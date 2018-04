La BlizzCon 2018 se celebrará el 2 y 3 de noviembre, en el Anaheim Convention Center. La gran fiesta de los juegos, los esports y la comunidad de Blizzard Entertainment regresa al Anaheim Convention Center el 2 y el 3 de noviembre. Las entradas saldrán a la venta en mayo. La acción arrancará con una emocionante competición de esports durante la semana inaugural de la BlizzCon, que tendrá lugar del 25 al 29 de octubre en el Blizzard Arena Los Angeles.

PARÍS, Reunid a vuestros amigos y vuestra familia y preparaos para viajar al sur de California a disfrutar de la BlizzCon® 2018, la épica fiesta de los juegos, los esports y sus comunidades que cada año organiza Blizzard Entertainment. Las entradas para el evento principal, que se celebrará el 2 y el 3 de noviembre en el Anaheim Convention Center, saldrán a la venta en dos fechas: el jueves, 10 de mayo, y el sábado, 12 de mayo.

La BlizzCon es uno de los mayores eventos del año en el mundo de los videojuegos. Ofrece a jugadores de todo el planeta la oportunidad de conectar y compartir su pasión, conocer mejor los mundos y los juegos de Blizzard a través de sus creadores, y animar a sus estrellas favoritas de esports en competiciones de nivel mundial, entre otras muchas cosas. La edición del año pasado, para la que se agotaron todas las entradas, llenó el Anaheim Convention Center hasta la bandera, y millones de espectadores más pudieron vivirla por internet gracias a las retransmisiones gratuitas en directo y a la Entrada Virtual de la BlizzCon.

Este año, la convención arrancará una vez más con la emoción de los esports en la semana inaugural, que tendrá lugar en el Blizzard Arena Los Angeles del 25 al 29 de octubre y será el escenario de las primeras rondas de la fase final global de la World Championship Series de StarCraft® II, el Heroes of the Storm® Global Championship y el World of Warcraft® Arena World Championship. La competición culminará en Anaheim el 2 y el 3 de noviembre, donde se coronará a los campeones de esos torneos, así como a los de la Overwatch® World Cup y los Hearthstone® Global Games.

«Para nosotros, la BlizzCon es el momento cumbre del año», asegura Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. «Es nuestra oportunidad de conocer a las personas que hay detrás de los comandantes terran, los cazadores de demonios y las Tracer con las que jugamos cada día, de compartir nuestra pasión por los videojuegos y los esports, y de celebrar lo que significa formar parte de la comunidad de Blizzard. Estamos deseando ver a todo el mundo en la convención».

Las entradas se pondrán a la venta en dos fases: el jueves, 10 de mayo, a las 4:00 CEST, y el sábado, 12 de mayo, a las 19:00 CEST. Se podrán adquirir por 199 $ cada una (más impuestos y gastos de gestión) a través del servicio de venta de entradas online Universe. Todas las entradas incluyen el acceso a los dos días del evento principal en Anaheim, el 2 y el 3 de noviembre, así como una bolsa de obsequios conmemorativa de la BlizzCon con un montón de botín para los juegos de Blizzard. Pasaos por www.blizzcon.com para conocer todos los detalles.

La noche del jueves, 1 de noviembre, se celebrará una exclusiva cena a beneficio de CHOC Children’s, un hospital pediátrico del condado de Orange, California. Los asistentes tendrán la ocasión de conocer a desarrolladores, artistas y representantes de la comunidad de Blizzard al tiempo que apoyan una buena causa. Las entradas para la cena benéfica, que incluyen el acceso a la BlizzCon, serán limitadas y se pondrán a la venta el jueves, 17 de mayo, a las 4:00 CEST, por un precio de 750 $ cada una. Blizzard Entertainment donará el total de la recaudación a CHOC Children’s.

Por vez primera, los fans de los esports que visiten el sur de California durante la BlizzCon tendrán la oportunidad de asistir a la semana inaugural del evento en persona. En los próximos meses pondremos a la venta un número limitado de entradas para los eventos de dicha semana, que se celebrarán en el Blizzard Arena Los Angeles de Burbank, California. Anunciaremos más detalles a medida que se acerque la gran cita.

Los jugadores que no puedan asistir en persona tendrán la ocasión de disfrutar de la BlizzCon casi desde cualquier rincón del planeta gracias a la Entrada Virtual, que ofrece la retransmisión en directo del evento y una amplia variedad de contenidos adicionales, incluidos los objetos del juego de la BlizzCon de este año. Los detalles sobre la Entrada Virtual de la BlizzCon 2018, como su precio y disponibilidad, y la información de la programación se anunciarán más adelante.

Aquellos que planeen asistir a la BlizzCon ya pueden reservar su hotel de forma anticipada y obtener tarifas especiales para el evento a través de la web de hoteles de la BlizzCon.

Para estar al día de las últimas noticias de la BlizzCon 2018, visitad la web oficial: blizzcon.com