Square Enix ha desvelado el argumento de su próximo título, Shadow of the Tomb Raider, la nueva aventura protagonizada por Lara Croft en la que deberá salvar al mundo del apocalipsis Maya, y que llegará a las tiendas el 14 de septiembre.

Shadow of the Tomb Raider es un próximo videojuego de acción y aventura desarrollado por Eidos Montréal y distribuido por Square Enix, para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.​ El mismo día del estreno del tráiler de Shadow of the Tomb Raider también se reveló la información de las ediciones especiales en las que vendrá el juego. Esta es la tercera parte de la nueva saga de videojuegos que buscan el renacimiento de la saga Tomb Raider.

El trailer, presentado este viernes, muestra a Lara luchando contra varios soldados en la selva, mientras que en otro lugar, al que intenta llegar la protagonista, está a punto de suceder un sacrificio humano durante un eclipse.

El juego llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el próximo 14 de septiembre. Se espera que la compañía desvele más detalles del juego durante el E3 de Los Angeles, que se celebrará del 12 al 15 de junio.

Esta última entrega, Shadow of the Tomb Raider, será un juego mucho más oscuro. Lara se ha convertido en una asesina. Aunque intenta defender el patrimonio cultural, se da cuenta que está haciendo justicia con sus manos y esto la llevará a replantear su vida como aventurera. El juego sube el nivel de las anteriores dos entregas y pone el mundo al borde de un apocalipsis que solo la popular aventurera puede evitar. El entorno selvático en el que se desarrolla este primer tráiler no es ajeno a la saga para nada, pero sí el tono oscuro general.

Square Enix, Eidos-Montréal, y Crystal Dynamics han anunciado su colaboración con NVIDIA en el desarrollo de la versión de PC de Shadow of the Tomb Raider, el nuevo episodio de la aclamada por la crítica y premiada serie Tomb Raider. NVIDIA compartirá sus conocimientos en desarrollo de juegos para PC para ayudar a incorporar características de juego avanzadas en Shadow of the Tomb Raider.

Este esfuerzo ayudará a mejorar el rendimiento de la serie de GPUs GeForce GTX 10 de NVIDIA y beneficiará a jugadores de PC de todo el mundo. Este acuerdo continúa la colaboración que comenzó con el título previo de la serie, Rise of the Tomb Raider.

Shadow of the Tomb Raider tendrá cuatros versiones: Standard, Digital Deluxe, Croft Edition, y Ultimate Edition. La primera costará 60 dólares y la segunda a 70 dólares; las siguientes dos se enlistan con precios de 90 y 200 dólares respectivamente.