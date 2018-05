Se abre el acceso anticipado al videojuego The Elder Scrolls Online: Summerset y se estrena su trailer

Ayer, ZeniMax Online Studios ha lanzado el nuevo capítulo de la saga The Elder Scrolls Online: Summerset en acceso anticipado para PC y Mac. Ahora los jugadores podrán explorar una nueva zona, la increíble isla de Estivalia, por primera vez desde The Elder Scrolls: Arena en 1994

Hoy, ZeniMax Online Studios ha lanzado el nuevo capítulo de la saga The Elder Scrolls Online: Summerset en acceso anticipado para PC y Mac. Ahora los jugadores podrán explorar una nueva zona, la increíble isla de Estivalia, por primera vez desde The Elder Scrolls: Arena en 1994. Incluye una nueva línea argumental, un nuevo árbol de habilidades de la Orden Psijic, la artesanía de joyas y muchas cosas más, como todas las nuevas mejoras y funcionalidades de la actualización 18. El lanzamiento completo de TESO: Summerset para PC, Mac, Xbox One y PlayStation 4 tendrá lugar el 5 de junio.

En el argumento de este nuevo lanzamiento, por orden de la reina Ayrenn, la hermética isla de Estivalia queda por primera vez abierta a los extranjeros. El jugador podrá viajar por sus exuberantes bosques, lagunas tropicales y ancestrales cuevas de coral en esta nueva zona que es incluso mayor que la gigantesca incorporación de Morrowind del año pasado. Se encontrará en la isla de Atraeum con la misteriosa Orden Psijic, una sociedad secreta de magos, y accederá a un nuevo árbol de habilidades con poderosas capacidades centradas en la distorsión del tiempo. No se debe olvidar escalar el pico más alto de Estivalia hasta llegar a la ciudad de Nubelia y unirse a un grupo para enfrentarte a los enemigos de una difícil Trial de 12 jugadores.

TESO: Summerset ya está disponible en el sitio web de TESO en edición estándar y de coleccionista digital; y en Steam. Las ediciones de coleccionista en soporte físico se encuentran disponibles en los principales establecimientos e incluyen una estatua coleccionable de Mephala, el diario de Razum-dar, un mapa exclusivo y muchos extras para el juego. Para obtener más información, se puede visitar www.ElderScrollsOnline.com.