esperado, seguido por Call of Duty®: Black Ops III, el juego de consola número 1 a nivel mundial en 2015. Organizado por el galardonado estudio Treyarch, el streaming en directo de Black Ops 4 se retransmitió a todo el mundo en diez idiomas, presentando por primera vez los nuevos modos multijugador y Zombies, además del novedoso modo Blackout de Black Ops, inspirado en battle royale.

Desarrollado por Treyarch, Black Ops 4 estará disponible en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC, el próximo 12 de octubre. Los fans ya pueden reservar el juego por adelantado y obtener acceso a la Beta Multijugador* de Call of Duty: Black Ops 4. Black Ops 4 estará disponible para PC exclusivamente a través de Battle.net, el servicio de juegos online de Blizzard Entertainment.

Call of Duty: Black Ops 4 presenta una experiencia militar y ruda al estilo Black Ops, que une los mundos de Call of Duty®: Black Ops II y Black Ops III. Por primera vez, la ficción del juego ha sido trasladada al universo multijugador. Black Ops 4 Zombies incluye la mayor oferta en el momento del lanzamiento en la historia de la serie, con tres experiencias únicas, mientras que Blackout ofrece un modo sin precedentes en Black Ops, incluyendo personajes, armas y equipos de los diferentes títulos de la saga, en el mapa más grande en la historia de la franquicia.

Call of Duty: Black Ops 4 será distribuido por Activision, una propiedad subsidiaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), y está siendo desarrollado por Treyarch, con el apoyo de Raven Software y el de Beenox, en la versión para PC. Para más información, visita www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty