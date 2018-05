El crossover definitivo de personajes de la saga Zelda llega a Nintendo Switch el 18 de mayo. La batalla por Hyrule se vuelve más intensa que nunca en Hyrule Warriors: Definitive Edition, con 29 personajes que desatan todo su poder en los mapas más emblemáticos de una saga que es leyenda.

Madrid. En más de 30 años de historia, la leyenda ideada por Shigeru Miyamoto y continuada por Eiji Aonuma nos ha dejado con grandes personajes que se han quedado en el recuerdo de los jugadores. Hoy, protagonistas, aliados y villanos de más de una decena de juegos diferentes de la saga The Legend of Zelda cooperan y se enfrentan entre sí en Hyrule Warriors: Definitive Edition, la edición más completa del crossover de la saga.

Nintendo y Koei Tecmo colaboran en este nuevo juego de estilo Warriors, o Musou, en el que el jugador maneja a personajes de la saga The Legend of Zelda como comandantes de un ejército aliado que se enfrentan a ejércitos enemigos comandados por grandes villanos o futuros aliados de la saga The Legend of Zelda, como Impa, Darunia, Ruto, Sheik, Midna, Fay, Zant, Tingle, Yuga o el mismísimo Ganondorf, y nuevos personajes como las hechiceras Lana y Cya, el fiero guerrero Volga o Linkle, la versión femenina de Link diseñada especialmente para el universo Hyrule Warriors. Así, Maripola (de The Legend of Zelda: Twilight Princess) colaborando con Marin (Link’s Awakening) y Darunia (Ocarina of Time) para liberar Hyrule de los ataques de Grahim (Skyward Sword) y Skull Kid (Majora’s Mask) es solo una de las muchísimas posibilidades que puede llegar a plantear Hyrule Warriors: Definitive Edition, aunque no nos podemos olvidar de los portadores de la Trifuerza, Link, Zelda y Ganondorf, que también están presentes en varias de sus diferentes encarnaciones.

En concreto, una de las novedades de esta edición definitiva es el añadido de nuevos atuendos para Link y Zelda como los que visten en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hyrule Warriors: Definitive Edition es uno de los Musou más completos que se pueden disfrutar en una plataforma de Nintendo, y contiene todos los packs de contenido adicional lanzados en el título original de Wii U, además del contenido exclusivo de la versión de Nintendo 3DS, Hyrule Warriors: Legends, como el modo Hadas, las historia de Linkle o el epílogo del Modo Leyenda basado en Toon Link y los personajes de The Legend of Zelda: The Wind Waker.

El modo Aventura ofrece cientos de horas de juego en forma de nuevos combates que parten de llevar al jugador a recorrer todo tipo de mapas ambientados en varios de los juegos de la saga en versión 8-bit, como recorrer el mundo de Termina (Majora’s Mask) en busca de los Cuatro Gigantes con el aspecto del The Legend of Zelda original de NES, pero cada casilla de la cuadrícula supone un nuevo combate al estilo Musou con retos adicionales, la posibilidad de desbloquear nuevas armas o nuevos personajes jugables, e incluso cazar una de las cien Skulltulas ocultas.

Hyrule Warriors: Definitive Edition supone entrega definitiva, tanto por la cantidad de contenido incluido como por estar disponible en Nintendo Switch, lo que ofrece la posibilidad de disfrutarlo en 1080p en modo TV, y también la convierte en la única versión portátil del juego que ofrece multijugador local. Hyrule Warriors: Definitive Edition estará disponible para Nintendo Switch a partir del 18 de mayo.

