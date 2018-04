Nintendo Switch apuesta por la diversión y el multijugador en el 36º Salón del Cómic de Barcelona. En un stand de 500 metros cuadrados y con 56 puestos de juego, los visitantes podrán disfrutar por primera vez de algunas de las novedades que saldrán para la consola híbrida de Nintendo durante el primer semestre de 2018 como Donkey Kong Country: Tropical Freeze o Hyrule Warrios: Definitive Edition.

Madrid. Quizás te mole pintarle la cara de tinta a tus rivales con Splatoon 2. Puede que seas de los de sacar el turbo morado y coger todos los atajos en Mario Kart 8 Deluxe. O a lo mejor tu rollo sea demostrar todos los combos de Pikachu marcándote un perfect en Pokkén Tournament DX. Sea como fuere, tanto si eres fan del juego multijugador en todas sus vertientes como si lo que quieres es echar unas partidas relajadas en cualquiera de los muchos títulos del extenso catálogo de Nintendo Switch, Nintendo pondrá a disposición del público un espacio de 500 metros cuadrados en el que mostrará algunos de los próximos lanzamientos y grandes videojuegos ya a la venta para la consola de sobremesa te acompaña a donde vayas.

Entre el 12 y el 15 de abril, el recinto de la Fira de Barcelona en Montjuic, acogerá el 36º Salón Internacional del Cómic de Barcelona, edición en la que Splatoon 2, elshooter de Nintendo será uno de los grandes protagonistas en el stand de Nintendo, ubicado en el triángulo del Palacio 2, y en el que habrá un total de 56 puestos de juego entre las zonas dedicadas a los eventos de multijugador y las de las diferentes experiencias del catálogo de Nintendo Switch, con especial mención a la zonaNindies Welcome Home donde algunos de los títulos más exitosos de los desarrolladores indies tendrán cabida.

El Salón del Cómic de Barcelona será el primer gran evento de 2018 en el que Nintendo Switch esté presente y donde los usuarios van a poder probar la nueva consola de Nintendo en sus tres modos de juego (modo TV, modo tabletop y modo portátil) y, por supuesto, sus juegos, incluyendo novedades que se podrán probar por primera vez, semanas antes de su lanzamiento.

Además de los dos videojuegos mejor valorados de todo el año 2017 según Metacritic como son Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de títulos para todo tipo de públicos, como el recién lanzado Kirby: Star Allies, o los más densos y profundos DOOM, The Elder Scrolls V: Skyrim, Xenoblade Chronicles 2 yBayonetta 2, así como otros títulos aún inéditos en Nintendo Switch, ya que por primera vez en un evento se podrán probar Donkey Kong Country: Tropical Freeze y Hyrule Warriors: Definitive Edition, a la venta el 4 y el 18 de mayo respectivamente.

Nindies Welcome Home es la zona que da cabida a los desarrolladores independientes que lanzan sus ideas en Nintendo Switch, todo tipo de videojuegos que dan una variedad inusitada al catálogo con divertidas aventuras gráficas comoThimbleweed Park, títulos de acción y plataformas de la vieja escuela como Super Meat Boy, Axiom Verge y Wulverblade, una interesante vuelta de tuerca al género de la estrategia con Kingdom: New Lands, o incluso un juego de rol que lo resuelve todo con una pelota de golf, como es el exclusivo de Nintendo Switch, Golf Story.

Splatoon 2 no sólo será el patrocinador de 36º Salón Internacional del Cómic de Barcelona y uno de los muchos juegos de Nintendo Switch que los asistentes podrán probar, sino que también será uno de los principales reclamos de la zona dedicada al multijugador del stand de Nintendo. A lo largo de los cuatro días de feria no cesarán los torneos en el stand de Nintendo Switch, con las disputas territoriales a golpe de tinta de Splatoon 2, las carreras más intensas de Mario Kart 8 Deluxe y los frenéticos partidos de Rocket League. Los asistentes podrán apuntarse a los torneos de forma presencial en el mismo stand de Nintendo en el Salón del Cómic de Barcelona.

La diversión no parará en el stand de Nintendo, y es que el escenario principal no dejará ni un momento de descanso a las partidas multijugador de todo tipo de títulos como EA SPORTS FIFA 18, NBA 2K18, Pokkén Tournament DX, 1-2-Switchy los ya mencionados Rocket League, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2.

Splatoon 2, el estiloso shooter de Nintendo dará un brochazo de color que tan bien encaja con un evento como el 36º Salón Internacional del Cómic de Barcelona entre los días 12 y 15 de abril.

Sigue toda la información en www.nintendo.es , www.comicbarcelona.com o en redes sociales con el hashtag#NintendoEnElComic.

Más información: