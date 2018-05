Diversión familiar en cualquier lugar, GO VACATION llega a Nintendo Switch el 27 de julio

Diversión familiar en cualquier lugar, GO VACATION llega a Nintendo Switch el 27 de julio. Nintendo Switch se llenará de deporte este verano con más de 50 juegos y actividades diferentes, como paracaidismo, guerras de bolas de nieve, vóley-playa, tenis y mucho más.

Madrid. Si este verano te quedas con ganas de playa, montaña, piscina o cualquier otro plan apetecible, GO VACATION para Nintendo Switch te pondrá un resort vacacional al alcance de tus dedos cuando llegue a Europa el 27 de julio. Paracaidismo, vóley-playa, tenis o incluso actividades no muy veraniegas como guerras de bolas de nieve serán el pan de cada día en la isla Kawawii, un lugar que ofrece algo para todo el mundo, con más de 50 juegos y actividades diferentes para disfrutar. Puedes ver GO VACATION en acción en el tráiler de anuncio en el canal de YouTube de Nintendo en España.

Creado por la desarrolladora BANDAI NAMCO Studios Inc., GO VACATION incluye una gran variedad de juegos cooperativos y competitivos que pueden ser jugados tanto en solitario como en un grupo de hasta cuatro jugadores, en una sola consola Nintendo Switch o en varias, gracias a la conexión inalámbrica de la consola. Muchas de las actividades ofrecen la opción de control por movimiento con los Joy-Con, haciendo la experiencia aún más divertida e inmersiva.

Descubre nuevas sorpresas cada día en tus aventuras por las cuatro áreas diferentes del resort de isla Kawawii. Al explorar a pie, a caballo, en moto de nieve o de muchas formas más, descubrirás numerosos coleccionables, desafíos y otras oportunidades para subir el nivel de tu personaje y nuevas opciones de personalización. Decora tu propia villa, disfruta de una deliciosa comida en uno de los food-truck de la isla o captura la belleza de la fauna local de cada resort con tu cámara de fotos. Los desafíos constantes y los regalos, como atuendos especiales o nuevas razas de perro, mantendrán a los jugadores enganchados a las aventuras por la isla Kawawii durante horas.

GO VACATION te ofrecerá las vacaciones perfectas en la palma de tu mano, cuando llegue a Europa el 27 de julio, en exclusiva para Nintendo Switch.

Más información: http://www.nintendo.es