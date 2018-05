La creadora, directora y guionista de videojuegos Amy Hennig recibirá el Premio de Honor 2018 de GAMELAB Barcelona en colaboración con la Academia Española de las Artes y las Ciencias Interactivas. Hennig es una de las principales responsables de la multipremiada saga Uncharted donde trabajó como directora y guionista de las tres primeras aventuras de Nathan Drake, además de supervisar el guion de Uncharted: El abismo de oro, la entrega para PlayStation® Vita de las andanzas del popular cazatesoros. Es, desde siempre, una firme defensora de la importancia del guion y el desarrollo de la historia en los videojuegos.

De esta manera, Amy Hennig se suma a la lista de invitados a GAMELAB 2018, el XIV Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo. En una edición que destaca por la alta participación femenina, con intención de potenciar su papel en la industria, Henning se convierte en la primera mujer que recibe el preciado galardón. El director y fundador de GAMELAB, Iván Fernández-Lobo, afirma que “Amy es una de las personas más preparadas del sector y, sin duda, una de las más admiradas y queridas por sus colegas de todo el mundo. Su enfoque romántico de los videojuegos ha ayudado a elevar los estándares del sector. No pudimos encontrar más quórum en este reconocimiento de toda la industria”.

Amy Hennig (Estados Unidos, 1964) es licenciada en literatura inglesa en la Universidad de Berkeley y graduada en Teoría y Producción Cinematográfica por la Universidad de San Francisco. En Hollywood precisamente fue donde comenzó a sentirse más atraída por la emergente industria del entretenimiento interactivo que por el cine, y hacia ello desvió su interés. Inició su carrera haciendo trabajos para plataformas como Atari y empresas como Electronic Arts. Posteriormente trabajó durante ocho años para Crystal Dynamics como guionista y directora de la serie Legacy of Kain. De hecho, Legacy of Kain: Soul Reaver es uno de los trabajos de los que más orgullosa se siente, alegando que en él se consiguió conjugar la historia y la experiencia de juego de la forma más pura posible. Con Naughty Dog, colaboró en dos de sus principales sagas: Jak and Daxter y la ya mencionada Uncharted. Después de una década en Naughty Dog, entró a trabajar como directora creativa y guionista principal en el videojuego Star Wars de Visceral Games, en Electronic Arts.

Considerada una de las mujeres más influyentes en la industria de los videojuegos, su labor en la serie Uncharted le ha recompensado con innumerables premios, incluyendo un BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) y dos premios consecutivos a Mejor Guion de Videojuego del Sindicato de Guionistas americanos (WGA). En 2016, recibió el Premio Especial BAFTA en reconocimiento a su destacada contribución en la industria de los videojuegos.

La Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas institucionalizó el Premio GAMELAB de Honor en 2011 con el objetivo de homenajear la trayectoria de aquellos profesionales de mayor prestigio que, a lo largo de toda una vida de trabajo, han hecho avanzar la industria del videojuego tanto en la parte artística como en la industrial y económica. Hennig se une a una lista de prestigiosos premiados que han recibido este galardón como Shuhei Yoshida, presidente de Sony Worldwide Studios; Will Wright, padre de Los Sims; Kazunori Yamauchi, autor de la saga Gran Turismo; Hideo Kojima, creador de Metal Gear; Shinji Mikami, creador de la saga Resident Evil o Richard Garriott, padre del género de rol multijugador masivo (MMORPG).

La edición de 2018 de GAMELAB destaca por la alta participación femenina. Un 40% de las participantes son mujeres, lo que demuestra que ellas ocupan un papel cada vez mayor en la industria del ocio electrónico. GAMELAB ha querido aprovechar esta circunstancia para ayudar también a desmitificar el hecho de que jugar a videojuegos sea una actividad exclusivamente masculina. El sector, una industria abierta e inclusiva, tiene entre sus creadores a mujeres reconocidas mundialmente por su trabajo indispensable. Es por ello que a la mencionada Amy Hennig le acompañarán otras destacadas personalidades como:

· Debbie Bestwick, co-fundadora y CEO de Team17, desarrolladores de la saga popular Worms

· Kati Levoranta, CEO Rovio desarrolladores de los mundialmente conocidos Angry Birds

· Aleissia Laidacker, directora de interacción en la innovadora plataforma de realidad mixta Magic Leap

· Angie Smets, productora ejecutiva de Guerrilla, responsable del videojuego Horizon Zero Dawn

· Adriel Wallick, desarrolladora independiente de videojuegos con sede en los Países Bajos y organizadora de la Train Game Jam

· Leigh Alexander, periodista y escritora habitual en las páginas de Gamasutra, The Guardian, Kotaku o Edge y guionista en el videojuego Reigns: Her Majesty

· Maja Moldenhauer, productora ejecutiva y artista de StudioMDHR, una desarrolladora de juegos independiente de Canadá que debutó para Xbox One y PC con el videojuego Cuphead

GAMELAB 2018, que se celebrará del 27 al 29 junio en el Hotel Hesperia Tower de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, del Ajuntament de L’Hospitalet, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ajuntament de Barcelona, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, DeviCat y el Gobierno de Canadá. Medios colaboradores: Gamesindustry.biz y Gamereactor.

Las entradas para el evento ya están disponibles en este enlace.