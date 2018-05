PlayStation Talents ha presentado sus próximos proyectos Made in Spain. PlayStation Talents, la iniciativa para apoyar a los estudios de desarrollo de videojuegos españoles, ha presentado el jueves pasado en Madrid los proyectos que verán la luz en los próximos meses en PlayStation 4.

La compañía ha dado a conocer, en evento celebrado en la escuela Voxel, en Madrid, los títulos que durante 2018 estarán gestándose en los distintos Games Camp, los centros aceleradores de contenido, que el programa PlayStation Talents tiene repartidos en distintas ciudades de la geografía española.

• La iniciativa de apoyo al desarrollo local continúa ampliándose con nuevos títulos.

• 18 equipos de desarrollo, provenientes de distintos puntos de España y uno desde Portugal, han mostrado los videojuegos en los que trabajarán en los próximos meses.

La presentación se ha llevado a cabo en la escuela Voxel, donde actualmente se imparte el Máster PlayStation®Talents en Marketing, Comunicación y Gestión de Videojuegos, un curso enfocado a formar profesionales con los conocimientos especializados para abordar con éxito la comercialización de un videojuego.

Por parte de PlayStation®Iberia han asistido al evento: Liliana Laporte, directora general; Jorge Huguet, director de marketing; y Roberto Yeste, responsable de desarrollo local. A ellos se ha unido Shahid Ahmad, mentor del programa PlayStation®Talents y representantes de los estudios de desarrollo que están trabajando en los diferentes PlayStation®Talents Games Camp, junto con los ganadores de la última edición de los Premios PlayStation® de España y Portugal.

Liliana Laporte ha dirigido unas palabras a los asistentes para resaltar que ‘durante los últimos años hemos visto cómo esta iniciativa ha ido cogiendo fuerza, ampliando sus áreas de trabajo y llegando cada vez a más gente: a jóvenes estudiantes, a universitarios, estudios indies, estudios más consolidados… Cientos de profesionales que se han unido a la familia PlayStation® en un proyecto global y único en todo el mundo como es PlayStation®Talents.

Shahid Ahmad ha aprovechado la ocasión para recordar a los estudios presentes que ‘la confianza es vital para el desarrollo de este tipo de proyectos’, Para él: ‘la confianza en el equipo de desarrollo y la confianza en la marca que hay detrás de un título es lo que en muchas ocasiones lleva al consumidor a comprar un videojuego’. Por eso Ahmad se alegra que ‘PlayStation® siga apoyando esta iniciativa, mejorando y agrandándose año tras año’.

En este acto se han dado cita los 16 estudios que han entrado a formar parte de PlayStation®Talents Games Camp, los espacios de creación que PlayStation® pone a disposición de los estudios de desarrollo para que puedan realizar sus proyectos con el objetivo de publicarlos en PlayStation®4. Los portavoces han presentado a los medios sus proyectos y los han mostrado con demos jugables.

Los estudios que actualmente están trabajando en las seis sedes de PlayStation®Games Camp son:

• PlayStation® Talents Games Camp Madrid (Factoría Cultural, Vivero de Industrias Creativas): Frost Monkey, Massira; Berlin By Ten, Disembodied; Black Chilli Goat Studio, Tape; y Rogue Titan Games, Echoes VR.

• PlayStation® Talents Games Camp Sevilla (La Cartuja. Espacio El Cubo): Muquo, Andrana Project; y Tiesoft, Inexplicable Deaths in Damipolis.

• PlayStation® Talents Games Camp Valencia (Lanzadera): Inverge Studios, Effie; World Domination Project, Anyone’s Diary; Pokó Games, Recurring Nightmare.

• PlayStation® Talents Games Camp Bilbao (Beaz Bizkaia, Espacio Design Kabi): Crevice, Waves Out; y Main Loop, Submersed.

• PlayStation® Talents Games Camp Málaga (Universidad de Málaga, Espacio The Green Ray): Estudio Ábrego, Noahmund; Kaiju Games, Naukograd; A Bonfire of Souls, Wizards Tourney; y Abramelin Games, Injection n23.

• PlayStation® Talents Games Camp Las Palmas de Gran Canaria (SPEGC, Espacio Incube): Daydream Software, Recurring Nightmare.

Asimismo, también han estado presentes los ganadores de las últimas ediciones de los Premios PlayStation® de España y Portugal: los españoles Melbot Studios S.L., que está trabajando en el PlayStation®Games Camp de Valencia en su juego Melbits™ World; y los portugueses Duckling Studios, que está trabajando en Out of Line. Ambos videojuegos continúan su proceso de creación a buen ritmo y verán la luz en los próximos meses en PlayStation®4.

