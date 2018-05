Detroit: Become Human PlayStation presenta el vídeo El resurgir del género androide

Con motivo del próximo lanzamiento del videojuego Detroit: Become Human el 25 de mayo en exclusiva para PlayStation 4 (PS4), Sony Interactive Entertainment España ha realizado un vídeo donde repasa el papel de los androides y de la inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento.

El vídeo muestra el interés que siempre han suscitado los personajes y temas relacionados con androides tanto en el cine como en las series o en los videojuegos. Desde la aparición de Metropolis, la futurista película de Fritz Lang en 1927, muchos han sido los autores que han indagado en la convivencia entre humanos y máquinas con obras tan emblemáticas como: 2001: Odisea en el espacio (1968), Blade Runner (1982) o Terminator (1984).

Si bien es cierto que este género siempre ha estado presente en nuestro imaginario colectivo, en los últimos cinco años está teniendo un resurgir apasionante con películas como: Ex- Machina (2015), Automata ( 2014), Ghost in the Shell: El Alma de la Máquina (2017) o Blade Runner 2049 (2017).

Las series de televisión también se han apuntado a esta tendencia, incluyendo a androides como personajes relevantes en sus tramas y tocando temas relacionados con los retos o peligros que podría entrañar el uso de la inteligencia artificial. Destacan producciones como: Westworld (2016), Real Humans y su remake Humans (2015), Altered Carbon (2018) o Black Mirror (2011).

Y por supuesto los videojuegos también han sabido reflejar esta inquietud con personajes y sagas tan relevantes como: NieR Automata (2017), Deus Ex: Mankind (2016) o Mega Man 11 (2017), entre otros.

En este contexto llega Detroit: Become Human, un thriller interactivo que ahondará en la relación entre humanos y androides en un futuro distópico donde el jugador se pondrá en la piel de estas máquinas que han cobrado sentimientos y tendrán que enfrentarse a multitud de dilemas y decisiones que determinarán, no sólo su futuro, sino el de toda la Humanidad.

Detroit: Become Human ya puede reservarse a través de PlayStation Store e incluye como incentivos: la banda sonora original del juego (diferente a la Deluxe), un tema dinámico para PS4™ ambientado en la ciudad de Detroit y el acceso anticipado al título Heavy Rain™ desde el mismo momento en que se haga la reserva. La versión física, junto con los diferentes incentivos, puede reservarse ya en los puntos de venta habituales.

Además os dejamos La entrevista con Adam Williams, lead writter de Quantic Dream OverGame blog de COPE ha asistido a la presentación de “Detroit: Become human” en Madrid, donde pudimos entrevistar a Adam Williams, lead writter del estudio francés Quantic dream. Más información en OverGame en COPE.es: http://www.cope.es/blogs/overgame/overgame/2018/05/07/entrevista-con-adam-williams-lead-writer-de-detroit-become-human

Para más información visita la web oficial PlayStation