PlayStation estrena el trailer de lanzamiento de Detroit: Become Human

PlayStation estrena el trailer de lanzamiento de Detroit: Become Human. Detroit: Become Human, el thriller de ciencia-ficción exclusivo de PlayStation 4 (PS4), estrena su trailer de lanzamiento a escasos días de su salida a la venta en nuestro país. Esta aventura ha sido creada por el aclamado estudio francés Quantic Dream, conocido por otros títulos como Heavy Rain o Beyond: Dos Almas.

Ambientado en la ciudad de Detroit durante el año 2038, el título muestra una ciudad revitalizada gracias a la invención y producción de androides que ayudan a los humanos en su día a día. Pero estos androides han comenzado a comportarse como si estuvieran vivos y los acontecimientos empiezan a escapar del control de los humanos. Será entonces cuando el jugador se pondrá en la piel de tres androides (Kara, Connor y Markus), para enfrentarse a su nuevo modo de vida, viviendo la historia con sus circunstancias, sus puntos de vista y sus decisiones. El jugador irá escribiendo de esta forma la historia a través de sus acciones en una frenética y ramificada historia, donde no sólo decidirá el futuro de estos androides, sino el de toda la humanidad.

Este nuevo trailer refleja ese preciso momento de tensión, donde los humanos empiezan a ser conscientes de que puede haber millones de androides que presentan divergencia y que, por tanto, están fuera de control. Con espectaculares escenas inéditas, el video muestra más detalles de los tres protagonistas, con imágenes y personajes nunca vistos hasta la fecha que revelan nuevos detalles sobre la trama de esta apasionante e intrincada historia.

En este épico thriller de ciencia ficción los androides comienzan a revelarse ante los humanos en el Detroit de 2038. Kara, Marcus y Connor son los tres personajes jugables en el título de Quantic Dream con más ramificaciones… ¿Hasta donde llegarías para ser libre?

Detroit: Become Human saldrá a la venta el próximo 25 de mayo en exclusiva era PS4™ a un precio recomendado de 69,99€ y un PEGI 18. El juego ya puede reservarse a través de PlayStation®Store e incluye como incentivos: la banda sonora original del juego (diferente a la Deluxe), un tema dinámico para PS4™ ambientado en la ciudad de Detroit y el acceso anticipado al título Heavy Rain™ desde el mismo momento en que se haga la reserva. La versión física, junto con los diferentes incentivos, puede reservarse ya en los puntos de venta habituales.

