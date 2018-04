WoW Battle for Azeroth: Standard Edition, Digital Deluxe Edition y Collector’s Edition. La nueva expansionde World of Warcraft llega el 14 de agosto. La Horda y la Alianza se enfrentan por el control definitivo de su mundo en el próximo capítulo de la celebérrima saga de rol online multijugador masivo de Blizzard Entertainment. Viajad a los continentes de Kul Tiras y Zandalar, reclutad nuevas razas aliadas, explorad territorios desconocidos en expediciones insulares, representad a vuestra facción en el frente de guerra y muchas más cosas.

Precomprad ya Battle for Azeroth y explorad los contenidos de la Collector’s Edition en https://worldofwarcraft.com/battle-for-azeroth

Francia. Azeroth se tambalea tras el devastador ataque de la Legión, mientras que la aparición de un nuevo y poderoso recurso —la azerita, fluido vital del planeta herido— ha llevado a la Alianza y a la Horda al borde de la guerra. Desde el 14 de agosto, los jugadores de World of Warcraft defenderán la causa de su facción en la lucha definitiva por el control de su mundo con el lanzamiento de Battle for Azeroth, la séptima expansión del mundialmente aclamado juego de rol online multijugador masivo de Blizzard Entertainment.

Los héroes de ambas facciones pueden realizar ya sus propios preparativos para la guerra precomprando Battle for Azeroth en www.worldofwarcraft.com/battleforazeroth. Además de obtener una subida de personaje hasta el nivel 110 (de uso inmediato, si así lo desean), podrán iniciar su periplo para reclutar las primeras cuatro de las nuevas razas aliadas de la expansión, incluidos los valientes draenei forjados por la Luz en la Alianza y los ancestrales Nocheterna en la Horda.

La precompra de World of Warcraft: Battle for Azeroth habilita las cadenas de misiones que otorgan acceso a los jugadores a los tauren Monte Alto, los draenei forjados por la Luz, los Nocheterna y los elfos del Vacío. Para desbloquear las cadenas de misiones de las razas aliadas, los jugadores deben tener un personaje de nivel 110 y cumplir determinados requisitos de misiones y reputación de las facciones con las que está alineada cada raza aliada. Para desbloquear un conjunto de armadura dinástica, los jugadores deben subir de nivel un personaje de raza aliada desde el nivel inicial 20 hasta el nivel 110 (sin subidas automáticas ni cambios de facción o raza y sin recibir niveles mediante el programa Recluta a un amigo). Los jugadores que empiecen a jugar desde la Standard Edition de World of Warcraft deberán esperar a que se eliminen las restricciones de la versión de prueba (hasta 72 horas) antes de poder usar una subida de personaje

«En Battle for Azeroth hay muchísimo en juego para la Alianza y la Horda, y la facción del jugador tendrá una influencia más significativa sobre su experiencia que en cualquiera de las expansiones anteriores de World of Warcraft», ha declarado Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. «Tanto si se adentran en tierras inexploradas para reclutar aliados como si combaten por hacerse con recursos de guerra, los jugadores redefinirán lo que realmente significan los gritos de batalla “¡Por la Horda!” o “¡Por la Alianza!” cuando llegue la expansión, este agosto».

Battle for Azeroth : Standard Edition, Digital Deluxe Edition y Collector’s Edition

La precompra de World of Warcraft: Battle for Azeroth está actualmente disponible tanto en su Standard Edition (versiones físicas y digitales; PVPR: 44,99 €) como en Digital Deluxe Edition (PVPR: 59,99 €). Esta última contiene un arsenal de extras para varios juegos de Blizzard, incluidas la montura semental Trenzamar (Alianza), la montura ravasaurio engalanado (Horda) y Tortu, la mascota bebé tortoliana, para World of Warcraft; el dorso de carta «Azeroth en llamas» para Hearthstone; la montura sable de llamas primigenio para Heroes of the Storm; grafitis de la Horda y la Alianza para StarCraft II; y una colección de objetos con temática de las facciones para Overwatch.

Battle for Azeroth también se lanzará en forma de Collector’s Edition, de venta exclusiva en tiendas (PVPR: 99,99 €). Además de los objetos para los juegos de la Digital Deluxe Edition, la Collector’s Edition contiene un surtido de botín para alimentar el orgullo de los jugadores por su facción:

Distintivo de lealtad de doble cara de la Alianza y la Horda: Elegid vuestra facción con este imponente emblema de doble cara (incluye soporte). Colocadlo en vuestro escritorio o estantería y proclamad vuestra facción ante el mundo.

Elegid vuestra facción con este imponente emblema de doble cara (incluye soporte). Colocadlo en vuestro escritorio o estantería y proclamad vuestra facción ante el mundo. Libro doble en tapa dura: Elegía y Una guerra justa: Esta edición limitada en tapa dura presenta dos nuevas novelas de World of Warcraft, que cuentan la destrucción de Teldrassil desde los puntos de vista de la Alianza y de la Horda. Cada historia incluye ilustraciones originales exclusivas de esta edición.Las versiones digitales de Elegía y Una guerra justa sin las ilustraciones exclusivas estarán disponible para su lectura online más adelante este año Autores: Christie Golden y Robert Brooks.

Esta edición limitada en tapa dura presenta dos nuevas novelas de World of Warcraft, que cuentan la destrucción de Teldrassil desde los puntos de vista de la Alianza y de la Horda. Cada historia incluye ilustraciones originales exclusivas de esta edición.Las versiones digitales de Elegía y Una guerra justa sin las ilustraciones exclusivas estarán disponible para su lectura online más adelante este año Autores: Christie Golden y Robert Brooks. Banda sonora digital de Battle for Azeroth: La Collector's Edition contiene una clave para descargar las emotivas piezas orquestales de la banda sonora de la expansión, la música ambiental perfecta para enfrentaros a vuestros enemigos.

La precompra de la Collector’s Edition de World of Warcraft: Battle for Azeroth ya está disponible. El número de unidades a la venta es limitado, por lo que os aconsejamos consultar los detalles de la precompra y su disponibilidad en los puntos de venta de vuestra zona. Si habéis realizado la precompra de una edición digital de la expansión y queréis mejorar a la Collector’s Edition en el lanzamiento, Blizzard os abonará en vuestras cuentas el valor de la compra original en forma de saldo de Blizzard. Solo tenéis que canjear la clave de la Collector’s Edition antes del 31 de diciembre de 2018. Para conocer más detalles, pasaos por www.worldofwarcraft.com.

Además, a partir de hoy, cualquiera que esté interesado en unirse a la lucha con la próxima expansión podrá precomprar Battle for Azeroth en formato digital a través de la Tienda de Blizzard y recibirá la actual expansión, Legion, totalmente gratis. Como el pack incluye también una subida de personaje hasta el nivel 110, es la forma ideal de entrar en el juego (si sois novatos) o volver a él (si ya lo probasteis en su día).

Características de World of Warcraft: Battle for Azeroth

World of Warcraft: Battle for Azeroth trae nuevas características y contenidos que pondrán a prueba la fortaleza y lealtad de los héroes a su facción. En esta expansión, los jugadores podrán realizar multitud de actividades, como por ejemplo:

Explorar dos reinos míticos: Como campeones de la Horda, viajaréis al imperio de Zandalar para persuadir a los trols de que contribuyan con su poderío naval. Como defensores de la Alianza, visitaréis la talasocracia de Kul Tiras , hogar de Jaina Valiente, para sumar sus habitantes a vuestra causa.

Como campeones de la Horda, viajaréis al imperio de para persuadir a los trols de que contribuyan con su poderío naval. Como defensores de la Alianza, visitaréis la talasocracia de , hogar de Jaina Valiente, para sumar sus habitantes a vuestra causa. Reclutar razas aliadas: Dad nueva forma a vuestras aventuras gracias a las nuevas razas aliadas jugables, dotadas de sus propias habilidades raciales. Ganaos el favor de los tauren Monte Alto, los elfos del Vacío, los enanos Hierro Negro y otros para poder crear vuestro nuevo personaje de esa raza y agregar su fuerza a vuestra facción.

Dad nueva forma a vuestras aventuras gracias a las nuevas jugables, dotadas de sus propias habilidades raciales. Ganaos el favor de los tauren Monte Alto, los elfos del Vacío, los enanos Hierro Negro y otros para poder crear vuestro nuevo personaje de esa raza y agregar su fuerza a vuestra facción. Saquear las islas del Mare Magnum: Realizad expediciones insulares e imponeos a un amplio y cambiante abanico de enemigos, entornos y objetivos. Luchad en grupos de tres para reunir los recursos de cada isla antes de que lo hagan unos astutos intrusos (o jugadores enemigos) y alimentad con ellos el esfuerzo de guerra.

Realizad expediciones insulares e imponeos a un amplio y cambiante abanico de enemigos, entornos y objetivos. Luchad en grupos de tres para reunir los recursos de cada isla antes de que lo hagan unos astutos intrusos (o jugadores enemigos) y alimentad con ellos el esfuerzo de guerra. Combatir en el frente: Luchad en los campos de batalla de un enorme frente de guerra cooperativo de 20 jugadores para reclamar una ubicación estratégica. Acumulad recursos para ampliar las fuerzas de vuestra facción, liderad la carga de vuestras tropas contra los objetivos y combatid contra el comandante enemigo en este nuevo modo inspirado en las clásicas batallas de estrategia en tiempo real de la saga Warcraft.

Luchad en los campos de batalla de un enorme cooperativo de 20 jugadores para reclamar una ubicación estratégica. Acumulad recursos para ampliar las fuerzas de vuestra facción, liderad la carga de vuestras tropas contra los objetivos y combatid contra el comandante enemigo en este nuevo modo inspirado en las clásicas batallas de estrategia en tiempo real de la saga Warcraft. Imbuir vuestra armadura de un poder titánico: Buscad azerita, un nuevo recurso de valor incalculable que ha aparecido tras la marcha de la Legión Ardiente, y personalizad vuestra armadura con nuevos poderes y rasgos. Imbuid de azerita el Corazón de Azeroth, un collar legendario que Magni Barbabronce confía a cada jugador, para personalizar vuestra armadura con nuevos poderes y rasgos.

Buscad azerita, un nuevo recurso de valor incalculable que ha aparecido tras la marcha de la Legión Ardiente, y personalizad vuestra armadura con nuevos poderes y rasgos. Imbuid de azerita el Corazón de Azeroth, un collar legendario que Magni Barbabronce confía a cada jugador, para personalizar vuestra armadura con nuevos poderes y rasgos. Combatir hasta el nivel 120: Seguid el rastro de la corrupción del Dios de la Sangre hasta las Catacumbas Putrefactas, desvelad los secretos de una cámara titánica perdida, escapad del reino de los muertos de Drust y muchas más cosas a lo largo de 10 nuevos niveles, y luego seguid amasando poder con las nuevas misiones del mundo, bandas, mazmorras y demás.

